Z blšanských chmelnic na zaplněný Václavák. Rajchlova minulost je plná kontroverzních vazeb

„Růžová košile, módní pruhovaná kravata, naleštěné černé boty do špičky, pečlivě nagelovaný účes, přesvědčivý projev právníka a velmi mladá tvář. V 27 se stal výkonným ředitelem ligových Blšan a od soboty je z něj druhý muž českého fotbalu. Tomu se říká kariéra,“ popisovala Jindřicha Rajchla v červnu 2009 Mf Dnes.

„Známí mu říkají Jindra, fotbalové hnutí Haškův princ a kritici zase Chvalovského sluha,“ pokračoval list.

Jindřich Rajchl je popisován jako neústupný, pracovitý a cílevědomý právník, který si šel vždy za svým. Kupředu ho ale poháněli mocní skrytí v jeho stínu.

„Má za sebou podivnou fotbalovou minulost plnou vazeb na kontroverzní osoby jako František Chvalovský, Aleš Hušák nebo Roman Berbr,“ popisuje pro iROZHLAS.cz sportovní novinář Pavel Procházka.

Mladý bafuňář od chmelnic

Do fotbalu Rajchl nakoukl díky podnikateli s masem a chmelem a šéfem Českomoravského fotbalového svazu Františku Chvalovskému a jeho FK Chmel Blšany.

Nejdříve působil jako jeho právní zástupce a postupně pro něj začal vesnický klub spravovat. Pro Chvalovského byly Blšany srdcovou záležitostí, v obci s přibližně tisícovkou obyvatel vybudoval stadion s kapacitou 2300 diváků a v letech 1998-2006 hrála tato nejslavnější česká fotbalová vesnice i první tuzemskou ligu.

Slavní hráči a trenéři Blšan Petr Čech

Jan Šimák

Daniel Pudil

Štěpán Vachoušek

Luděk Zelenka

Jiří Němec

Patrik Gedeon

František Cipro (trenér)

Günter Bittengel (trenér)

Michal Bílek (trenér)

Chvalovský ale zabředl do táhlých soudních sporů, prohřešit se měl mimo jiné tím, že klub neoprávněně financoval stamilionovými úvěry. Rajchl od roku 2003 v klubu působil jako výkonný ředitel, doby velkých reprezentačních hvězd nebo dvou účastí v semifinále Intertoto Cupu už ale byly minulostí, Blšany hrály v lize o záchranu a provázely ho ekonomické i infrastrukturní potíže.

„Kdo jednou vstoupí do Blšan, musí je milovat. Je tady nádherně, celé prostředí, všechna hřiště. A jak říkám, panuje tu rodinná atmosféra,“ popisoval Rajchl pro Mf Dnes. Svá slova dodržel, v srpnu 2004 se v areálu fotbalového klubu oženil. Pár oddávala starostka Blšan.

V létě 2005 do Blšan přijeli redaktoři francouzské agentury AFP. „Jsme nejmenším sídlem v Evropě, kde se hraje první liga. A dost možná i na celém světě,“ chlubil se Rajchl.

Stadion v Blšanech v létě 2022 | Foto: Jakub Grim | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ani ne třicetiletý ředitel se mezi ligovou konkurencí uměl prosadit. V srpnu 2004 například vymyslel kličku, kdy získal dva ligové hráče zadarmo. Využil totiž „mezipřistání“ ve Slovanu Bratislava. Celou anabázi shrnul ve své tehdejší glose pro Sport bývalý komentátor ČRo 6 Jan Rejžek.

„Zajímalo by mě, jak se teď líbí Martinu Müllerovi a Filipu Dortovi v Blšanech. Ani nemrkli, když výkonný ředitel chmelařů Jindřich Rajchl vymyslel typickou českou sprosťárničku na jejich dřívější kluby, aby nemusel platit odstupné. Symbolicky je nechal zaregistrovat ve Slovanu Bratislava na základě mezinárodního přestupového řádu, jenže v něm je půlroční lhůta. Šikula Rajchl tedy napsal funkcionářům příslušné komise FIFA, jestli není možné, aby ještě během letního přestupního termínu odešli zpátky na hostování do Čech, a dostal překvapivě souhlasnou odpověď. Právní oddělení svazu se zlobí, že ho blšanský chytrák obešel a chystá se zaslat do Ženevy rozklad, Rajchl si vesele mne ručičky, ale já hlavně přeji oběma borcům, aby si za souhlas s takovou lumpárnou minimálně ten půlrok nekopli.“

Liberec i Dukla

Postupem času se Rajchl začal zapojovat do strahovské politiky. Při volbě nového předsedy Českomoravského fotbalového svazu v roce 2005 podporoval Ivana Haška a jeho obrodný plán, Rajchl se také nechal napsat na kandidátku do výkonného výboru.

Přestože český fotbal měl tehdy nálepku mimořádně znečištěného prostředí, zejména kvůli kauze, která vešla do dějin jako „Ivánku, kamaráde…“, zůstaly při moci staré struktury.

„I já asi skončím, budu se věnovat svým aktivitám a rodině. Nemám zapotřebí se teď ve fotbale angažovat,“ nechal se tehdy slyšet zklamaný Rajchl.

A přestože Blšany v mezidobí záchranářské boje prohrály a na konci sezony 2005/06 sestoupily, Rajchl se v tuzemském fotbalu neztratil. Od roku 2007 pomáhal se vzkříšením Dukle Praha.

Tam se zprvu angažoval v rámci rakouské internetové sázkové kanceláře Bwin.com, jejímž byl právním zástupcem v Česku. Ta už v letech 2005-2007 sponzorovala Slovan Liberec, po dvou letech však sponzorství ukončila i kvůli tomu, že český loterijní zákon nepočítal s internetem.

„Věříme, že to bude velká story, velký příběh, jak se Dukla vrací do první ligy,“ popsal Rajchl důvody, proč se Bwin.com rozhodl spolupracovat s Duklou.

Jan Holenda ze Slovanu Liberec (vlevo) a hráč Spartaku Moskva Martin Jiránek v utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů v srpnu 2006 | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Dobytí Strahova

V červnu 2009 se ambiciózní Rajchl znovu pokusil získat post v Českomoravském fotbalovém svazu. Tehdejší atmosféra už byla úplně jiná než před čtyřmi lety, kdy obroditelé neuspěli.

Tehdy již předseda dozorčí rady pražské Dukly Rajchl se do boje o Strahov, kde ČMFS sídlí, pustil po boku Ivana Haška, který měl v plánu český fotbal očistit. Jako čistě pozitivní zachránce je ale rozhodně nevnímali všichni, mnozí za nimi viděli bývalého šéfa svazu Chvalovského, toho času ve Švýcarsku.

František Chvalovský se svým právním zástupcem Jindřichem Rajchlem v roce 2011 | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

„Vůbec si nemyslím, že je Jindra Rajchl někým řízený, naopak si myslím, že se o něj můžu opřít. Je to špičkový odborník, co se týče legislativy a je naladěný na stejnou vlnu jako já,“ řekl před volbou ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Ivan Hašek.

„Miluju fotbal a osud českého fotbalu mi není lhostejný. Proto jsem se rozhodl mu nabídnout své služby. Za uplynulých deset let jsem v českém fotbale prošel mnohým a díval se na něj z různých křesel i úhlů. Vždyť v Blšanech jsem působil jako výkonný ředitel, v Liberci jako zástupce hlavního sponzora, v pražské Dukle jsem předsedou dozorčí rady. Nejsem tudíž spojen pupeční šňůrou s jedním klubem a vím, jak náš fotbal vnímají nejen funkcionáři, ale i třeba sponzoři,“ prohlašoval tehdy Rajchl.

Valná hromada nakonec rozhodla, že český fotbal povede Hašek z postu předsedy svazu a Rajchl jako jeho místopředseda.

Ivan Hašek a Jindřich Rajchl, první a druhý muž českého fotbalu | Foto: Stanislav Peška | Zdroj: ČTK

Na Strahově se stal novým ministrem fotbalových financí a záhy se ukázalo, že zatímco bývalého fotbalistu a trenéra Haška svazová úředničina semlela, právník Rajchl se ve funkci cítil jako ryba ve vodě.

„Vystudovaný právník při tiskové konferenci svého nadřízeného, nejvyššího muže českého fotbalu Ivana Haška pravidelně doplňoval a často i odpovídal na otázky sám,“ glosoval tehdy Sport.

Rajchl se angažoval ve svazové firmě STES, která má za cíl využít komerční potenciál tuzemského fotbalu, třeba reprezentace. Zapustit kořeny se pokusil i v pražském fotbalovém svazu, v roce 2010 ale v souboji s vyslancem Sparty Dušanem Svobodou neuspěl.

Přesto jej v témže roce deník Sport v tradičním žebříčku nejmocnějších lidí českého fotbalu postavil na druhé místo hned za předsedu Haška. O rok později byl za Haškem a Křetínským třetí. „Rajchl je Haškova pravá ruka. Z pozice své funkce má velké pravomoci, některé složitější kauzy řeší právě on, například audit hospodaření bývalého vedení,“ psal tehdy Sport.

Čas pro Peltu a Berbra

Když v roce 2011 v polovině svého funkčního období Ivan Hašek nečekaně oznámil odchod z čela svazu, byl Rajchl jako korunní princ českého fotbalu zprvu hlavním kandidátem na předsedu. Ovšem jen do chvíle, kdy si na místo začal dělat zálusk majitel Jablonce Miroslav Pelta, jedna z hlavních postav Horníkovy korupční aféry a muž přezdívaný „Velký čáp“.

Peltovi se podařilo rozbít Rajchlovo spojenectví s Romanem Berbrem, přetáhnout zákulisního šíbra na svou stranu a v přímém souboji o post šéfa svazu Rajchla porazil.

Berbr hrál naprosto klíčovou roli. „Jednou míchal kartami pro Vlastimila Košťála, podruhé pro Ivana Haška, či spíše jeho ‚pobočníka‘ Jindřicha Rajchla. Co za to? Místo v komisi rozhodčích,“ popisoval novinář Štěpán Filípek.

Rajchlovi sázka na Berbrovu podporu nevyšla, přestože se snažil se šedou eminencí českého fotbalu najít společnou řeč. „S panem Berbrem mám standardní vztahy, jsem prost jakéhokoliv škatulkování,“ prohlašoval Rajchl. „Pokud něco řekne, tak to platí, a proto mu řada funkcionářů tolik věří. Je to silný hráč, proto jsem se s ním spojil a jdu do voleb s jeho podporou,“ dodal.

Pavel Procházka

Tuto situaci popisuje novinář Procházka jako paradoxní. „Hašek ze svazu odešel mimo jiné i pro spory se zákulisním hráčem Berbrem. Rajchl ale po něm kandidoval na uvolněné předsednické místo s podporou známého fotbalového mafiána Berbra,“ popisuje.

„Někteří si ještě mysleli, že bude pokračovat v Haškově programu, ale ukázalo se, že Rajchlovi jde spíš o funkce a o moc a je mu úplně jedno, kdo ho do ní prosadí,“ podotýká Procházka.

Rajchl začal tahat za kratší konec provazu, místopředsedou svazu ještě na dva roky zůstal, v roce 2013 už se ale o jeho místo přihlásil právě Berbr, kterému přestalo stačit hýbat za nitky v pozadí. „Poslední spravedlivý dává sbohem,“ napsaly o končícím Rajchlovi Lidové noviny.

Rajchl v žebříčku vlivných Sportu spadl v roce 2012 na deváté a v roce 2013 až na 12. místo.

Miroslav Pelta | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Stíny Chvalovského i Hušáka

Novinář Procházka upozorňuje na to, že v Rachlových zádech vždy číhaly kontroverzní osoby. „Místopředsedou svazu se stal v podstatě na doporučení Chvalovského. Rajchla tehdy nikdo pořádně neznal,“ líčí.

Blšanský šéf Chvalovský si Rajchla oblíbil pro jeho ambicióznost i nepopiratelné právnické a vyjednávací schopnosti. „Myslím si ale, že jeho ambice jsou vyšší než schopnosti. Hodil ideály za hlavu a chtěl být za každou cenu šéfem fotbalu. Na svaz se vyvezl za Haškem, kterého podporoval kromě Chvalovského i (Aleš) Hušák,“ připomíná Procházka bývalého mocného šéfa Sazky.

Ostatně Rajchl několik let seděl v představenstvu Sazky, která dlouhá léta tuzemský sport podle zákona dotovala. I díky tomu si Hušák vytvořil síť loajálních sportovních funkcionářů.

Exšéf Sazky Aleš Hušák | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Rap i kmenové buňky

Po odchodu ze Strahova Rajchl zdánlivě zmizel z dohledu. Opustil sázkovou kancelář Bwin.com, postupně odešel i z Dukly a přeorientoval se na úplně jiná odvětví.

Dál provozoval advokátní praxi a začal komentovat americký fotbal. „Z mého pohledu se jedná o nejstrategičtější sport na světě. V momentě, kdy proniknete do tajů taktických šachů mezi obranou a útokem, tak zjistíte, že je to spíš úžasná hra mysli, než těla,“ popisoval v roce 2016 Sportu.

Angažuje se i v tenisu. Seznam Zprávy přinesly zjištění o tom, jak z jeho klubu Karlín Tatra zmizely pozemky za 60 milionů korun.

Pro slovenské Hospodárske noviny jako „odborník na sportovní marketing“ v roce 2014 komentoval reklamní potenciál hokejového šampionátu či cyklistické Tour de France, spoluvlastní restaurace s italským kuchařem Emanuelem Ridim a vlastní i nahrávací společnost Chop Down Records.

„To byl jeden z mých snů, mít vlastní nahrávací studio a produkovat hudbu. Věnuji se rapu, poslouchal jsem ho od dob Tupaca Shakura, Notoriouse BIG a zůstal jsem mu věrný dodnes, myslím, že scéna československého rapu je na velkém vzestupu,“ řekl před lety časopisu Euro.

A začal podnikat i ve výzkumu kmenových buněk. „Mám jednu společnou firmu, která je minoritním podílníkem v Bioinova. Je to společný projekt s Ústavem experimentální medicíny, který se zabývá léčbou rakoviny,“ přiblížil pro Aktuálně. V její správní řadě ostatně řadu let seděl s dnešním místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem.

Z Trikolory na Václavák

Po letech, kdy o něm nebylo příliš slyšet, se Rajchl do veřejného prostoru vrátil jako politik. Nejprve vstoupil do Trikolory a v období covidové pandemie vystupoval jako velký kritik vládních opatření, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nebo České televize a postupem času se začal stávat významnou osobností dezinformační scény.

Pozici v této části politického spektra si posiluje i tím, že jako advokát obhajuje různé proticovidové aktivisty. Jeho klient Ivo Osovský, který tehdejšímu ministru zdravotnictví Vojtěchovi mimo jiné napsal, že je potřeba ho najít a po zásluze potrestat. Psal o něm také jako o „naprostém lidském hov...“.

Za to dostal pokutu 15 tisíc korun. Rajchl klientův postoj označil za přiměřenou kritiku, na kterou musí být politici připravení.

V odmítání očkování se Rajchl dostal až do takového extrému, že si na facebook napsal: „Tady je takový přehledný graf zobrazující úmrtí a kolapsy sportovců v průběhu předcházejících měsíců. Jak už nám ale média sdělila, s probíhajícím masivním tečkováním to samozřejmě NESOUVISÍ a látky vpravované do těl těchto sportovců jsou zcela BEZPEČNÉ. Asi prostě náhoda, no…“ Ve skutečnosti však jde o mnohokráte vyvrácený hoax.

V Trikoloře působil jako odborný garant pro právo a spravedlnost, jeho manželka přispěla na kampaň darem 400 tisíc korun a ve sněmovních volbách 2021 byl v rámci Trikolory, Svobodných a Soukromníků dvojkou pražské kandidátky.

Podle Seznam Zpráv Trikolora přes Rajchla svou kampaň konzultovala s lobbistou a bývalým členem ODS Tomášem Hrdličkou a exministrem za Věci veřejné Kamilem Jankovským. Se ziskem 2,8 % ale subjekt propadl a v lednu 2022 se Rajchl pokusil Trikoloru převzít.

Na sněmu ale předsedkyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou ani nevyzval a založil si stranu Právo Respekt Odbornost (PRO 2022). Její vedení tvoří lidé spojení s Chartou 22, která vznikla jako reakce na protikoronavirová opatření a boj proti očkování. Jejími mluvčími byli kromě Rajchla i jiný právník Tomáš Nielsen nebo epidemiolog Jiří Beran. Ve výzkumech agentur, které dodržují kvalitní metody a jsou organizované ve Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění (SIMAR), se PRO neobjevuje.

V loňském roce se dezinformační scéna postupně přeorientovala z covidu na válku na Ukrajině. Když krátce po ruském útoku poskytovatelé internetu i správce české webové domény CZ.NIC zablokoval osm dezinformačních webů, tři z nich zastupoval právě Rajchl.

„Nebojujeme na jedné či druhé straně válečného konfliktu. Bojujeme za mír,“ vyhlašuje a dodává, že vláda Ukrajině pomáhá příliš.

Rajchlovo PRO se podílelo na první větší protivládní demonstraci na Václavském náměstí 3. září a na té z 11. března už hrálo hlavní roli.

Jak pro iROZHLAS.cz popsal odborník na politický extremismus Jan Charvát z Fakulty sociálních věd UK, Rajchl by mohl na základě těchto velkých demonstrací získat politický kapitál, který doposud jeho PRO nemá.

Charvát na demonstrace v rámci výzkumu chodí. „Větší část z těchto lidí buď volí SPD, nebo nevolí vůbec. Z mého pohledu u nich nyní má ale větší šanci Babiš. Je profesionálnější, zkušenější, má větší dosah a šanci něco reálně změnit. V dezinformační scéně se teď Babišovo jméno objevuje častěji. Jenže na druhé straně Okamura není schopen najít voliče jinde, a tak mu nic jiného než boj o voliče ‚z Václaváku‘ nezbude,“ naznačuje, že není vůbec jisté, zda se Rajchlovi podaří nespokojené demonstranty přetavit ve své voliče.

Demonstrace proti chudobě na Václavském náměstí 11. března | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK