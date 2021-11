Babiš z opozice na Hrad? ‚Zastavit by ho mohla jedině neochota prohrát podruhé,‘ tvrdí Šídlo

Po osmi letech ve vládě míří hnutí ANO do opozice, a to přesto, že bude mít v nové sněmovně nejsilnější poslanecký klub. „ANO nikdy nezažilo opoziční roli. Bude to pro všechny jeho poslance úplně nová situace – po letech u moci se stávají opoziční stranou, která prohrává každé hlasování,“ připomíná komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. „Budeme opozicí tvrdou, kritickou,“ slibuje poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Praha 6:46 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Šídlo | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Budeme hlídat všechny věci, o kterých se teď hovoří v souvislosti s úsporami. Protože ono se někdy něco říká, a pak se úplně něco jiného dělá,“ tvrdí Mračková Vildumetzová, která působila jako hejtmanka Karlovarského kraje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Souvislosti Petra Dudka

A připomíná v této souvislosti aktuální jednání obou koalic o nové podobě vládního kabinetu:

„Ze zpráv v éteru se v rámci sestavování vlády dozvídáme, že budou ministři bez portfeje, že bude případně více míst ve vedení sněmovny a podobně. Zároveň ty koalice kandidovaly spolu. Ale vytvoří si pět poslaneckých klubů – každý ten klub bere další finanční benefity.“

Příslib kontroly kroků vlády vítá i nová poslankyně za Starosty a nezávislé a bývalá členka hnutí ANO Hana Naiclerová.

„Nikam se neposunula důchodová reforma, zavedlo se jen EET a kontrolní hlášení. Státní správa nám nabobtnala.“ Hana Naiclerová (STAN)

„Je potřeba sledovat strany a hnutí, když něco jiného říkají a něco jiného dělají. Já si pamatuju program hnutí ANO 2011. Ty věci, které se podařilo v končícím volebním období prosadit, nebyly ty zásadní. Nikam se neposunula důchodová reforma, zavedlo se jen EET a kontrolní hlášení. Státní správa nám nabobtnala,“ kritizuje svou někdejší partaj.

Od rozdávání po covid

Jak vypadá Česká republika po dvou volebních obdobích, v nichž byl Andrej Babiš (ANO) nejdříve ministrem financí a později premiérem?

„Já myslím, že země je v daleko horším stavu. Ale nechci říct, že za všechno může hnutí ANO. To volební období nemohlo mít rozdílnější části. Začínalo v užívací náladě – Andrej Babiš jezdil po republice a sliboval všechno od obchvatů po sportovní haly. A pak přišel covid, který samozřejmě ovlivnil českou politiku, veřejné finance i společnost, a to dramaticky,“ říká Šídlo.

„Už v lednu 2020 stav veřejných financí vykazoval nejhorší známky od roku 1993.“ Jindřich Šídlo

A připomíná ještě jednu věc: „Trošku se na to zapomíná. Ale už v lednu 2020 – tedy měsíc, možná dva měsíce předtím, než vypukla ta covidová záležitost – stav veřejných financí vykazoval nejhorší známky od roku 1993. To, že covid měl, má a bude mít dramatické důsledky, je pravda. Nicméně my jsme k tomu směřovali pod vedením vlády už delší dobu.“

350 zákonů spadne pod stůl

Končící sněmovna navíc za sebou nechala rekordní počet neprojednaných bodů. „Ve sněmovním systému zbylo asi 350 neprojednaných zákonů,“ zmiňuje parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová.

I v tomto případě je ale částečně na vině pandemie koronaviru. „Mnoho měsíců poslanci byli neustále v legislativní nouzi a zabývali se zákony souvisejícími s covidem a různými opatřeními,“ dodává.

S hodnocením stavu země nicméně poslankyně Vildumetzová nesouhlasí:

„Když Andrej Babiš nastupoval v lednu roku 2014 jako ministr financí, tak byl dluh České republiky vůči HDP okolo 41 procent. Na konci roku 2019 jsme ho srazili na 29 procent. To, že přišla pandemie, že se dalo mnoho finančních prostředků do kompenzačních bonusů a do dalších věcí spojených s pandemií, to je fakt. Když se ale podíváme na ty předešlé roky, když se sestavovaly rozpočty, tak byť byly se schodkem, tak na konci roku byly buď plusové, anebo vyrovnané.“

ANO chce do vedení sněmovny Vondráčka a Mračkovou Vildumetzovou. Schůze začne v pondělí Číst článek

„Já jsem mluvil s řadou politiků, kteří mi říkali, jak novináři dokážou sežrat politikům tu fintu, že odsouhlasí nějaký schodek, a pak je ten schodek nižší, nebo dokonce žádný. Kdybyste takhle řídili firmu – jak kdysi Andrej Babiš navrhoval –, tak toho účetního brzy vyhodíte. Hnutí ANO mělo štěstí na to, že vládlo v době mimořádné ekonomické prosperity, o kterou se žádným způsobem nezasloužilo,“ oponuje komentátor Šídlo.

Babiš na Hrad?

V souvislosti s Andrejem Babišem se v posledních týdnech mluví více než o roli lídra budoucí opozice o tom, že možná bude kandidovat na prezidenta.

„On sám to zatím nepotvrdil. Nicméně v jeho chování jsou určité náznaky, že právě prezidentská kandidatura by mohla být jeho plán,“ myslí si Trachtová a zmiňuje v této souvislosti například premiérův pořad Čau lidi, ve kterém se po volbách obracel především na voliče levice, jejichž kandidáti se nakonec do sněmovny nedostali.

„Je to práce, která by ho mohla bavit. Lítal by po světě, setkával se se světovými lídry minimálně na summitech. Paní Monika Babišová jako první dáma by také myslím odvedla dobrou práci,“ souhlasí Šídlo.

Zároveň by to podle něj byla velká zkouška dlouhodobé životaschopnosti hnutí. „ANO skutečně vzniklo jako hnutí nebo obslužný aparát jednoho člověka s jasným důvodem. Případný odchod Andreje Babiše proto bude velmi těžká zkouška,“ míní komentátor.

Naopak o budoucnost se nebojí poslankyně Vildumetzová: „Hnutí ANO není jen Andrej Babiš. Je to náš předseda, ale hnutí ANO jsou i lidé, kteří dělají komunální a krajskou politiku. V současné chvíli máme 13 primátorů, 71 starostů, máme tři hejtmany včetně úspěšného Ivo Vondráka.“

Rozhodnutí o kandidatuře je především na samotném předsedovi hnutí ANO. „Jediné, co by ho mohlo zastavit, je podle mě neochota podruhé prohrát. Mluví se o průzkumech, které má údajně Andrej Babiš a které ukazují, jakou šanci má ve druhém kole. To, že by prošel tím prvním, je úplně jasné,“ věří Šídlo.