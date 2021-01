Šídlo: TOP 09 nemá osobnosti, které by Kalouska nahradily, jeho konec v politice to ale určitě není

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se po 22 letech rozhodl složit poslanecký mandát. Jak řekl, pokládá za racionální a taktické, aby vystupovali hlavně poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. Už před časem řekl, že do Sněmovny letos kandidovat nebude. Na jeho místo nastoupí starosta Roztok u Prahy Jan Jakob. O dalším politickém tahu Miroslava Kalouska na politické šachovnici mluvil na Radiožurnálu komentátor Jindřich Šídlo. Praha 19:36 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nahradit Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga je téměř nemožné a TOP 09 takové osobnosti nemá. Na druhou stranu si myslím, že pro TOP 09 bylo optimistické a důležité, že se rozhodl v politické kariéře pokračovat Dominik Feri, tvrdí Jindřich Šídlo | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Miroslav Kalousek důvod svého odchodu uvedl. Mohou tu ale být ještě další důvody, které zůstávají trochu záměrně v pozadí?

Já o nich nevím. Mě vlastně překvapilo jen, jak rychle to oznámil. Miroslav Kalousek navrhoval už v roce 2016, že pokud by se pravicové strany dokázaly spojit, on nemusí být součástí té sestavy. Vzhledem k tomu, že budí i ve stranách, s nimiž se TOP 09 dala dohromady, různé emoce, mi jeho oznámení přijde důvěryhodné.

Může tohle být další krok, jak upevnit koalici, která jde do voleb? Tedy ODS, TOP 09 a lidovci?

Kdyby to Miroslav Kalousek neudělal, nemělo by to na koalici žádný velký vliv. On se nehodlal ucházet o poslanecký mandát a řekl to jasně, takže si to nemyslím. Na druhou stranu, přeci jen jedna věc zazněla. Bude představený jeden z kandidátů té koalice do sněmovny, úspěšný starosta Roztok Jan Jakob, který je v Roztokách starostou více než 10 let. Navíc Andreji Babišovi, hnutí ANO, ale i Pirátům mizí jeden terč, do kterého se poslední roky ochotně trefovali. Miroslav Kalousek jim tohle v zájmu koalice, ale možná i sám sebe nechce ulehčovat.

Neznamená to zároveň taky, že po jeho odchodu ze Sněmovny se TOP 09 stane méně viditelnou? Je tam někdo tak výrazný, aby ho alespoň částečně nahradil?

V téhle podobě ne. TOP 09 se po téměř 12 letech existence dostala do stavu, kdy odešli nebo odcházejí oba zakladatelé. Miroslav Kalousek odešel ze sněmovny, Karel Schwarzenberg už také už kandidovat nebude. Nicméně oba budou hrát roli v kampani, pokud o to bude Miroslav Kalousek požádán.

Miroslav Kalousek by se mohl TOP 09 i celé koalici poté hodit v celém procesu přebírání moci, pokud k němu dojde, o čemž rozhodnou voliči. Předání moci je obecně dost složitá disciplína a Miroslav Kalousek se svou zkušeností ministra financí zná mechanismy moci a státního aparátu jako málokdo.

Nahradit Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga je téměř nemožné a TOP 09 takové osobnosti nemá. Na druhou stranu si myslím, že pro TOP 09 bylo optimistické a důležité, že se rozhodl v politické kariéře pokračovat Dominik Feri. Ten je velmi silný na sociálních sítích, zejména Instagramu, a v minulých volbách spolu s Karlem Schwarzenbergem TOP 09 docela zachránil. Není to nový Kalousek ani Schwarzenberg pochopitelně, je o spoustu let mladší, ale v tuhle chvíli je v TOP 09 při všem respektu k jejímu vedení skoro tou nejviditelnější, a proto nesmírně důležitou tváří.

Dokázala si nynější předsedkyně Markéta Pekarová Adamová už vybudovat vedle Miroslava Kalouska dostatečně silnou, autonomní pozici?

Vedle Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga jako jejích předchůdců je to těžké. Na druhou stranu se mi zdá, že Miroslav Kalousek se v tom rozhodl pomáhat stejně jako Karel Schwarzenberg. Mimochodem tím, že je Markéta Pekarová Adamová teprve druhá žena v čele parlamentní strany v českých dějinách, což je dost neuvěřitelné, je její postavení v tom mužském světě sněmovny a politiky o to komplikovanější.

Žijeme několik let v dojmu, že je tu jen Andrej Babiš a kolem něj hejno trpaslíků. Ale myslím, že to tak ale úplně není. Když se podíváme na žebříčky důvěryhodnosti politiků, ty dvě koalice, které vznikají proti Andreji Babišovi, už můžou nabídnout postavy, které jsou jiné než Andrej Babiš. I samotný politika se už mění, což je také jeden z důvodů odchodu Miroslava Kalouska.

Věříte, že konec Miroslava Kalouska v Poslanecké sněmovně je opravdu konec Miroslava Kalouska ve velké politice?

V žádném případě. Mám pocit, že to připouští i on sám. Je otázka, jestli si za několik let nevybere nějaký senátní obvod, který by ho zajímal. Jak jsem říkal, může být velmi užitečný při případném předání moci. Je otázka, jestli se nebude chtít vrátit naplno, ačkoli se podle mě Sněmovny užil už dost. Ale rozhodně to není jeho konec v politice, to by nebyl Miroslav Kalousek.