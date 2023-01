Šídlo: Fialova vláda bude muset zvýšit daně, to jsem si jistý. Je jen otázka, jak to lidem vysvětlí

„Vláda bude muset udělat některé změny, jinak se jí rozpočet zhroutí na hlavu. Bude muset zvedat daně,“ myslí si novinář Jindřich Šídlo ze serveru Seznam Zprávy. A bude to podle něj také muset lidem objasnit. „Vláda daně nemůže nezvýšit, to jsem si v tuto chvíli jistý. A bude jen na ní, jak to dokáže vysvětlit,“ dodává v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 17:09 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Šídlo | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Nicméně je to záchranářská operace. To není to, co v roce 2007 udělala vláda Mirka Topolánka. To byla v zásadě promýšlená reforma několik let před tím, než se ODS vrátila k moci,“ připomíná novinář Jindřich Šídlo.

„Během prvního povolebního roku tehdy přinesli soubor změn, které měli nachystány – daňové, ve zdravotnictví a všude jinde. A prosadili to sněmovnou,“ doplňuje.

„A pokud to stejné měla nachystáno i vláda Petra Fialy (ODS), musí na to zapomenout. Je to pryč, vzala to válka na Ukrajině. A stejně jako by to dělala jakákoliv jiná vláda, už bude až do konce svého volebního období jen zasypávat ty nejhorší díry,“ podotýká Šídlo.

Zároveň připomíná, že to, co nestihne kabinet udělat v první roce vládnutí, už nestihne nikdy. „A Fialova vláda měla tu smůlu, že v první roce, kdy byla veřejnost ochotná změny přijmout, tak hned jejich druhý měsíc vpadl Putin na Ukrajinu. A v tu chvíli řešíte opravdu úplně jiné věci,“ upozorňuje.

Dodává ale, že některé změny, které budou nepříjemné, bude muset vláda přijmout. A čím se budou blížit volby, tím bude kabinet méně ochotnější nepříjemné kroky udělat.

‚Víc Fialů‘

Kabinet pak podle něj potřebuje „víc Petrů Fialů“. „Premiér za ten rok podává významně lepší výkon než zbytek vlády. Ten jeho způsob je ale poklidný, bez výstřelků emocí, což ne každému může vyhovovat, protože někdo má ty emoce rád,“ míní Šídlo.

„Nicméně způsob, jakým mluví a komunikuje i s veřejností: ‚Já to zvládnu‘, a ‚My to zvládneme‘, a ‚Vy jste skvělí‘, je uklidňující a kabinet drží u sebe. V defenzivě jsou tam naopak lidé, od kterých bych býval čekal, že budou držáky vlády,“ doplňuje.

Vládě podle něj chybí víc silnějších osobností. „Nevím, jestli je ještě členem vlády Ivan Bartoš (Piráti), jako člen jedné vládní strany, ač tedy chápu ten šok z předloňského volebního výsledku. A i Vít Rakušan (STAN) s tím množstvím skandálů, které mu během jediného roku padly na hlavu… To jsou osobnosti, které chybějí,“ hodnotí Šídlo současné ministry.

Kauza Vrbětice

Když se pak ohlíží za posledními lety v české politice, tvrdí, že to nejzásadnější pro naši zemi byla kauza Vrbětice. Seznam Zprávy vyhrály soud s exministrem vnitra a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem, a to o pravdivosti textu popisujícím Hamáčkovu cestu do Moskvy. Měl tam chtít zobchodovat tajné informace o ruských agentech za vakcínu Sputnik V a za schůzku Putin-Biden v Praze.

Hamáček ale tvrdil, že to není pravda a chtěl po serveru 10 milionů korun. „Protože nejsem autor tohoto článku a nejsem ani členem vedení Seznam Zpráv – a jako člen redakční rady mám daleko omezenější informace o tom gros obsahu té schůzky – tak pokud jsme ten soud vyhráli, a zjevně vyhráli a Jan Hamáček se ani neodvolával, to bych chtěl dodat, tak ty naše informace sedí.“

„Nicméně, slyšel jsem, že si Jan Hamáček zaslouží za to, co dělal v období kolem Vrbětic, kredit. A že jeho role byla v mnoha ohledech kladná,“ dodává Šídlo.

„Myslím, že Vrbětice ještě čekají na zhodnocení časem, protože se to odehrávalo hodně v emocích, ale šlo o jeden z nejdůležitějších momentů české politiky od roku 1989. To, že se tato země postavila Rusku. A bylo za vlády Andreje Babiše (ANO) a za přihlížení Miloše Zemana, který byl v tu chvíli úplně ochromen a nemohl nic jiného dělat. To je něco absolutně velkolepého a asi se spoustu věcí kolem toho dozvíme až časem. Teď v dubnu to budou teprve dva roky.“

Podle Šídla kauza ruských agentů, kteří měli způsobit explozi muničního skladu ve Vrběticích, vzala ve druhém funkčním období Miloši Zemanovi vítr z plachet. Původně totiž chtěl, aby Dukovany dostavěli Rusové, nejlépe bez výběrového řízení.

