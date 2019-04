Šídlo: Vláda je závislá na Zemanovi a komunistech, na zásah do Čapího hnízda ale Benešová nemá kompetence

Prezident Miloš Zeman v úterý odpoledne jmenuje na Pražském hradě tři nové ministry za hnutí ANO. Resort spravedlnost bude nově řídit Marie Benešová, dopravu Vladimír Kremlík a průmysl Karel Havlíček. Menšinová vláda ANO a ČSSD bude mít také nově tři vicepremiéry. Podle komentátora serveru Seznam Zprávy Jindřicha Šídla je současná vláda nejméně stabilním kabinetem od roku 1993. O změnách na politické scéně mluvil v Ranním interview Radiožurnálu. Ranní interview Praha 9:20 30. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změny ve vládě v rozhovoru pro Radiožurnál okomentoval Jindřich Šídlo. | Foto: Khalil Baalbaki

Dosavadního místopředsedu kabinetu Richarda Brabce z hnutí ANO vystřídají ministryně financí Alena Schillerová a nový šéf průmyslu Karel Havlíček – oba za totéž hnutí. Brabec zůstane řadovým ministrem životního prostředí. Vladimír Kremlík se chce na ministerstvu dopravy zaměřit na dostavbu silnic nebo budování vysokorychlostních železničních tratí. Karel Havlíček plánuje sjednotit roztříštěnou podporu exportu a víc podpořit podnikání. Marie Benešová už ministryní spravedlnosti byla, a to v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Doteď působila jako prezidentova poradkyně pro justici.

Šéfka Soudcovské unie: Odchod Kněžínka je nesrozumitelný a nepochopitelný, chceme vysvětlení Číst článek

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD ještě nemá důvěru sněmovny ani rok – nyní to bude už pět ministrů, kteří se v ní vystřídali. Jaký to podle vás vysílá signál?

Je potřeba říct, že podle těchto počtů je to nejméně stabilní vláda od roku 1993 – za historii českého státu. S výjimkou vlády Stanislava Grosse, která se po deseti měsících fungování rozpadla. Žádná vláda, a to ani ta Petra Nečase, která proslula svými výměnami, neměla takhle velký „odpad“ ministrů a jmenování nových. Podle mě to částečně svědčí o tom, jak je ta vláda nestabilní, a částečně o zvýšené citlivosti v jistých ohledech vůči kvalitě ministrů. Protože dva z nich odešli hned na začátku kvůli opsaným pracím. Na druhou stranu je to také první vláda, v jejímž čele stojí trestně stíhaný politik – takže to s tou citlivostí není tak velké.

Ty poslední změny ukazují na to, že hnutí ANO skutečně není klasická politická strana, jejímž úkolem není vyhledávat lidi, kteří by pak mohli obsazovat důležité funkce. Do vlády přicházejí ti, kteří s hnutím ANO – snad s výjimkou Karla Havlíčka, který je delší dobu Andreji Babišovi velmi blízký – nemají vůbec nic společného. Nemuseli své myšlenky obhajovat uvnitř strany a předkládat představy, jak by ministerstva chtěli řídit. Je to ukázka toho, na kom je vláda závislá. V prvním případě na prezidentu Zemanovi, ve druhém – teď mluvím o novém ministru dopravy, který se náhle zjevil – na komunistické straně.

‚Benešovou nechceme!‘ Lidé v českých městech protestovali proti výměně ministrů spravedlnosti Číst článek

Část opozice i lidé na pondělních demonstracích výměnu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za Marii Benšovou dávají přímo do souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, ve které se bude rozhodovat o obžalobě premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten souvislost odmítl. Jak to vnímáte vy? Hraje nějakou roli načasování?

Celá ta výměna je zvláštní. Ministr si vzpomněl, že už nechce být ministrem spravedlnosti, a přichází do funkce žena, která je velmi blízká prezidentovi a která mu potvrdila, že si v Česku lze objednat trestní stíhání právě v souvislosti s Čapím hnízdem. Marie Benešová také jako poslankyně sociální demokracie nehlasovala pro vydání Andreje Babiše v roce 2017. Na druhou stranu je potřeba říct, že Benešová a jakýkoliv ministr spravedlnosti má dost málo kompetencí na to, aby přímo mohla zasáhnout do vyšetřování. Nejvíc se mluví o případném odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana – to může vláda udělat na příštím zasedání na návrh ministryně.

Marie Benešová i Andrej Babiš říkají, že to neudělají. Můžeme jim zkusit nějaký čas věřit. Navíc – Marie Benešová říká, že by se mohlo nějakým způsobem časově určit funkční období nejvyššího státního zástupce. To je docela legitimní myšlenka – Pavel Zeman je ve funkci víc než osm let. Krok je ale třeba změnit zákonem, který neprojde během 14 dnů. To je asi jasné. Těm obavám, i s ohledem na její působení v době opoziční smlouvy, plně rozumím. Na druhou stranu, není to tak, že Marie Benešová nastoupí a za týden bude případ Čapího hnízda pro Andreje Babiše vyřešen. Tak to nebude.