Urputná stabilita. Spoustu se toho dělo, nic extra se nestalo, hodnotí uplynulý rok Jindřich Šídlo

„Letní krize kolem výměny ministra kultury ukázala, kdo v zemi skutečně vládne. Prezident republiky Zeman je prostě silnější politickou figurou než Andrej Babiš a co si naplánuje, to udělá. Stíhání Andreje Babiše českou politiku zatěžuje. Kvůli němu se nebavíme o věcech, které by byly možná důležitější. To jsou podle mně hlavní události uplynulého roku.“

Jindřich Šídlo