Šídlo: Platy politiků nejsou příliš vysoké. A většinou nejsou ochotní hlasovat pro jejich zvýšení

Poslanci vládního hnutí ANO a opoziční SPD svolávají těsně před volbami mimořádnou schůzi s cílem zmrazit platy politiků. „Fiskálně to žádný smysl nemá, jen ukazujete svou ochotu se uskromnit. Pokud to děláte tři dny před volbami, tak v tom nic jiného než předvolební tah nevidím," konstatuje v Interview Plus politický komentátor Jindřich Šídlo. Praha 12:07 2. října 2021

Šídlo za celou akcí vidí snahu premiéra Andreje Babiše (ANO) odvést v kampani pozornost od nepříjemných témat. A naopak nastolit vlastní, jako je například migrace, boj proti rakovině nebo teď platy politiků.

„Je to docela srozumitelná řada témat, kterými se snaží udávat tón kampaně. A je třeba říci, že se mu to od začátku srpna, kdy zahájil horkou fázi kampaně, docela daří,“ soudí Šídlo.

Pokud by prošel Babišův návrh, že platy budou na příštích pět let zmrazeny, následoval by v roce 2026 jejich skokový nárůst. „Zase se někdo zděsí a začne se hledat další řešení,“ varuje novinář. Za nejlepší považuje stávající úpravu, kdy se platy politiků odvíjí od průměrné mzdy.

„Když se zeptáte téměř jakéhokoli politika, jestli si myslí, že bere příliš vysoký plat, tak upřímně řekne, že ne. A já bych s ním i souhlasil. Pokud se ho zeptáte, jestli by hlasoval pro jeho zvýšení, tak to většinou není ochotný udělat,“ uvádí komentátor serveru Seznam Zprávy.

Peníze (ne)jsou

Od 1. ledna 2020 činí platová základna poslance 84 tisíc korun. Šídlo ale upozorňuje na to, že nejde jen o základní plat, k němu se totiž přidávají i příplatky za různé funkce a také cestovné a paušální náhrada.

„Kdysi se ve sněmovně říkal vtip, že pokud bere poslanec hrubý plat 65 tisíc korun, tak v čistém je to asi 90 tisíc,“ glosuje.

„Představa, že politici v Česku jsou přeplácení za to, že nic nedělají – čímž já hluboce nesouhlasím –, je poměrně rozšířená,“ poznamenává Šídlo, lidé si totiž plat politiků mohou snadno srovnat se svojí mzdou.

Zdůrazňuje, že politika je náročné a odpovědné zaměstnání, a plat by měl být dostatečně vysoký na to, aby bránil pokušení si přivydělávat jinak.

„Špatně placený politik je snazším cílem korupce než ten, který bere slušné peníze,“ podotýká.

Pokud by platy zákonodárců a dalších ústavních činitelů nebyly zmrazeny, vyšlo by to na asi 650 milionů korun.

„To je pro představu šest linek na inovativní toastový chleba pro společnost Penam z veřejných peněz. Nebo částka, za kterou stát vykoupil a odstraňuje prasečák na místě bývalého koncentračního tábora v Letech – dvacet let jsme slyšeli, že na to nejsou a nebudou peníze,“ upozorňuje.

Celý rozhovor s Jindřichem Šídlem si poslechněte v záznamu Interview Plus.