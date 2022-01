Šídlo: Hromadný odjezd ruských diplomatů z Prahy byl jeden z nejdůležitějších momentů roku 2021

Když se z politiky stane nudná záležitost, je na tom něco špatného? Měli bychom si nudnou politiku přát? Jak změnil rok 2021 Česko? A co přinese na zdejší politické scéně ten příští rok? Hostem silvestrovského vydání Dvaceti minut Radiožurnálu byl Jindřich Šídlo, komentátor serveru Seznam Zprávy a autor satirického pořadu Šťastné pondělí. Praha 6:54 1. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Šídlo | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Jak těžké je v dnešní době vymýšlet satirický pořad? Neberou vám politici vítr z plachet?

Není to těžké. Spíše je důležité se rozhodnout, o čem budeme vtipkovat. Ale vždy, když lidé tvrdí, že politická satira se v této zemi nedá dělat, tak říkám, že to není pravda. Politická satira není vysmívání se tuposti politiků, protože si ani nemyslím, že politici jsou hloupí. A myslím si, že většina politiků je chytřejší než já. Je to komentář, který humorem, který by tam měl být přítomen, popisuje vážné věci. Politická satira není dělání si legraci z blbých výroků politiků, která padnou. Stejně jako padnou blbé výroky novinářů.

Už delší dobu se mluví o rozpolcené společnosti. Je to tak?

Není to nic nového, společnost je rozdělená nějakým způsobem, jak to bylo vždycky. I v té politice. Bylo to v roce 1996 ve volbách, kdy jsme poprvé zjistili, že žijeme v zemi, ve které žijí minimálně dvě skupiny obyvatelstva, které mají dost různé zájmy, obavy, naděje. Jako novináři jsme zjistili, že existuje nějaké druhé Česko, které tehdy reprezentoval Miloš Zeman, Česko, které se necítí být na straně vítězů těch porevolučních let. To jsme zjistili v roce 1996 a od té doby se to vlastně jenom opakuje. Prezidentská volba nám to řekla definitivně. I když se vlády střídají, tak základní rozdělení země neustále zůstává. Sociální sítě to dělají jenom agresivnějším. Ale i tak se lidé, kteří volí jinak, dokážou spolu bavit v normálním světě.

V komentáři pro Český rozhlas Plus jste označil rok 2021 za rok, který změnil Česko. V jakém smyslu?

Zásadně. Jednak změnil politické poměry, změnil vládu. Což je na té demokracii hezké, že se vláda předává v pravidelných intervalech mírumilovně. A pro nás, kteří mají rádi dějiny politiky, tak je fajn, že jsme si na tom ověřili dvě věci: Že nikdy nevíme, jak to dopadne, a že se to většinou stane po dvou volebních obdobích.

A stejně důležité, ne-li důležitější bylo to, co se stalo letos v dubnu. Kauza Vrbětice, kdy vláda Andreje Babiše, a myslím si, že za to si zaslouží velký respekt, spolu s tajnými službami dokázala to, co nemálo politiků z bývalých reprezentací chtělo udělat, ale nikdy na to nemělo prostor, příležitost, šanci – omezení ruského vlivu v Česku. Hromadný odjezd ruských „diplomatů“ z Prahy, ty obrázky z letiště, to je pro mě jeden z nejdůležitějších momentů tohoto roku… Takhle výraznou akci z hlediska zahraničně politické a bezpečnostní, to jsem tady nezažil možná 30 let od odjezdu sovětských vojsk.

Pojďme k roku 2022. Jak to vidíte, co nám nejspíše přinese?

Začíná prezidentská kampaň. Budou komunální volby na podzim, to zajímá velmi i strany, takže kolem toho bude poměrně rušno. A pojede to dohromady s českým předsednictvím EU, což je věc, která občanům příliš žíly netrhá, ale je to důležitá akce, kterou musíme zvládnout. A spolu s tím pojede prezidentská kampaň, v lednu 2023 nás čekají další prezidentské volby. A to si myslím, že ten rok naprosto zásadně ovlivní. Další věc, která to ovlivní, jsou ceny energií. Vláda nastupuje do velmi složité situace. A pak také nevíme, co bude s tím covidem.