Šídlo: ČSSD kráčí do zapomnění. Odchodem z vlády by si zachovala zbytky důstojnosti

Nejvážnější krize od roku 2017, tak hodnotí situaci kolem výměny na ministerstvu kultury komentátor Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Prezident Miloš Zeman podle něj neplní své ústavní povinnosti a premiér Andrej Babiš z ANO, který je prý slabý, si nezjedná pořádek. Zeman má tak podle Šídla trumfy v rukou. A ČSSD prý kráčí do zapomnění. Odchodem z vlády by si ale zachovala aspoň zbytky důstojnosti, řekl Šídlo ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovor Praha 17:03 29. června 2019

Jak byste popsal situaci v české politice?

Myslím, že měl docela pravdu Jan Hamáček (ČSSD), když říkal, že jsme na pokraji, ne-li uprostřed ústavní krize.

Tohle už není běžná krize, která se odehrává při vyjednávání po volbách nebo neshodách v koalici. Tohle je chvíle, kdy prezident republiky odmítá plnit své ústavní povinnosti, a předseda vlády evidentně není ochoten zjednat pořádek neb ose o to aspoň pokusit. Je to vážná situace. Myslím, že je to nejvážnější krize od voleb v roce 2017.

Kartami teď docela míchá Miloš Zeman. Kdo si myslíte, že má nyní v ruce trumfy?

Já si pořád myslím, že je má Andrej Babiš. Kdyby je chtěl použít. On je ten, kdo může podat na prezidenta kompetenční žalobu. Aby nevznikl omyl: nejde o to, že by byl prezident odsouzen, ale vyjasnilo by se, jak má prezident v této chvíli postupovat, protože nikdo z ústavních právníků, až na výjimky, nerozporuje, že prezident musí odvolat Antonína Staňka (ČSSD), protože mu to navrhl předseda vlády. To je ústavní krok, to není žádné mezivyjednávání.

Nicméně Andrej Babiš prokazuje, že je poměrně dost slabým předsedou vlády. zejména, když se objeví před prezidentem Zemanem. A nehodlá to udělat. Takže v tuto chvíli jsou karty v rukou prezidenta Zemana, protože ten, kdo by ho mohl přivést k poslušnosti, to odmítá udělat.

A úplně plonková je samozřejmě sociální demokracie, u níž už to vypadá, že ať udělá cokoli, tak to bude špatně.

Může z toho sociální demokracie vůbec vyjít se ctí? Vmanévrovala se do pozice, kdy to s ní nevypadá vůbec dobře.

Ano, je to tak. Sociální demokraté se rozhodli vsadit vše na jednu kartu. Nic jiného jim nezbývalo. A jít do vlády s tím, že nezahynou uprostřed zbytku malých opozičních stran. A evidentně to nevychází. Je vidět, že ve skutečnosti funguje ona zemanovská většina 115 hlasů, kam nepatří sociální demokraté vcelku, ale patří tam KSČM, ANO a SPD. A sociální demokraté vědí, že mohou být kdykoli vyměněni.

Sociální demokraté už nemají co udělat. Možná kdyby teď z vlády odešli, zachovali by si aspoň trochu zbytku důstojnosti, byť už to měli udělat dříve. Ale z dlouhodobého hlediska má ta strana jenom špatné vyhlídky. Já se ale v tomhle hodně často mýlím.

Když se podíváme na jejich volební výsledky za poslední dobu, tak skutečně kráčejí do zapomnění. ODS se povedlo to nějak vybrat a zůstat aspoň na nějaké hranici, někde na 10 procenty, byť to nevypadá, že by se vraceli do nejslavnějších časů. Sociální demokracie je druhá z těch stran, která tady dlouhá léta vládla. A u ní to vypadá, že to může být skutečně poslední volební období.

Co nás po takovém knock outu sociální demokracie může čekat? Vláda Andreje Babiše s komunisty a SPD?

Myslím, že to je něco, co Andrej Babiš moc nechce. Mohl to udělat, ale neudělal to. Z mnoha důvodů to nechce. Myslím, že by nechtěl mít další demonstraci ještě v roce 30. výročí (od sametové revoluce). Jedna z možností, kterou se bavím, je, že si Andrej Babiš teď stoupne a řekne: „Pojďme do předčasných voleb.“ Je to pro něj i pro všechny ostatní velmi riskantní.

Podle posledních průzkumů by je ale pořád vyhrál.

Ano, víme, že jemu se nikdo neblíží. Ale je tady mnoho dalších neznámých. Kolik stran se do sněmovny dostane? Budou tam sociální demokraté? Budou tam komunisté? Bude tam z druhé strany Václav Klaus mladší (Trikolóra)? Dokážou ostatní opoziční strany udělat nějakou alianci, která může Andreje Babiše docela významně ohrozit? Takže to teď nemá v podstatě dobré řešení.

Nejlepší řešení pro Andreje Babiše by bylo, kdyby příští týden dokázal prezidenta Zemana přesvědčit, aby splnil svoji ústavní povinnost. Což už ta věta, jak jsem ji řekl, zní šíleně. A odvolal ministra Staňka.

To, že pak možná bude mít problémy ještě se jmenováním nástupce, to je celkem běžné. Ale tenhle krok je od prezidenta v tuto chvíli už povinný. Nejde o to, jestli to bude do neděle, nebo do pondělí. Je to oficiální ústavní krok, jak znovu opakuji. A ten papír už tam leží šest týdnů.