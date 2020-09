Šídlo o projevech premiéra Babiše: Odpolední a večerní projev, to byl úplně jin svět

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí veřejně vystoupil dvakrát. Poprvé odpoledne, kdy oznámil, že se novým ministrem zdravotnictví stane Roman Prymula (za ANO) a poté večer při projevu. „To bylo v zásadě mluvnické cvičení, kde připustil, že pravděpodobně on a vláda se dopustili chyb,“ řekl pro Radiožurnál o vystoupení šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Doplnil, že proslov je třeba vnímat v souvislosti s pondělní výměnou ministra. Rozhovor Praha 12:06 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentátor Jindřich Šídlo | Foto: Elena Horálková

Zaznělo podle vás v projevu premiéra něco nového nebo zásadního?

Myslím, že ne. Vzhledem k tomu, že to byl mimořádný projev ve vysílání po celé zemi, jsme čekali něco většího. Možná nějaké oznámení zásadních opatření, karantény, nebo něčeho takového.

Tohle bylo v zásadě mluvnické cvičení, kde premiér připustil, že pravděpodobně on a jeho vláda se dopustili chyb, což už teď víme. A zároveň řekl, že v Praze lidé občas nenosí roušky, což je také pravda. Ale podle mého názoru tam nic zásadního nezaznělo.

Sám jste řekl, že premiér v projevu připustil, že udělal chybu, když vláda v létě zmírnila pravidla pro nošení roušek. Myslíte, že tohle vyjádření bude stačit pro obnovení důvěry?

Nemyslím, nevím. Pro obnovení důvěry nebo pro větší důvěru zejména ze strany voličů Andreje Babiše a jeho vládu byla důležitější dnešní (pondělní) výměna na postu ministra zdravotnictví, kde byl povolán hrdina jarního boje s covidem Roman Prymula. A to nemyslím ironicky. Ten si u velké části veřejnosti tehdy vydobyl velké renomé. Pro něj je to, myslím, důležitější než tento projev.

Je ale zajímavé srovnat tento předtočený, napsaný projev přečtený ze čtecího zařízení s tím, jak vystupoval předseda vlády v půl jedné na tiskové konferenci, kde oznamoval nástup Romana Prymuly. To byl úplně jiný svět. Byl to nervózní politik, který uhýbal očima a pořád něco hledal v papírech, tady to mělo jinou podobu.

Tvrdší opatření?

Dominantním tématem Babišova vystoupení bylo, že společnost je v názoru na koronavirus a opatření proti nemoci rozdělená. Proč dal premiér právě na tohle takový důraz?

To se zeptejte toho, kdo ten projev psal. Hlavně jsem z toho vyčetl, že premiér žádá, aby lidé, pokud možno, nevěřili alternativním teoriím, kterou jsou často šílené a šíří se na sociálních sítích.

Myslím, že je to potřeba číst nebo vidět dohromady s dnešním krokem jmenování Romana Prymuly. To je člověk a dnes už i politik pořádku a „pevné ruky“.

Andrej Babiš tím vlastně jen podporuje další vládní postup, který se pravděpodobně, jak to naznačoval nový ministr zdravotnictví, bude v dalších dnech přitvrzovat a některá pro běžné obyvatelstvo nepříjemná opatření přijdou. Premiér si tím snaží připravit půdy, aby lidé věřili, že to, co vláda dělá je nezbytné a protože si myslí, že je to správné a že už to koneckonců v osobě Romana Prymuly jednou vyšlo.

Andrej Babiš před dvěma týdny říkal, že vláda má situaci s epidemií pod kontrolou, dnes už situaci označil za vážnou. Co to může znamenat? Máme čekat, že se brzy vyhlásí nouzový stav?

Nechci v tuhle chvíli šířit poplašnou zprávu. Myslím, že bylo zajímavé v neděli sledovat interview Romana Prymuly na televizi Prima, kde skutečně mluvil o zavření středních škol, také o tom, že by se některé akce, například fotbalové zápasy – v čemž má myslím pravdu – měly konat znovu bez diváků.

To, že tvrdší opatření přijdou, je jasné. Pozitivní čísla testovaných jsou poměrně příznivá, ale sám ministr zdravotnictví Prymula mluvil o šesti až osmi tisících nakažených denně. Myslím, že se máme přichystat na to, že tvrdší opatření přijdou. Na druhou stranu předseda vlády několikrát zopakoval, že není možné zemi vypnout jako na jaře.