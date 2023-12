Z vlády nevychází nic moc pozitivního. ‚Balíček‘ je vraždou každého vládního PR, míní komentátor Šídlo

Vláda Petra Fialy má v polovině svého mandátu velmi nízkou popularitu. V průzkumech preferencí koaliční strany zaostávají za opozičním hnutím ANO, zklamaní jsou často i voliči vládních stran. „Trend je zjevný a propast mezi vládními a opozičními stranami se prohlubuje. Na druhou stranu tohle se většinou vládám uprostřed volebního období děje, zejména v době ekonomického poklesu,“ podotýká komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo. Interview Plus Praha 22:01 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Šídlo | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Šídlo si všímá si také toho, že preference jednotlivých vládních stran a koalic nejsou tak nízké, jak by se dalo čekat podle míry důvěry ve vládu. Podle nejnovějšího šetření CVVM totiž kabinetu Petra Fialy nedůvěřuje 81 procent respondentů.

„Myslím, že to nejdůležitější a nepříjemné už vláda udělala – nebo tak o tom alespoň uvažuje. Dopady konsolidačního balíčku ještě neznáme, protože začne platit od 1. ledna, ale kritika jeho přijímání ze strany opozice je úplně oprávněná a vláda ho ne úplně dobře vysvětluje. A ještě to nazývá tím šíleným slovem balíček, to je první vražda na každém vládním PR,“ kritizuje.

Vláda prý musí spoléhat na to, že se ekonomika v příštím roce a půl vzpamatuje. Otázkou ale je, kolik voličů ocení snahu vlády konsolidovat veřejné finance.

Šídlo se totiž domnívá, že kvůli reformám lidé vládu nevolili a většina z nich si pod konsolidací rozpočtu nedokáže nic představit.

Pokud podle předpokladů klesne inflace a začnou růst reálné mzdy, může to vládě pomoci, těžko ale prý může v příštích volbách čekat, že znovu získá většinu 108 křesel, kterou nyní má jen díky tomu, že v roce 2021 propadl milion hlasů.

Nemá talent

Šídlo vládě vytýká zejména komunikaci, ať už proto, že se o ni nesnaží, nebo na ni její členové nemají talent. „Z této vlády nevychází nic moc pozitivního – nějaká naděje, že ví, co dělá, a že když se teď něco udělá, tak za rok bude lépe. V tom je dost podobná vládě Petra Nečase,“ soudí.

„Vláda s lidmi mluví a vysvětluje jim to, co dělá, velmi nešťastným způsobem. Nemůže si přitom stěžovat na to, že by proti ní stála média. Ty strany si zvykly, že média s nimi stála trochu na stejné straně v kritice vlády Andreje Babiše (ANO). Ale nepochopily, že smyslem médií není podporovat vládu, ale dělat svou práci. To řadu jejích politiků překvapilo a cítí to jako křivdu,“ dodává komentátor.

Zároveň připouští, že kabinet vládne v těžkých časech, totéž lze ovšem přiznat i Babišově vládě, která se musela vyrovnávat s pandemií koronaviru.

„Je pravda, že hnutí ANO od roku 2014 po většinu času foukal vítr do zad. Na to má česká středopravice smůlu. Ale otázkou je, zda k té krizi někdy nepřispěla – jako v dobách Nečasovy vlády,“ poznamenává.

Šídlo v této souvislosti poukazuje na to, že například ODS se v minulosti mohla pyšnit ekonomickou kompetentností, což vyplývalo i z průzkumů.

Dnes už to tak podle něj ale lidé spíše necítí a současná vláda nastupovala v obtížné situaci mimo jiné proto, že se ODS v minulém období zasadila o zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu fyzických osob, což vedlo k výpadku příjmů rozpočtu.

Vládě by mohla pomoci také výměna některých ministrů. „To je jednoduché řešení, ale jen když za ně máte náhradu. A to je problém i u tradičních stran, které mají fungovat jako stroje na vyhledávání schopných lidí. Že by tu byla fronta zájemců o ministerské posty, kteří budou známí, kvalifikovaní a mají nějakou přidanou hodnotu, to se obávám, že není,“ konstatuje.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je nahoře v článku.