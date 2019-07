Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil: V policii sledujeme návrat k nostalgii po časech StB

Klíčovou osobou boje proti drogám přestal být Jindřich Vobořil už před rokem. Prohlašuje se za pravicového liberála, který věří v sociální politiku. Taky se ale nechce smířit s utahováním šroubů, které vidí kolem sebe. V pořadu Osobnost Plus říká, že ale nejde jen o finance. osobnost plus Praha 18:30 23. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Policie si najednou z ničeho nic říká o to, aby některé jednotky mohly bez soudního příkazu odposlouchávat hovory, dělat sledovačky a dělat je déle, než je možné. Kam směřujeme, byť je to neviditelné, je takový návrat k nostalgii po StB,“ popisuje bývalý národní protidrogový koordinátor.

Policisté o situaci podle něj mluví tak, že kdyby byli za minulého režimu ve službě, také by byli v StB, protože šlo o elitu a tehdy se to dělalo dobře. Že tehdejší doba byla správná, říkají podle Vobořila často právě nováčci. Příslušníci StB rozhodovali, kdo je a kdo není vinen, a soudci jim to „nekazili“.

Dodává, že v policii jde o souboj dvou skupin lidí – té s nostalgií po časech StB a té, zjednodušeně řešeno, demokratické. Podíl skupin je podle Vobořila přibližně půl na půl.

Rychlé páky

„Cítím, že i v politických špičkách by mnozí chtěli mít rychlou páku vedle sebe: tady mám generála policie, kterému řeknu, jak to má být, a všichni budou mlčet,“ říká Vobořil.

Podle něj je to vidět napříč politickými stranami. „Se vší úctou k některým lidem v ANO, kteří tam jsou z přesvědčení, je to politické uskupení, co není úplně demokratické. Ale napříč sněmovnou bychom to našli v různých partajích,“ zdůrazňuje.

Politický plán

Vobořil už rok není ve funkci národního protidrogového koordinátora. Do Evropského parlamentu, kam kandidoval v barvách ODS, se nedostal. Přesto se nevzdává a míří do politiky.

„Určitě se chci politicky nějak zviditelnit. Chci zkusit napříč sněmovnou ve spolupráci s dalšími stranami vytvořit plán, jak protidrogovou politiku změnit. To, co jsem neuměl dělat zevnitř úřadu, je třeba posouvat politicky, protože úřednicky to nejde,“ nastiňuje.

Bude se podle svých slov snažit dostat na dobré místo na kandidátce ODS, ale mikrokomunální politika není směr, kterým by chtěl jít. Zajímá ho kandidatura do Poslanecké sněmovny nebo senátu, případně zapojení se do politiky na krajské úrovni.

Proč si myslí, že Piráti nechtějí spolupracovat na sbližování pravicové opozice, o kterém mluvil předseda ODS Petr Fiala? A proč se mu nepovedlo prosadit jeho strategii protidrogové politiky? Poslechněte si celý rozhovor s Jindřichem Vobořilem. Ptala se Barbora Tachecí.