Státní správu už neobsazují odborníci, ale lidé na základě politických dohod, tvrdí Vobořil o své nástupkyni

Vládní protidrogový zmocněnec Jindřich Vobořil skončil z osobních důvodů ve funkci. Po osmi letech a spolupráci s pěti premiéry. Rozhodl se tak prý kvůli neustálému dojíždění z Brna a svým dětem, kterým se chce víc věnovat, říká pro Český rozhlas Plus. interview plus Praha 10:41 14. srpna 2018

Odešel sám, ale svou nástupkyni v úřadu Jarmilu Vedralovou kritizuje. Už dřív řekl, že „je to nejhorší možná volba, jaká mohla být“. Prý rozhodně nejde o nějakou osobní animozitu, ale o odbornost jeho nástupkyně.

„S kolegyní Vedralovu spolupracujeme mnoho let. Na ministerstvu zdravotnictví sedí už nějakých 17−18 let. Nikdy jsme se nedokázali shodnout na nejzákladnějších věcech, které by bylo potřeba (v protidrogové oblasti) udělat,“ říká Vobořil na adresu nové šéfky státní protidrogové politiky.

'Nic kloudného z ní nikdy nevypadlo'

Ministerstvo (a Vedralová) prý vždy nad odbornými problémy sedělo mnoho let. „Navíc způsobem, který nebyl vidět, nebyl slyšet. Nic kloudného z toho nikdy nevypadlo. Do výběrového řízení na šéfa úřadu se ale taky přihlásili dva lidé, které dobře znám. Jsou proaktivní a jde jim o věc,“ dodává dnes už bývalý protidrogový zmocněnec.

Sama Vedralová k tomu už dřív v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu řekla: „Zaznamenala jsem kladné názory, přišlo mi nespočet gratulací.“

Mezi její kritiky ale nepatří jen Vobořil, ozvaly se i některé neziskové organizace a taky Pirátská strana. Vobořil je ale asi nejhlasitější. „Jsem v tuto chvíli mimo úřad, a říkám, co si myslím. Konečně si to mohu dovolit,“ říká k tomu.

Politický výběr

Je také přesvědčen, že Jarmila Vedralová byla jako jeho nástupkyně vybrána politickým rozhodnutím.

„Státní správu obsazují lidé podle politických dohod, ne podle svých odborností a zkušeností. A to je i příklad paní Vedralové. Už v prosinci za mnou přišli lidé z médií a ptali se, kdo je ta Vedralová, která mne má zastoupit. Vysvětlete mi, jak je to možné?“

Zvolení Vedralové podle spekulací médií prý souvisí s jejím dřívějším členstvím v ČSSD. V rozhovoru pro Radiožurnál k tomu Vedralová řekla: „Přihlásila jsem se do výběrového řízení, vybrala mě nezávislá komise. Mám pozastavené členství, a to na moji žádost… Několik měsíců, ne-li let,“ tvrdila.

„Víc se k tomu nechci vyjadřovat,“ říká Vobořil, protože jsou prý mnohem důležitější věcné argumenty proti Vedralové.

„Když vidím, že v oblasti alkoholu a tabáku, kterou ministerstvo, v osobě Vedralové, řešilo tolik let, dnes ČR vyskakuje na těch nejhorších příčkách. To je ten důvod, proč svůj hlas zvedám a říkám, že to není nejlepší volba. Navíc, když ve výběrovém řízení byli lidé 100× lepší,“ dodává Vobořil.