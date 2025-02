Jindřichohradeckou úzkokolejku má zachránit nový projekt. Vlaky chce vrátit na trať už v létě

Jindřichohradecké místní dráhy, které jsou od roku 2022 v insolvenci, představily nový plán na záchranu úzkokolejky na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny. Pokud se ho podaří naplnit, provoz by měl být obnoven v letošní turistické sezoně. Na tiskové konferenci to oznámilo vedení společnosti a zástupci obcí a měst. Jindřichův Hradec 22:24 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřichohradecká úzkokolejka | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

Cílem projektu Živá úzkokolejka je záchrana historické tratě a postupné obnovení provozu. V první fázi půjde o záchranu kulturního dědictví prostřednictvím odkupu infrastruktury. To má financovat soukromý sektor, hodnota majetku, který je potřeba odkoupit, se odhaduje na zhruba 110 milionů korun.

Druhá fáze se zaměřuje na obnovení provozu na úzkokolejce. „Vycházíme z toho, že úzkokolejka by měla sloužit turistickému ruchu, proto by měl být rozsah výrazně nižší. Před úpadkem se jezdilo 360 tisíc vlakových kilometrů ročně, dneska cílíme na 75 až 120 tisíc. Byl sestavený jízdní řád podle požadavku obcí,“ uvedl jednatel Jindřichohradeckých místních drah Jan Kysela.

Projekt Živá úzkokolejka má i třetí nadstavbovou fázi, která počítá s dalším rozvojem, například komerčním využitím nemovitostí podél trati, což by mohlo generovat další příjmy.

Klíčovými partnery jsou Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Ty dříve přispívaly na provoz úzkokolejky částkou 60 milionů korun ročně, teď měly financovat provoz ve výrazně nižších parametrech. Mělo by se jednat zhruba o 20 milionů korun ročně.

Projekt počítá i s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury a zásadní je role svazku obcí, který by se měl během třiceti let stát vlastníkem celé infrastruktury, tady kolejí, budov i vozidel. Obce věří, že výnosy z komerčního provozu a pronájmu nemovitostí pokryjí splátky na umoření dluhu.

Nové vedení Jindřichohradeckých místních drah už připravuje podrobný plán obnovy trati. Podle technických posudků bude potřeba opravit vybrané úseky úzkokolejky a následně zajišťovat provoz. To bude patřit mezi úkoly nového jednatele Správy úzkokolejných drah, dceřiné společnosti Jindřichohradeckých místních drah. Na tuto pozici nastoupí příští týden Pavel Surý, který v minulosti působil třeba jako generální ředitel Správy železnic.

Starosta Jindřichova Hradce za ANO Michal Kozár oceňuje, že plán vychází z reálných čísel, zároveň ale zdůrazňuje, že úspěch projektu bude záviset na spolupráci všech zapojených partnerů. „Samozřejmě na to hledíme s velkou mírou opatrnosti. Pokud budou všichni partneři připraveni dál spolupracovat, můžeme to dopracovat ke zdárnému konci. Jakmile by kdokoli spolupráci odmítl, tak bohužel,“ komentoval.

Provoz na úzkokolejce na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny má být obnoven během letní turistické sezony. Vedení společnosti Jindřichohradecké místní dráhy ale zatím nechce uvádět žádný konkrétní termín.