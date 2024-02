Jindřichohradeckou úzkokolejku obce a kraje kupovat nechtějí. Raději by přispívaly na prázdninový provoz

Provoz na jindřichohradeckou úzkokolejku mají pomoct vrátit i obce. Podle reorganizačního návrhu, který schválil soud, by měly koupit železniční dráhu. Radnice jsou k tomu ale zatím skeptické a ani kraje, Jihočeský a Vysočina, nedávají najevo, že o koupi stojí. Spíš by si dovedly představit příspěvek na letní provoz dráhy. Jindřichův Hradec 22:07 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nádraží jindřichohradecké úzkokolejky v Černovicích | Foto: Daniel Zach | Zdroj: Český rozhlas

Jindřichohradecké místní dráhy dluží skoro 350 milionů korun. Vlaky po železnici mezi jižními Čechami a Vysočinou nejezdí od podzimu 2022.

Radnice z okolí úzkokolejky ale překvapilo, že reorganizace počítá s jejich převzetím kolejí. Nedostaly totiž nikdy ani vyčísleno, kolik peněz by musely vydat.

Týká se to i Černovic na Pelhřimovsku. „Vlak určitě chybí, je to součást místního koloritu, je to rarita. I když musím popravdě říct, že nám nechybí v dopravní obslužnosti,“ říká starosta Černovic Jan Brožek (KDU-ČSL).

Obce na trati přispěly část peněz na žádost o bezpečnostní osvědčení. Kupovat koleje ale podle Brožka nehodlají. „Za město Černovice můžeme na tuto věc uvolnit stovky tisíc korun a to nejsou rozhodující peníze,“ vysvětluje.

Vlakem se na trati mohli lidé projet naposledy v říjnu 2022. Teď jsou opuštěné budovy pro místní spíš nostalgickou připomínkou. „Bylo to krásné,“ vzpomíná paní Blanka.

Dráha, nebo cyklostezka

Bývalý člen vedení drah a akcionář Jan Kysela má čtyři měsíce, aby přesvědčil obce a připravil podrobný plán reorganizace.

„Je to jedna z posledních šancí s tím něco udělat. Nebo to také může skončit vyasfaltovanou cyklostezkou. Jak jsem měl možnost navnímat, to by si nikdo moc nepřál,“ upozorňuje.

Obce ale zdůrazňují, že s Kyselou zatím nikdo nepředjednal, že obce dráhu koupí.

„Vlastníkem drážní infrastruktry by neměly být jenom obce. Ale bylo by skvělé, kdyby to bylo ve spolupráci s oběma kraji a možná i státem,“ navrhuje starosta Nové Bystřice Jiří Zimola (Změna 2020).

Jihočeský kraj i Kraj Vysočina zatím avizují, že jsou připravené přispívat na prázdninový provoz dráhy. A to už letos.