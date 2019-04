Nečekal jsem, že mě udeří, popisuje vietnamský mladík incident s inspektorem obchodní inspekce

Začalo to jako běžná kontrola České obchodní inspekce, ale nakonec Šon Chung z Jindřichova Hradce volal policii. Vypověděl, že ho inpektor udeřil poté co si stěžoval na jeho chování. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz popisuje jak kontrola i incident probíhal. Inspekce případ nechce komentovat. Jindřichův Hradec 7:04 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šon Chung z Jindřichova Hradce | Zdroj: Repro Facebook

Podle kamerových záznamů, které zveřejnila Česká televize, vás napadl, respektive udeřil inspektor České obchodní inspekce. Vy jste ve svém prohlášení na facebooku řekl, že to v podstatě byl následek nestandardní kontroly ze strany České obchodní inspekce ve vašem obchodě. Mohl byste tu kontrolu popsat?

Kontrola probíhala v obchůdku, který máme v našem komplexu. Máme i prodejnu s asijskými potravinami a o několik metrů dále provozujeme pod stejnou provozovatelkou, tedy mojí maminkou, restauraci zaměřenou přímo na vietnamskou kuchyni.

Reakce ČOI a policie Podle inspektora České obchodní inspekce probíhal celý konflikt jinak, než ho popisuje pan Šon Chung, informovala Česká televize. Ředitelka jihočeské pobočky inspekce to ale nechtěla komentovat. „Mohu říci pouze to, že inspektor tuto nestandardní situaci nahlásil svému nadřízenému a byla jsem o případu informována i já. Případ vyšetřuje policie, takže ho nebudu nijak komentovat,“ řekla serveru iDnes ředitelka jihočeské pobočky ČOI Martina Střihavková. Konflikt nyní vyšetřuje policie. „Tímto incidentem se policisté zabývají a je zatím řešen jako přestupek proti občanskému soužití,“ vysvětlila mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová.

Kontrola se uskutečnila právě v obchůdku s asijskými potravinami. Ovšem o jejím počátku jsem prakticky nevěděl, pouze jsem si všiml velice podezřelého pána, který vstoupil do prostoru restaurace bez jakéhokoliv pozdravu a dále pokračoval na toaletu. Situaci jsem neřešil, každý někdy v životě chvátá. Očekával jsem ovšem nějaké vyjádření poté, co odejde z toalety, očekával jsem odůvodnění vstupu, nebyl host, nepředstavil se jako kontrolor. Pán si ale poté, co odešel z toalety, opět krátce prohlížel prostor včetně mé osoby bez nějakého pozdravu nebo odůvodnění. V tuto chvíli jsem se cítil nestandardně, protože jsem zvyklý, že lidé při vstupu pozdraví.

Sledoval jsem ho ještě v průjezdu našeho domu, kterým se chodí i do restaurace. Po několika desítkách minut jsem byl upozorněn, že v obchodě je Česká obchodní inspekce a že pán pravděpodobně patří do dvojice kontrolorů. Ve většině těchto případů, kdy se moje maminka dostane do kontaktu s úředníky, tak pomáhám jako rodinný tlumočník. Byl jsem proto povolán, abych šel do obchodu projednat tuto kontrolu. Tam mi paní inspektorka řekla, kdo je a že u nás proběhla kontrola. Našli několik nedostatků, se kterými mě seznámila.

Jakých nedostatků?

Jednalo se o boty s cenou čtyřicet korun a neměly nalepené štítky o údržbě.

A dál?

Paní mě seznámila s nedostatky a řekl jsem jí, že se vším, na co poukázala, souhlasím a nemám žádné námitky. Pozval jsem ji do restaurace, kde jsem jí mohl poskytnout zázemí pro sepsání protokolu. Ze situace jsem pochopil, že jde i pán, který mi byl ze začátku velice podezřelý.

‚Prodavačku chtěly nachytat.‘ Za pět korun rozdílu dostal podnikatel pokutu 10 tisíc. Soud vyhrál Číst článek

Poté, co se oba usadili, i když pán se k tomu moc neměl, jsem nechal inspektory sepisovat protokol. Řekl jsem, že nemám námitky k procesu kontroly, ale že jsem se cítil velmi poníženě chováním pana inspektora nejen tím, že nepozdravil a že si mě prohlížel, ale zkrátka i tím, že se po celou dobu nepředstavil a neukázal mi svou legitimaci. Tak jsem si vyžádal jeho prokázání, načež mi ukázal legitimaci, ale kartu mi do ruky nedal s náznakem povýšenosti. Paní inspektorka mě vyslechla, omlouvala se za jeho chování, ale doslovně mi bylo řečeno, že není jeho nadřízená ani matka, aby nějakým způsobem ovlivnila jeho chování. Já jsem s ní souhlasil.

Co na to řekl inspektor?

Pan inspektor na to měl velice negativní názor a okamžitě mi pohrozil zvýšením pokuty. Pak se snažil najít další nedostatky ve zboží. Podotýkám, že ta předchozí kontrola byla už de facto ukončená. Toto byla pouze jeho iniciativa, že si půjde najít další zboží, na kterém by mohly být nějaké nedostatky.

Reakce zákazníků, kteří byli v tu chvíli ještě v restauraci u protějšího stolu, byla velmi bouřlivá. Paní oběma inspektorům řekla, že jí do toho vlastně vůbec nic není, ale že se jí to chování nezdá, aby mi byla udělena vyšší pokuta za to, že jsem řekl svůj osobní názor, nikoliv námitky k celé kontrole.

‚Natáčel jsem omylem‘

Jak na to reagovali zaměstnanci inspekce?

Pan inspektor se námitkou ze strany třetí osoby cítil velice znepokojeně, ale hledal ty chyby dále. Několikrát odešel a vrátil se do restaurace s dalším produktem. Chtěl bych vyzdvihnout vstřícnost paní inspektorky, která ho uklidňovala, aby nechal situaci tak, jak je. Pan inspektor na to nereagoval, prohlížel si zboží, občas si zapálil na dvoře anebo v průjezdu cigaretu, nedopalky odhazoval do ulice, což se mi zdálo jako velice neslušné chování. Občas si odplivl ať už u nás v průjezdu nebo směrem na chodník.

‚Řekli mi, že se bude zdražovat.‘ Praktikám ‚energetických šmejdů‘ má zabránit změna zákona Číst článek

Na toto chování jsem opět šel pana inspektora upozornit. Myslím si, že to nebylo z mé strany moc diplomatické, když jsem ho upozornil: „Nedělejte mi tu nepořádek.“ A taky jsem za to od pana inspektora schytal větou v přesném znění: „Uklidni se, Vietnamčíku.“ To už jsem vnímal extra negativně a říkal jsem si, že to už opravdu nekoresponduje s chováním kontrolního orgánu. Moje bezprostřední reakce byla taková, že si vytáhnu mobil a snažil jsem se tohle chování zdokumentovat.

To byl právě ten okamžik, kdy došlo k tomu, řekněme, fyzickému kontaktu?

Přesně tak. Vzal jsem si do ruky mobilní telefon a šel jsem směrem k němu. On okamžitě udělal výpad. Napřáhl se pravou rukou a potom silně udeřil levou rukou do pravé strany tváře. Ten fyzický kontakt nastal prakticky okamžitě. V tu chvíli jsem začal nevědomě natáčet.

Vy jste to natáčel omylem? To nebylo úmyslné?

Chtěl jsem to úmyslně natáčet ve chvíli, kdy za ním dojdu a pak teprve zmáčknu natáčení. Na začátku toho záznamu je tuším pár vteřin pád toho telefonu. To bylo právě následkem toho, jak jsem schytal ránu. V tu chvíli jsem asi zmáčkl start toho natáčení.

‚Byl jsem v naprostém šoku‘

Na záznamu je, že jste na něj křičel, že zavoláte policii, ale dál už to nepokračuje. Co se stalo potom?

Po té ráně mi samozřejmě trvalo několik desítek sekund, než jsem se vůbec vzpamatoval. Snažil jsem se najít brýle, protože nosím dioptrické brýle, mám kolem devíti dioptrií, a bez brýlí jsem nemohl rychle reagovat na cokoliv. Takže jsem posbíral brýle, telefon a v tu chvíli jsem si uvědomil, že mě udeřil. Následně odcházel z tohoto místa, přičemž já jsem se snažil vzpamatovat a hlavně vytočit policii.

Noční telefonáty, vyzvídání u sousedů i dvojí vymáhání dluhů. Stížností na inkasní agentury přibývá Číst článek

Kam odešel, zpátky do restaurace?

Ne, odcházel pryč z tohoto místa směrem někam do ulice. Upřímně v tu chvíli jsem byl v naprostém šoku a ani jsem nedával pozor, kam jde. Pak jsem kontaktoval policii a nahlásil jsem napadení ze strany úředního orgánu.

A reakce jeho kolegyně byla jaká?

Když jsem se vrátil do provozovny, tak říkala, že kontrola byla ukončena. Moje maminka protokol podepsala a patřičnou pokutu zaplatila hotově. Už odcházela a já jsem se jí snažil doptat na pana inspektora. Říkala, že neví, kde je.

Ona ten konflikt tedy neviděla?

Ona ten konflikt neviděla.

Na sociálních sítích jste sháněl svědky. Víte o tom, že by se už někdo ozval? Třeba ta paní od vedlejšího stolu, kterou jste zmiňoval?

Ano, svědků se několik našlo a už byli na výslechu na policii.

Kontaktovala vás Česká obchodní inspekce?

Okamžitě po incidentu, ještě ten den v noci, jsem odesílal stížnost České obchodní inspekci. Jednalo se o e-mail s připojenými soubory, tedy videozáznamy související s tímto incidentem. Dodneška (rozhovor vznikl ve čtvrtek odpoledne – pozn. red.) jsem neobdržel odpověď.

Myslíte si, že šlo ze strany inspektora o projev rasismu nebo xenofobie?

Nedokážu to posoudit. Tu osobu neznám. Každopádně jednal velice nestandardně, a pokud se snažil pouze naznačovat svou nadřízenost tím, že bude poukazovat na můj původ, tak si myslím, že to jednání je nekorektní.