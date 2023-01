Praha podala nabídku na odkup Jindřišské věže od arcibiskupství, přidala se k asi 30 dalším zájemcům

Vedení hlavního města Prahy se přidává k dalším asi 30 zájemcům o odkup Jindřišské věže, oficiálně potvrdilo, že Pražskému arcibiskupství podalo nabídku. „I s dalšími zájemci nyní probíhají jednání, nicméně já věřím, že i město se může stát budoucím nabyvatelem,“ potvrdil pro Radiožurnál radní hlavního města Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr (TOP09). Praha 16:28 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřišská věž | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jindřišská věž je jako součást pražské památkové rezervace zapsaná na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Věž je vysoká téměř 66 metrů a jedná se o bývalou zvonici blízkého kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty. Pochází z 15. století.

Pražské arcibiskupství chce prodat Jindřišskou věž. Nabízí ji za 75 milionů korun Číst článek

„Je to zatím ve fázi jednání, není tu jasně ohraničený deadline, nicméně arcibiskupství jasně deklaruje, že by rádo tu transakci vyřešilo v prvním kvartálu letošního roku,“ vysvětluje radní Chabr.

Praha podle radního bere v potaz, že arcibiskupství má zpracované plány na rekonstrukci. „Je tam platná nájemní smlouva, která říká, že nájemce se stará o interiéry nemovitostí, nicméně exteriéry, to znamená střecha, krovy i fasáda, by měly jít za vlastníkem, to jsou věci, se kterými pracujeme. Díváme se na to komplexněji, jestli nelze udělat rekonstrukci třeba v menším rozsahu,“ dodává.

„Se všemi zpracovanými materiály návrh následně poputuje do majetkového výboru a následně do jednání zastupitelstva tak, aby se kolegové mohli svědomitě rozhodnout, zdali je investice pro město výhodná, či nikoliv,“ uzavírá Chabr.

Jak uvedl Deník N, Jindřišská věž je dlouhodobě v pronájmu společnosti Jindřišská věž s. r. o., smlouvu má uzavřenou do konce roku 2044. Ve věži se nachází prodejna se suvenýry, galerie i prostory pro kulturní programy. V sedmém patře je restaurace, v osmém patře je zvon Maria z roku 1518. Kromě věže nabízí arcibiskupství k prodeji mimo jiné také pozemky v pražských Letňanech a Hrdlořezech a také v Jesenici a Velkých Popovicích u Prahy.