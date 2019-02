V kostele v Jiřetíně pod Jedlovou otevřeli tajuplnou schránku. Obsahovala mince, noviny a rukopisy

Zapečetěná schránka z věže kostela v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku ukrývala věci minimálně ze dvou období. Tubus byl schovaný ve vrchní rozetě na věži tamního kostela. Trám, který ozdobu přidržoval, uhnil a rozeta hrozila zřícením. Sundat ji museli hasiči, schránka pak týden čekala v lednici na obecním úřadu, než ji archiváři z děčínského muzea otevřeli. Jiřetín pod Jedlovou 10:30 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měděný tubus, zhruba 30 centimetrů vysoký odolával několik minut | Foto: Daniela Pilařová

„Rudé právo, nebo něco, co se vydávalo před padesáti lety,“ tipovali zaměstnanci obecního úřadu v Jiřetíně pod Jedlovou, kteří se přišli na otevření schránky podívat.

„Mě osobně velmi zajímá, co v té schránce bude,“ přivítal zvědavce, ale i odborníky archiváře a muzejníky nezávislý starosta obce Bohuslav Kaprálik. „Nevíme, kdy byla schránka do kostelní věže umístěna,“ přiznal.

Měděný, zhruba 30 centimetrů vysoký tubus odolával snahám o otevření. Všichni okolo napětím ani nedýchali. Asi po čtvrthodině schránka povolila a přistoupil k ní děčínský archivář Jan Němec.

„Pozor, takže Gustav Husák, kandidát všeho československého lidu, datum 1980,“ četl z novin Lidová demokracie.

„A tady jsou původní záznamy. Je to dochováno velmi dobře, je to na kvalitním papíru,“ komentoval archivář a pokračoval ve čtení rukopisu psaného roku 1913. „V té schráně jsme uložili nějaké písemnosti, papírové a měděné peníze a noviny,“ citoval Němec.

Několikrát otevřená

Schránka tedy byla otevřená několikrát a ten, kdo tak učinil, vždy přidal něco ze své doby.

Ve schránce byly kromě zápisků místního faráře i noviny, drobné mince a papírové bankovky.

Co bude s věcmi dál, je otázka. „Pochopitelně je to záležitost jak církevní, tak obecní,“ řekl Českému rozhlasu Sever archivář Jan Němec, kterého překvapilo, v jak dobrém stavu se věci dochovaly. „Budeme rádi, když si budeme moct dokumenty oskenovat a o tom, co se s nimi stane, budou další jednání,“ sdělil.

Jestli do schránky přibydou věci ze současné doby, se zatím neví. „Teď se tam zatím nic dávat nebude, kostel je památka, takže oprava bude muset podléhat nějakým přísnějším regulím,“ řekl starosta. Pokud to ale bude možné, pak nějaké materiály do schránky doplní. „Určitě tam dáme místní časopis Permoník, nějakou bankovku, pohled, fotku nebo jména členů zastupitelstva, něco v tom smyslu.“