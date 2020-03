Soud zastavil stíhání exministra Balvína v kauze kolem zámku Českého rozhlasu

Obvodní soud pro Prahu 2 zastavil stíhání tří mužů včetně bývalého ministra kultury Jiřího Balvína v kauze údajné korupce kolem prodeje zámku Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Skutek se podle soudu nestal. Verdikt není pravomocný, státní zástupce může podat stížnost. Napsal to v pondělí server IHNED.cz. Trojice dříve dostala podmíněné a peněžité tresty, rozsudek ale loni zrušil Ústavní soud. Praha 21:10 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znalec před pěti lety roky nevyužívaný areál zámku v Přerově nad Labem ohodnotil na 21,8 milionu korun (archivní foto) | Foto: Zuzana Foglarová

Ve věci byli spolu s Balvínem stíháni někdejší náměstek generálního ředitele rozhlasu Michal Koliandr a podnikatel Jan Hnilica. Podle obžaloby se Hnilica, který měl o koupi zámku zájem, v roce 2015 setkal s tehdejším ředitelem Českého rozhlasu Petrem Duhanem.

Hnilica pak dal podle spisu bývalému ministrovi 250 tisíc korun, které Balvín předal Koliandrovi. Ten si polovinu nechal a zbytek donesl Duhanovi jako „zálohu na chystaný prodej zámku“, tvrdila obžaloba. Duhan si obálku nejprve vzal a uložil ve své kanceláři. Že jde o úplatek, mu prý došlo až později a obrátil se na policii. Prodej zámku se neuskutečnil.

Stíhání obviněných v poslední únorový den zastavil soudce Milan Rossi. „Je nepochybné, že se nestal skutek, pro který se trestní stíhání vede,“ konstatoval. Ve svém usnesení podle serveru poukázal například na hrubé rozpory v Duhanově výpovědi, která byla jediným důkazem v neprospěch obžalovaných.

„Stálo mě to pět let života a kariéru. Duhan je nevěrohodný, prostě si to celé vymyslel,“ cituje IHNED.cz Koliandra, který musel rozhlas po uvedené aféře opustit. Rozpory již nejde vyjasnit, protože Duhan před dvěma lety zemřel.

Obvodní soud nejprve zprostil trojici obžaloby. Po zásahu odvolacího soudu ale rozhodl o vině a všem třem mužům uložil deset měsíců vězení podmínečně odložených na 30 měsíců a také peněžité tresty. Následně verdikt potvrdil jak Městský soud v Praze, tak Nejvyšší soud.

Ústavní soud loni na podzim při zrušení rozsudku uvedl, že soudy nepostupovaly podle příslušných procesních pravidel. „Nepřímé důkazy nebyly přesvědčivě zhodnoceny a bude na soudech, aby se tím zabývaly znovu,“ řekl tehdy soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Znalec před pěti lety roky nevyužívaný areál zámku v Přerově nad Labem ohodnotil na 21,8 milionu korun. Hnilicova nabídka 33 milionů korun byla nejvyšší ze tří zájemců. Český rozhlas za základní údržbu památky ročně platí zhruba čtvrt milionu korun, uvedl mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna.

Rozhlas se podle něj snaží zámku zbavit, počítá s vyhlášením veřejné soutěže, komplikuje to ale předkupní právo, které si nárokuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.