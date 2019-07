Prezident se pohybuje na hraně ústavnosti, přesto tahá za delší konec provazu, říká předseda Pirátů

Hostem středečních Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Jak se Piráti dívají na současnou politickou situaci? Podpořili by vypsání předčasných voleb? A je vedení strany spokojeno s tím, jak vede Prahu pirátský primátor Zdeněk Hřib? Ptal se Tomáš Pancíř. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 10:45 4. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš (Piráti) | Foto: Marie Bastlová | Zdroj: Český rozhlas

Vyjednávali by Piráti v případě předčasných voleb s hnutím ANO? Jak se tváří na návrh Víta Rakušana vytvořit antibabišovskou koalici? A jsou spokojeni se svým primátorem?

Schůzka prezidenta Zemana s premiérem Babišem ohledně odvolání ministra kultury se kvůli Evropskému summitu posunula. „Věřím, že pan premiér Babiš situaci vyjedná, protože prezident se pohybuje na hraně ústavnosti. Jsme v parlamentní demokracii a za delší konec provazu tahá prezident. Kdyby došlo k rekonstrukci vlády, bude někoho pověřovat sestavením vlády a to Andrej Babiš dobře ví,“ komentuje situaci Bartoš.

Kdyby došlo na pád vlády nebo odchod ministrů ČSSD, situaci by měl vyřešit premiér. „O předčasných volbách bychom s hnutím ANO komunikovali. Máme ale pevně dané požadavky: Andrej Babiš by nesměl být premiérem a hnutí ANO by nesmělo mít většinu. Jinak bychom s Piráty zůstali konstruktivní opozicí.

Širší vedení KDU-ČSL pověřilo předsedy ODS, STAN a TOP 09 o sestavení koalice proti ANO. Proč neoslovili také Piráty? „Je to půdorys demokratického, respektive konzervativního bloku. Jednali jsme spolu o vyslovení nedůvěry vládě, shodneme se na potřebě svobodných médií, nezávislé justice, ale antibabišovské hnutí není program. Stranické rozdíly například v sociální politice jsou markantní,“ vysvětluje Bartoš.

Zatímco na úrovni státu jsou Piráti v opozici, na pražském magistrátu mají svého primátora. Jak je s ním předseda Pirátů spokojen? „Myslím, že Zdeněk Hřib je dobrý primátor. Na vedení Prahy je nutno nahlížet optikou pěti politických stran, z nichž řada má i evropské zájmy. Jako předseda strany mohu vystupovat razantně, ale na magistrátu je nutné hledat široký konsensus. Je to těžká pozice,“ uzavírá.