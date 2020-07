Znovu roušky? Ta opatření jsou mírně přehnaná, míní epidemiolog Beran

Od soboty bude po celé republice znovu platit povinnost nosit roušku na vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí. Další změna platí až od pondělí, kdy se uvnitř budov nesmí potkat najednou více než 500 lidí. Informoval ve čtrvtek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V některých krajích – Libereckém, Ústeckém – je nově nutné mít roušku i v lékárnách a zdravotnických či sociálních zařízeních, v Praze to začne platit v pondělí. Praha 19:43 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirus, rouška, žena, covid-19, pandemie, epidemie, nákaza, ochranné pomůcky, ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran ve Speciálu Plus tvrdí, že z pohledu epidemiologa by nově přijatá opatření mírnil. „Jsou mírně přehnaná. Myslím, že opatření nazvaná jako preventivní jsou víceméně represivní,“ řekl ve Speciálu Plusu.

Ministerstvo zdravotnictví podle Berana nemělo laboratořím dovolit, aby se výsledky testů dostávaly k nemocných a hygienikům do dvou dnů. „Laboratoře jsou schopny vyrobit výsledky do 24 hodin, a aby na to měly 48 hodin, je špatně,“ myslí si.

Kdyby je měli do jednoho dne, tak do dvou dnů už byly zmapovány všechny jejich kontakty.

„Uvítal bych ale rychlejší testování a rychlejší vyhledávání kontaktů Bez toho nemůžeme zastavit nárůst nemocných. “ Jiří Beran

„Reálně to ale chodí tak, že ti lidé, kteří jsou pozitivní, tak pak volají svým známým a dalším kontaktům, aby si sami zašli na covid test. To je vůbec nejdůležitější. To, že budeme nosit roušky je až sekundární, protože se nám budou pořád multiplikovat nové případy z kontaktů. Když kontakt necháme tři čtyři dny běhat pozitivní, jak se nám to stalo na severu Moravy, tak je to velmi špatné,“ dodává epidemiolog.

Zmatek v hlavě

Podle klinického psychologa Radka Ptáčka z Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze působí jakkoliv nejasné a nesrozumitelné informace vytržené z kontextu na lidskou psychiku tak, že ji destabilizují a zvyšují úzkost.

„Kdyby byla přísnější opatření zase zavedena, tak se tomu všichni přizpůsobíme a zas budeme doufat, že ta rozhodnutí dělají odpovědní politici. Nicméně opětovné nasazení roušky vyvolá ve všech hlavách velký otazník, který bude směřovat buď k úzkosti, nebo k rezignaci na celou situaci,“ vysvětluje.

„Češi jsou relativně disciplinovaný národ, to možná ani nikdo nečekal,“ dodává.

Podrobnosti o dalších omezeních hygieniků v jednotlivých krajích najdete v audiozáznamu Speciálu Martina Matějky.