Zákaz klecových chovů se odsouvá. ‚Někteří nevěděli, o čem hlasují. Já to spletl,‘ vysvětluje Bláha z ANO

Poslanec za hnutí ANO Jiří Bláha ve středu hlasoval pro projednání novely zákona proti týrání zvířat, která má do několika let zakázat klecový chov slepic. Následně ale řekl, že se spletl. A svoje rozhodnutí společně s dalšími 17 poslanci za ANO změnil. „Před námi byly dva velice důležité body. V ten okamžik se v hlavách spíš vařilo tohle. Tam běžely tyhle debaty. A najednou hrůza v očích," popsal serveru iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 6:00 11. července 2020

„Budu to chtít řešit, budu se o to zajímat, stejně jako vždy, když jde o týrání zvířat.“ To řekl v únoru premiér Andrej Babiš. Nakonec se bude ale novela zákona proti týrání zvířat řešit nejdřív v září. Není to pozdě?

Rozhodně je to záležitost, u které je jedno, zda ji odhlasujeme dnes nebo za půl roku. Většina návrhů, které tam jsou, bude platná třeba až v roce 2027. Pokud někdo volá, že to potřebujeme vyřešit hned, tak k tomu stejně dojde až za nějakou docela podstatnou dobu. Je to i z důvodu, že lidé do chovu investovali peníze. Pokud nechceme dojít k žalobám na stát, tak musí uběhnout nějaká doba.

Byl byste pro to, aby to začalo platit v co nejbližším možném termínu?

Vůbec nemám představu o tom, na čem se sněmovna dohodne. Podle mě by to mohlo fungovat klidně od zítřka, ale s tím, že lidé musí vajíčka z neklecových chovů začít kupovat. V okamžiku, kdy je budou kupovat, se budou muset přizpůsobit i podnikatelé.

Jiří Bláha (58) Český pekař a cukrář, od října 2017 poslanec za hnutí ANO. Žije v Liberci, kde i podniká. V minulosti tam založil basketbalový tým Kondoři Liberec. Jeho firma Pekařství a cukrářství Jiří Bláha zaměstnává stovky lidí. Patří mu ale například i liberecký obchodní palác Delta. Vyučil se autoklempířem, profesionálně se věnoval hudbě. Z pozice nestranníka vedl v roce 2017 libereckou kandidátku hnutí ANO.

Takže byste to nezavedl povinně, ale nechal byste, ať problém vyřeší trh?

Podle mě je to nejtransparentnější způsob. Ani jedna, ani druhá strana nemůže říkat, že se to udělalo násilím. V případě, že bychom to udělali hned, okolo nás budou neklecové chovy...

Třeba v Rakousku jsou klecové chovy zakázané a cena vajec tam výrazně nestoupla…

Ale podívejme se, kolik Rakousko produkuje vajec. A kolik produkují vajec státy na východ od nás. Už když jsme přecházeli z obyčejných klecových chovů na obohacené klecové chovy, tak to okolní státy neměly. V tu chvíli nám produkce vajec spadla zhruba na polovinu. Byli jsme soběstační tak nějak na 94 procent. Neberte to přímo, přesně by vám to řekli zemědělci. A najednou jsme spadli na nějakých 58 procent. V případě, že to u nás bude povinné, a v okolních státech ne, budou stejně vítězit levnější vejce.

,Přemáčkl jsem se‘

Ptám se kvůli tomu, že se o zařazení na schůzi sněmovny hlasovalo ve středu. Vy jste byl nejdřív pro, ale podle svých slov jste se spletl.

Jo, to byl omyl. To byl můj omyl.

Jak se to stane, že se člověk takhle splete?

Je to tak, že stojíte v uličce. A nejednou slyšíte: „Jé, hlasujte.“ Tak běžíte k hlasovacímu zařízení, které jsem mačkal a přemáčkl jsem se.

A to jste nevěděl, o čem se hlasuje?

Věděl.

Takže co se tam stalo?

Tam se staly dvě věci. Někteří poslanci nevěděli, o čem hlasují, mysleli si, že hlasují o něčem jiném. A já jsem se přemáčkl.

O čem si mysleli, že hlasují?

Na začátku schůze se totiž odhlasovává, kdo je zapisovatel. To už proběhlo. Ale jelikož část poslanců ještě dokončovala nějaká jednání, byl ve sněmovně obrovský zmatek, protože se právě dohadovalo, co bude.

Před námi byly dva velice důležité body. V ten okamžik se v hlavách spíš vařilo tohle. Tam běžely tyhle debaty. A najednou hrůza v očích.

Důležitý bod, který měl být projednán – třetí čtení zákona o odpadech. Tak děs v očích, co tam vlastně kdo namačkal. A já jsem v ten okamžik zjistil, že jsem se spletl, tak jsem řekl: „Hele spletl jsem se, pojďme hlasovat znova.“

Jiří Bláha

Další poslanci hnutí ANO pak společně s vámi změnili názor. Oni tedy podle vás poprvé hlasovali a nevěděli o čem?

Osobně si myslím, že to je ta varianta. Protože podle toho, co jsem slyšel, bylo opravdu zděšení ve smyslu: „Já jsem myslel, že se hlasuje o něčem jiném.“

Informace o slepičkách

Takže jste to pak zkoordinovali a hlasovali jinak? Při hlasování tam byla viditelná gestikulace pana Faltýnka směrem k poslancům ANO.

Já jsem se ho jenom ptal, jak to mám udělat, když jsem se spletl. Protože on tam přišel a říkal, že jsme odhlasovali něco jiného. Tak jsem říkal: „Do prčic, vždyť já jsem snad hlasoval dobře.“ Pak jsem se ale podíval a zjistil, že jsem nehlasoval dobře, protože to tam svítilo.

Pan Faltýnek gestikuloval i na ostatní poslance. Jde mi o to, zda po vás potom chtěl, abyste hlasovali proti…

Po mně nikdo nikdy nic nechtěl v tomhle směru. Máme na klubu dohodu, že ohledně slepic máme volné hlasování.

Ano, četl jsem, že na tom nemáte shodu.

Je to tak, že je tam část lidí, která je v obraze. Ta to samozřejmě chce řešit úplně jinou formou.

Jako třeba pan Faltýnek?

No jasně. Jestliže máte o slepičkách veškeré informace a jste i součástí chovů a žijete na vesnici jako já…

Žil jsem na vesnici celý život a slepice v kleci jsem tam neviděl.

To jste sice neviděl, ale určitě jste se setkal s ukousnutými hlavami, potrhanými slepicemi...

Nesetkal.

Tak to žijete v nějakém divném vesnickém světě. Zrovna včera jsem byl u sousedů a museli jednu slepičku z chovu odstavit, protože prochází odpeřením a vykukuje jí někde kůže. Ta slepička se někde poranila a měla malé krvavé zranění a ostatní slepice po ní jdou.

A to se nestává u klecových chovů?

Kde jsou slepice oddělené, tam se to nestává.

Pak jsou ale klecové chovy, ve kterých jsou slepice namačkané na sobě.

To je špatně. Jakmile je jich víc pohromadě, je tam úmrtnost dokonce čtrnáct procent. To je ale přesně jejich povaha. Potřebují být v malých skupinách. Pokud se pak takhle sejdou, je to špatné. Když je přítomen kohout, tak musí být dostatečné množství slepic, aby mohl být činný. Pokud není kohout, tak se z jedné slepice stává dominantní, a ta nejslabší bývá zpravidla týraná. Podle mě ale nic neovlivní, jestli o tom rozhodneme teď nebo v září.

Je to ale téma, které je i hojně mediálně sledované, desetitisíce lidí podepisují petice.

Je to něco podobného, jak jsme prožívali národní lynč. Někdo něco řekne, aniž zná informace, tak někdo začne okamžitě lynčovat lidi.

Teď to myslíte v souvislosti s vládou a koronavirem?

To myslím obecně. Teď jsme si připomínali úmrtí Milady Horákové a tam to byl taky všeobecný lynč. Komunisti využili toho národ k tomu, aby ji odsoudil. A takhle odsoudili i víc lidí. Takhle se stává, že se využijí mediální prostředky nebo někdo využije politicky národ k lynčování dotyčného.

Jako třeba komunistu Zdeňka Ondráčka, kterého jste k Miladě Horákové přirovnal?

Třeba. Přece si musím o věcech zjistit nějaké informace a my se podle mě rozhodujeme moc na základě emocí, aniž bychom si o tom zjistili nějaké věci. Když se o tom bavím, tak názoroví oponenti vytrhávají věci z kontextu a říkají, že srovnávám komunisty s tímhle a tyhle s tímhle.

Ne. Je to o tom, že chceme za každou cenu vyřknout nějaký ortel, aniž bychom měli informace.

Důchodová reforma? Zatím jen v hlavě

„Nejsem a nebudu politik a asi ani nechci být. Dva roky jsem se ve sněmovně snažil něco změnit, posunout, sdělit. Vložil jsem do toho obrovské množství práce, času a energie na úkor své rodiny a firmy, a když najednou zjistíte, že občas jdete hlavou proti zdi, tak vám to na náladě nepřidá.“ Tohle jste řekl letos v lednu v rozhovoru pro deník Právo. Změnil se nějak váš pohled na věc od té doby?

Je to stále stejné. Drží mě tady exekuce a chtěl bych dodělat další rozdělané věci. Chtěl bych snížit zátěž pro podnikatele i pro úředníky. Chtěl bych celkově méně administrativních úkolů pro firmy i úředníky. Za tím je i paušální daň, která se aktuálně dostává do podoby, do které jsem nechtěl, aby se dostala. K tomu bych rád diskutoval o důchodové reformě a nikdo se o tom bavit nechce. Chce to radikální změnu.

O potřebě penzijní reformy mluví i ekonomové…

Mám ji v hlavě. Myslím, že je velice dobrá a všem by nám pomohla.

Zatím je jenom v hlavě?

Ano. Není, kam ji pustit. Nikdo se o tom nechce bavit. Vyzvete ministerstvo, a to se o tom nechce bavit. Vyzvete kolegy poslance, a ti se s vámi o tom taky bavit nechtějí.

Takže ani kolegové z hnutí se o tom s vámi nebaví?

Ono je to složité téma. A v okamžiku, kdy ho neznáte… Když se zamyslíte nad složením poslanců, tak každý pocházíme z něčeho jiného. Ono se to těžko uchopuje.

Například podle ekonomky Danuše Nerudové je zrovna teď nejlepší období na vytvoření těchto zásadních reforem. Využijete vhodnou dobu?

Teď v rámci koronaviru je vhodná doba právě na tyto reformy. Abychom změnili daňový řád, abychom se zabývali příspěvky, které lidem dáváme. To jsou jen odpustky za to, že tuto zemi neumíme spravovat a neumíme nastavit pravidla tak, aby byla pro každého jasná. Teď je na to nejlepší doba, se tím zabývat, ale bohužel…

A jak se to tedy snažíte prosadit?

Snažím se různě přes různé náměstky, a teď dokonce i přes marketingová oddělení.

Přitom jste poslanec ANO, aktuálně nejsilnější politické strany. Kdo jiný by měl mít možnost taková témata prosadit alespoň do debaty?

Ono je to těžké otevírat, protože lidé tomu nerozumí.

Jako ani ministři tomu nerozumí?

Já si myslím, že ani naše ministryně Jana Maláčová tomu nerozumí. To říkám zcela otevřeně. Všichni nemůžeme rozumět všemu, ale je potřeba to umět zorganizovat tak, aby ministr našel lidi, kteří se k tomu můžou vyjádřit.

A paní ministryně se tedy ani nesnaží?

Paní ministryně se asi snaží. A je obklopena lidmi, kteří jí něco říkají a těžko se to vyhodnocuje. Paní ministryně reformu představí, nějaký pohyb tam je, schází se i komise. To je ale i v rámci exekucí a insolvencí. Místo toho, abychom opravdu ten systém změnili, tak děláme jen dílčí změny… Aby si mohli lidi zasažení exekucí normálně vydělat peníze. A tím pádem umožnit milionu dětí, aby mohl vyrůstat v normálních podmínkách.

,Víc práce bych udělal ve své firmě‘

O exekucích mluvíte dlouhodobě. Proč jste si vybral zrovna tohle téma?

Pokud třicet let zaměstnáváte lidi v exekucích, tak si na to děláte názor. Ten se postupně vyvíjí. Když jsem přišel do sněmovny, tak jsem nebyl schopen najednou říct, jak to uděláme. Po třech letech přemýšlení jsem ale došel k nějakým závěrům, jak by to mohlo fungovat nejlépe a jak by to pomohlo nám všem. A jak by to odstranilo to, že nám utíká hromada peněz, protože ti lidé musí pracovat načerno, aby si vydělali.

Chodili byste do práce s pracovní dobou osm hodin. Za měsíc byste si vydělal 20 tisíc a já bych vám z toho strhl jednu třetinu na splátky dluhu. To, co by lidé vydělali navíc, by jim zůstalo. Je to o tom, že necháme dotyčného vybrat. Ne jak dnes, kdy jim sebereme všechno, co si vydělají, a z toho jim necháme nějakou částku na život.

Je to tedy zase návrh, který máte jenom v hlavě, nebo jste pro jeho realizaci už něco udělal?

No jasně, já jsem ho několikrát představil na jednáních.

Na jakých konkrétních jednáních?

Na jednáních na ministerstvu spravedlnosti, na jednáních u kulatého stolu, na výboru pro exekuce a insolvence i na poslaneckém klubu. Zmínil jsem to ale i jinde. Všude, kde se o exekucích bavíme, říkám tento jednoduchý scénář. Měli bychom to pevně stanovit, aby lidé věděli, jak to mají. A můžou si najít práci navíc, neměl by je omezovat ani zákoník práce, kolik mají odpracovat. Lidé pak chodí pracovat načerno a bobtná trh s černou prací.

Jak se k vašemu návrhu staví ministerstvo spravedlnosti?

Od začátku jasně. Je to podle nich moc práce.

Řešil jste to tedy i s paní ministryní Marií Benešovou? Ta je stejně jako předchozí ministři za vaše hnutí?

Chtěl jsem se sejít s předchozím ministrem Janem Kněžínkem. Ten mi to slíbil. Nepřišel a poslal mi náměstky, kteří to shodili ze stolu.

Nebylo pro vás tedy jednoduché potkat se s ministrem, který byl ve vládě za hnutí, za které sedíte ve sněmovně?

To není jednoduché v žádné straně. Vysvětlil bych to asi tak, že problematika věcí je složitá do té doby, než se lidé do toho problému dostanou. V okamžiku, kdy už tam jste, se umíte orientovat. Ministerstva ale spravují tisíce věcí a ministři nejsou schopni některé z nich pokrýt. Nejsou schopni ohlídat, že nějaký zákoník práce ovlivňuje to, že člověk si vydělá. To pozná až zaměstnavatel, za kterým pracovník přijde a chce zaměstnat. A vždycky se to nějak vymyslí, každý podnikatel to nějak vymyslí. Protože lidi na práci nejsou. Ti lidi, kteří by chtěli pracovat rukama. To je jeden z největších problémů.

Já bych spíš chtěl vědět, proč váš návrh kolegy nezajímá, když je tak dobrý, jak říkáte.

Je za tím obrovská lobby lidí, kteří na tom vydělávají. Například ti, kteří zaměstnávají načerno. Celý náš stavební průmysl je na tom založený. I restaurace, jídelny… Tam z deseti devět zaměstnává načerno.

To máte nějak potvrzené?

V tom oboru dělám.

Také zaměstnáváte načerno?

Ne. Neexistuje. Ale bojuju s tím, protože kdybych to dělal, tak ročně ušetřím padesát milionů. A mám kvůli tomu konkurenční nevýhodu. Moji konkurenti to samozřejmě dělají. Zaměstnávám zhruba třicet kuchařů možná víc než dvanáct let. Za tu dobu za mnou nepřišel jediný kuchař, který by nepracoval u konkurence načerno. Já myslím, že to svědčí o všem. To ale souvisí i s tím, že jsou vysoké ceny na trhu práce. To jsou věci, které bych chtěl řešit.

Akorát se vám to nedaří?

Je problém, že se ve sněmovně sejde dvě stě lidí z různých profesí. Většina z nich ale nikdy nikoho nezaměstnávala. Nedělali rozpočty a neřešili je tak, že na ně musím nejdřív vydělat. Je to obrovsky složité a v momentě, kdy to všechno spojujete, tak vnímáte, že lidé s sebou nechtějí tahat lidi, kteří si jen chodí pro dávky. To jsou věci, které jsem se naučil spojovat. Před národem jsem teď za největšího macha, ale tak to není. A musíte přemýšlet třeba i o té ceně vajec, ale musíte přemýšlet i tak, aby ta vejce byla bezpečná.

Budete kandidovat v příštích volbách?

Nikdy neříkej nikdy. To ale teď v hlavě nemám. V hlavě mám spíš to, že tady možná do konce funkčního období nevydržím. Když vidíte bezvýchodnost své práce a nikdo nestojí o opravdové změny, tak to za mě nemá význam.

Takže si ve sněmovně připadáte zbytečně?

Přesně tak. Myslím si, že víc práce bych udělal ve své firmě. A nemyslím pro sebe. Baví mě, co dělám, a myslím si, že tam bych byl užitečný.