Se šéfem antimonopolního úřadu jsem se sešel, mou povinností je prosazovat zájem kraje, říká Jiří Čunek

O šéfa Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje se zajímá policie – mimo jiné kvůli jeho schůzkám s hejtmanem zlínského kraje Jiřím Čunkem. „Policisté mě nekontaktovali, vůbec o tom nevím," říká ke kauze Jiří Čunek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. „Jsem přesvědčen, že si to redaktoři Aktuálně vymysleli." To, že se se šéfem Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem skutečně sešel, ale nepopírá. Praha 18:56 29. července 2020

„Sešli jsme se asi třikrát. Ze strany redaktorů je to ale trochu grázlovina. Autorka článku mi zavolala a zeptala se: Sešel jste se s panem Rafajem? Řekl jsem, že ano, a oni pak do článku dali, že jsem ‚přiznal’ setkání,“ upozorňuje senátor a zlínský hejtman Čunek v rozhovoru pro Radiožurnál.

Schůzky Jiřího Čunka a Petra Rafaje se uskutečnily letos, a to na popud Jiřího Čunka. „Soutěžili jsme zakázku na dopravce za 11 miliard na 10 let. A pak se proti této soutěži ozve firma, která se do soutěže vůbec nepřihlásila, a dá podnět na ÚHOS. Ten to několik měsíců šetří a nakonec dojde k tomu, že integrovaný systém, který měl začít platit 1. 1. 2020, začne platit až 1. 1. 2021!“ poukazuje Jiří Čunek.

Podle jeho slov to byla právě tato kauza, která inspirovala jeho setkání s Petrem Rafajem. „Zajímalo mě, jak je možné, že to ÚHOS vyšetřuje tak dlouho. Jak je možné, že do tak velké zakázky někdo z Libereckého kraje hodí vidle, i když vůbec nebyl účastníkem soutěže,“ vysvětluje.

Proč chtěl Jiří Čunek řešit tuto kauzu přímo se šéfem antimonopolního úřadu? A funguje podle něj antimonopolní úřad správně? Poslechněte si celý rozhovor.