Čunek hájí vznik komise k unijnímu auditu: Žalujeme na sebe do Bruselu, věci bychom si měli řešit doma

Senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) hájí vznik senátní komise, která bude zkoumat předběžné závěry evropských auditorů, Senát si podle něj vytvoří vlastní obrázek. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ale zkritizoval evropská dotační pravidla, která jsou podle něj příliš složitá a svádí k chybám. Případné problémy by si podle Čunka mělo Česko vyřešit samo doma. „Není třeba na sebe nějak upozorňovat,“ uvedl. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:55 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Čunek z KDU-ČSL | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Patříte v Senátu mezi poměrně výrazné obhájce premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proč jste podpořil ustavení komise, která by měla zkoumat předběžné závěry evropských auditorů?

Myslím, že to je špatné označení. Já nejsem obhájce premiéra Babiše, já jsem obhájce každého, u koho vidím - tedy každého politika, u kterého vidím -, že policejní složky zasáhly s ohledem, řekněme, na politickou nejenom kariéru, ale na politickou práci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

U premiéra došlo k tomu, že dva měsíce před volbami policie požádala o jeho vydání Poslaneckou sněmovnu, což bylo, jak se ukázalo z hlediska času, naprosto nesmyslné a zcela jistě to byl, a nikdo to nevnímá jinak z politiků, jinak mluví, to je jiná věc, ale všichni víme, že to byla politická záležitost.

Takže já se vůči těmto věcem ohrazuji. Chci, aby soudy a především státní zástupci a policisté nevstupovali do tohoto prostředí. A proč jsem podpořil? Já hned odpovím, proč jsem podpořil tuto komisi, tu jsem podpořil: proto, že jsem se rozohňoval a jsem rozčilen nad tím, jak na sebe dokážeme žalovat do Bruselu a nevyřešíme si věci doma. A toto je Senát Parlamentu České republiky - zřizuje komisi, a proto je to řešení doma prostě.

Počkejte, a co má být teď cílem nebo hlavním předmětem práce téhleté senátní komise? Protože ten audit, to je audit Evropské komise, se bude ještě dále zpracovávat. Budou se k tomu vyjadřovat české orgány, Evropská komise bude odpovídat. Tak co bude úloha oné senátní komise?

V té diskusi anebo v tom materiálu, který jsme měli, bylo, že ten posoudí všechny relevantní, tím pádem oficiální dokumenty, které posílá Evropská komise, zřejmě posoudí i reakci české strany na ni tak, aby si Senát vytvořil vlastní obrázek o tom, co se opravdu namítá - co ze strany Bruselu nebo lépe řečeno Evropské komise, co na to naše strana, to znamená, co vláda. A nebude to čerpání z bulváru. Budou to oficiální dokumenty.

Komise k auditům týkajících se premiéra Babiše se poprvé sejde 2. července. Povede ji Nytra z ODS Číst článek

A když premiér Andrej Babiš tu komisi označuje za zbytečnou, tak tedy když vás tak poslouchám, předpokládám, že s tím nesouhlasíte?

Ano. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že to vyjádření z jeho strany není správné. Parlament České republiky se pořád skládá ze Senátu a z Poslanecké sněmovny a obě mohou takovéto orgány zřizovat. A jak říkám, je to u nás doma.

Netřeba upozorňovat

Před několika dny jste byl hostem Interview na ČT24 a tam jste k oné kauze - ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše - řekl, budu vás citovat: „V té rovině dotační, tam se máme všichni semknout, dělat všechno proto, abychom ty peníze, které jsme dostali, neztratili.“ Konec vaše citátu. Pane hejtmane, zajímá mě, to podle vás znamená, že máme zkrátka ty jednou získané dotace hájit za každou cenu? Bez ohledu na to, za jakých okolností ty dotace byly získány, jestli u toho nebyla eventuálně porušena nějaká pravidla a tak dále?

Ano, to má dvě roviny. Jedna rovina je trestně-právní. To znamená, kdokoliv kradl nebo čerpal dotace naprosto neoprávněně nebo s nimi nakládal jinak, nechť orgány činné v trestním řízení proti němu zakročí a tak dále.

Ale my hodně zapomínáme a vůbec se nebavíme o tom, jak se chovají ostatní státy vůči sobě. A to je přesně tak, jak jsem řekl. Všichni mají tu hlavní vlastně podmínku nebo takový hlavní cíl: získat do své země všechny peníze, které z Evropské unie získat mohou a co nejméně jich vrátit zpátky ve smyslu nepodařených projektů a tak dále.

A ti, kteří je zastupují, to znamená takzvaní ministři pro Evropu, většinou bývají chráněnými osobami ze strany pozice i opozice právě proto, že to jsou ti, co vozí peníze z Evropy sem. Zatímco u nás se tady budeme díky pouze politickým záležitostem, řekněme, šermovat tak dlouho, až peníze od nás odletí ven.

Pane hejtmane, mají, nebo nemají se podle vás dodržovat pravidla?

Pravidla se mají dodržovat vždycky, nicméně pravdou je, že pravidla Evropské unie a dotační jsou natolik složitá v kombinaci s těmi domácími pravidly, že se stávají chyby, které jsou lehce opravitelné.

Úředníci kvůli auditu chystají výklad zákona o střetu zájmů. ‚Babiš na dotace nemá vliv,‘ napsali už loni Číst článek

Chce to jenom vůli daných orgánů a jejich připravenost, a pak se pravidla nemusí ani porušovat. Chyba je chybou, která se dá opravit.

Pane hejtmane, pokud někdo ta pravidla poruší a dotaci získá v rozporu s pravidly, která pro ni byla nastavena - a já neříkám, že se tak stalo definitivně v těchto případech, ale ptám se... Pokud by se taková věc stala, tak také ty evropské dotace máme hájit, anebo máme dotaci, u kterých bylo pravidlo porušeno, zkrátka vrátit?

Já myslím, že nejenom my dva, ale i posluchači tomu velmi dobře rozumí. My máme být takzvaně predisponovaní - to znamená možná česky nastartovaní - na to, abychom všechny dotace vybrali a vybrali je správně.

Pokud je tam chyba, říkám chyba, tak ji máme opravit a dotace mají zůstat tady. A není třeba na sebe nějak upozorňovat. Samozřejmě tam, kde došlo k trestnému činu, tam, kde došlo k nějakém flagrantnímu pochybení, tak se tomu neubráníme jako jiné státy.

Ale já mluvím stále o tom, že ve veřejném prostoru cítím ze strany především politiků anebo lidí, kteří nejsou příznivci konkrétních politiků třeba teďka, jako jen aby se tam ukázalo co největší porušení a ideální by bylo, kdybychom museli vracet co nejvíc peněz. To by bylo báječné. Ale...

Pane hejtmane, počkejte... Vy ale říkáte, že když už byla chyba, tak na ni nemáme upozorňovat, pokud na ni nikdo nepřijde, a být rádi, že jsme vyčerpali dotace, které jsme vyčerpali?

Ano, když se stane chyba, tak chyba se dá opravit. A my teď, se mi zdá, děláme - a teď nemluvím o žádném konkrétním případu - všechno proto, abychom řekli, stala se chyba, vraťme peníze.

Babišův možný střet zájmů oslabuje Česko v unii, uvedli senátoři v usnesení. Premiér na jednání chyběl Číst článek

A my bychom měli celý národní systém vést k tomu, abychom dokázali ty, kteří čerpají dotace, správně poučit, naučit je to, a pokud se stane chyba, která lze odstranit, tak ji odstranit tak, aby peníze zůstaly v České republice.

Ale víte, že to jsou i peníze českých daňových poplatníků, které se přerozdělují na úrovni Evropské unie? Jde mi o to, jestli to je zodpovědné hospodaření s takovými penězi, když říkáte „hlavně na tu chybu neupozornit“?

No, právě proto, že jsou to i české. My tam platíme více než 30 miliard korun a máme teď dostat pro nové období 550 miliard korun. Z minulého období, které bylo, tak jsme do roku 2013 měli dostat 800 miliard a podobně. Takže ono to je tak, že my zatím můžeme čerpat daleko víc.

Taky je to po většinou vidět na obcích a městech. Že nám dotace pomáhají, abychom zvýšili konkurenceschopnost České republiky, to, jak vypadá a tak dále. Ale my platíme a neměli bychom tam platit ještě víc, tedy vracet dotace, které nám patří. O tom stále mluvím.

To znamená, všimněte si, že ve veřejném prostoru je mnoho politiků, kteří říkají, ideální by bylo, kdyby tam ten musel vrátit úplně všechno a my tady vraceli úplně všechno.

Ale dotace nějak byly nastaveny a já vůbec netvrdím, že to bylo úplně v pořádku a já bych taky raději, kdybychom čerpali hlavně na dálnice a železnice, infrastrukturu pro všechny stejně, ale když už to tak bylo, tak bychom se měli snažit, aby co nejvíce peněz zůstalo u nás.

Zpětné vymáhání peněz

Pane hejtmane, zajímá mě, jak vy, jako Zlínský kraj, když vás tak poslouchám, hospodaříte s veřejnými penězi ve vztahu k českému státnímu rozpočtu. Když třeba zjistíte, že někde byla nějaká chyba, tak se to také snažíte ututlat, abyste nepřišli o peníze, které můžete získat?

My se především snažíme řídit projekty tak, abychom tam žádné chyby neměli. To je první věc.

Prouza: Úředníci budou pod brutálním tlakem, aby dotace hájili do poslední kapky krve Číst článek

Ano. Ale já se ptám na situaci, když už chyba nastane.

Pokud se tam chyba stane, tak se snažíme vytvořit prostředí, abychom tu chybu opravili tak, že všechny záležitosti posléze jsou v souladu s nařízeními ať už evropskými anebo případně potom státními, protože evropské dotace jsou téměř vždycky, kromě těch mimořádných, čerpány přes česká ministerstva.

Ale zkrátka na své chyby také neupozorňujete, zkrátka chcete peníze nechat v kraji.

Určitě ne. A můžu vás ubezpečit, že to tak dělají všechny státy. To jenom my se vždycky zrovna v této situaci tváříme a pro všechny ostatní samozřejmě vypadáme jak pitomci a oni se tomu smějí. Jenom vracejte ty peníze, my si je pak rozdělíme.

Pane hejtmane, pokud celá situace skončí tím, že by Česká republika musela do Bruselu vracet část evropských dotací za ony kontrolované projekty z koncernu Agrofert, měl by stát po Agrofertu ty peníze vymáhat zpět?

Víte, to není ani otázka, co by kdo měl a neměl, protože tak, jak jste položila otázku, tak ona už evokuje tu odpověď těch, kteří jsou pro nebo proti - myslím konkrétní politické strany, které jsou proti Babišovi, nebo s Babišem.

Tak počkejte, to je ale i součást evropských pravidel, že když státy vrací dotaci do Bruselu, tak by měly tu neoprávněně vyplacenou dotaci žádat i po třetí straně, pokud se nepletu.

No, vidíte. A to jste si správně odpověděla. Stát nemůže jednat jinak, protože jinak by to bylo nesprávné hospodaření se státním majetkem nebo evropskými dotacemi a podobně.

A na to pamatuje legislativa. To znamená, že to, co se potom má stát, tak to už je legislativně řešeno a všichni, kteří v tom pro stát pracují, se podle pravidel musí chovat. To znamená: mají-li vyžadovat, aby se dotace vrátily, tak je musí vyžadovat, jinak by byli trestně zodpovědní také.

Má teď stát podle vás vyplácení všech dotací koncernu Agrofert zastavit, dokud se neprošetří veškerá možná podezření, o kterých se tady bavíme?

Pokud vím, tak to už udělal.

Agrofert reaguje na předběžný audit: Vždy jsme se řídili platnými pravidly, uvedla firma Číst článek

Považujete to za správné a řekněme hospodárné?

No, hospodárné... Takto, není to jistě dobré pro Agrofert anebo pro možná firmy pana ministra, tedy pro firmy rodinných příslušníků pana ministra (zemědělství za ČSSD Miroslava) Tomana, protože jim to narušuje zcela jistě cash flow neboli ten peněžní přísun a tok, ale vzhledem k tomu, že to asi nebude mnoho měsíců trvat, věřím, že to je správné a že se nic vážného nestane.

‚Nechoval bych se jako bonzák‘

Vy jste se ještě velmi kriticky vyjádřil na adresu Pirátů a také Transparency International, kteří v loňském roce podnět na prošetřování podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše do Bruselu poslali. Jak byste tu situaci řešil vy, když existuje, řekněme, určité podezření, nejistota, zda je všechno nastaveno v souladu s evropskými pravidly? Vy byste podle toho, co jste mi doteď říkal, čekal, dokud si někdo nevšimne možného problému?

Určitě bych neudělal. Nechoval bych se jako bonzák, nechoval bych se jako slaboch, který si neumí poradit sám. To jsou kroky nedospělých stran, které vždycky hledají někoho silnějšího, kdo by jim pomohl v jejich ale politickém zájmu.

Jim podle mě, jak je znám, je to ukradené v zásadě ten skutečný obsah. Jde hlavně o politiku, aby vypadali transparentně, aby vypadali jaksi volebně přitažlivě, to oni to proklamovali, hlásali to a jenom přišel první problém v Praze, tak už zvolili radši tajné hlasování. Tím chci říct... A my to neděláme samozřejmě, my se snažíme tu práci odpracovat dobře a stát si za svým a nést si odpovědnost.

Ale to je tak u nedospělých dětí, tak to bývá i u nedospělých stran. Já bych to, kdybych viděl nějaký problém, řešil na národní úrovni.

Tyto vaše postoje, které tady probíráme, odsoudili i veřejně někteří vaši kolegové z KDU-ČSL. Marian Jurečka řekl, že s vámi nesouhlasí, že odmítá cokoli zametat pod koberec. To je poněkolikáté, kdy veřejně říkáte jiné názory, než třeba velká část nebo i vedení KDU-ČSL. Pane senátore, jak se vám v KDU-ČSL působí? Je to pořád konformní, souladné, když skutečně se názorově tak často rozcházíte se svojí stranou?

Tak víte co, my jsme demokratická strana a má to být tak, že každý z nás nese kůži na trh a má svůj názor. Já jsem zároveň hejtman a jsem také senátor a snažím se kolegům ukázat nebo popsat, jaké je mé vidění světa.

To není tak, že něco napíší noviny, něco je v médiích a já budu totéž říkat. Já bych měl říkat a dělat to, s čím jsem se seznámil, co je mi naprosto jasné a na co mám názor. Když ten názor nemám nebo to nevím, tak řeknu nevím.

‚Je to hodně silné kafe.‘ Politici reagují na audit Evropské komise o střetu zájmů Babiše Číst článek

Ale v tomto případě si myslím, že vůbec nejde o nějaké zametání trestných činů pod koberec. V tomto případě jde o to chovat se jak ostatní země, které hájí svůj zájem a jedním ze zájmů každé země je, aby prostředky, které může získat nebo vyprodukuje, aby zůstaly na území daného státu, tam se vyprodukovaly, tam bude odvedeno DPH a podobně a tvořily tedy hrubý domácí produkt.

A já tvrdím, že takto bychom měli postupovat dospěle i my tady, nedožadovat se pomoci někoho v Evropě, ale snažit se vyřešit tu věc tady sami a já si myslím, že my máme orgány na takové úrovni, teď myslím orgány kontrolních mechanismů, že tu věc vyřešit umíme.

Sociální služby nejsou ohroženy

Pane Čunku, vy jste na náš rozhovor odběhl z jednání zlínského zastupitelstva, kde řešíte výstavbu nové krajské nemocnice, eventuálně rekonstrukci stávající nemocnice, která je ve Zlíně. Jak to dopadne, to hlasování? Máte zajištěny hlasy pro prosazení vámi preferované projektu, tedy stavby nové nemocnice?

Zajištěny je nemáme, protože se snažím dělat tu práci tak, ne, že tady je jeden blok a druhý, ale u takových zásadních projektů, jako je osmimiliardový projekt úplně nové nemocnice, nového konceptu, který, řekněme, snese srovnání s teď nově postavenými nemocnicemi ve světě, tak hledáme koncept a snažíme se přesvědčit i ostatní partnery.

To, že mnozí to vzali naprosto jednoznačně politicky a řekli si, když budu stát na druhé straně, tak je tam taky dost lidí, kteří tu nemocnici nechtějí, oni mě budou někdy volit, to bohužel tak je.

Vláda stvrdila dohodu ministryň, kraje dostanou na platy v sociálních službách miliardu Číst článek

Zatím probíhá diskuse o tom, jak jsme zpracovali věci a posudky, které si zastupitelstvo vyžádalo a zatím to vypadá tak, že už odpůrcům docházejí slova, protože jsme oslovili nejrenomovanější nezávislé velké společnosti, které se k tomuto projektu vyjadřují velmi kladně.

Pane hejtmane, poměrně citlivá je otázka finančního zajištění, protože kdybyste stavěli onu novou nemocnici, tak by si kraj na výstavbu musel vzít úvěr. Počítá se s úvěrem ve výši až pěti miliard korun. Nebyla by to příliš velká zátěž pro kraj?

To je asi mylná informace. Počítáme s úvěrem tří miliard korun a tři miliardy korun budeme mít našetřeno. Zátěž pro kraj to je, ale ne neúměrná a zdaleka ani se nepřiblížíme k těm rizikovým faktorům zadlužení.

To znamená, že ten, kdo veřejným rozpočtům rozumní, ví, že zadluženost, která je kritická - počítá se z určitých faktorů - je 60 procent a my bychom se v tom nejkritičtějším období přiblížili ke 40 %. Nicméně vzhledem k tomu, že ty tři miliardy máme rozloženy po 200 milionech po 20 let, tak tím pádem vlastně proti tomu máme rozpočet, který je zhruba 13 miliard nebo vlastních prostředků, které v tom rozpočtu jsou na investice, tak ty jsou přes půl miliardy korun.

Jenom už vás poprosím velmi stručně, pane hejtmane, neohrozí to, řekněme, ještě jiné výdaje a jiné věci, které Zlínský kraj financuje? Například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD dnes obvinila Zlínský kraj, že velmi podprůměrně přispívá na financování sociálních služeb.

Tak paní ministryně prvně má vyřešit to, aby to, co máme dostávat, ať dostáváme. Ať se tolik nestará o ty ostatní věci, hlavně o ty svoje.

Ale vy na to peněz mít budete dostatek?

A my všechny ostatní záležitosti, jako jsou školy, cesty a tak dále, financujeme standardně. Budeme dále investovat i do ostatních nemocnic.