Lidovci mají na to, dostat i 22 procent. Babišovo ANO je pro mne přijatelný partner, říká Čunek

Kdyby se po volbách do třetiny Senátu hodnotila úspěšnost kandidátů ziskem počtu hlasů, byl by letošním vítězem staronový senátor za obvod Vsetín a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Uvedl to v pořadu Interview Plus. Praha 8:39 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek z KDU-ČSL | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Sám se prý rozhodně necítí být nějakou hvězdou nebo jedničkou letošních senátních voleb. „Lhal bych, kdybych ale neřekl, že se cítím spokojeně, krátkodobě i radostně a taky překvapeně,“ přiznává lidovecký politik Jiří Čunek. Má prý hodně práce, a tak ani nemá moc času o sobě přemýšlet a číst, co kdo napsal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Hodnocení volebního úspěchu prý víc popisují výčitky jeho manželky, která mu řekla, že nyní nebude moc chodit domů a bude „lidem věčně sloužit“. „Řekla to trochu vyčítavě, ale pro nás, pro politiky, by to tak i mělo být. Protože radost a vděčnost za to, že máme od lidí důvěru, se pak promění v závazek,“ dodává lidovecký politik.

‚Kampaň jsem nedělal, lidi mě znají‘

Jiří Čunek prý ani nedělal nějakou speciální předvolební kampaň, protože lidé jeho práci znají a neoddělují, co pro ně udělal jako starosta, hejtman nebo senátor.

„Je to celkový pohled na člověka, jestli se jim zdá důvěryhodný a jestli pro ně dělá práci, kterou dokážou ocenit. Mou prací je vyjadřovat názory, které jsou blíž k nějakým filozofickým úvahám kotvícím v praktickém životě. A teď je na nich, jestli se s tím volič ztotožní anebo ne. Já se snažím být praktický člověk, a to i v té žvanírně, jak bohužel někteří lidé celý náš parlament nazývají,“ tvrdí.

Dlouholetý politik, který byl starostou Vsetína, zastupitelem a teď i hejtmanem Zlínského kraje, několikrát senátorem nebo třeba ve druhé Topolánkově vládě i ministrem pro místní rozvoj a místopředsedou kabinetu, by znovu zvažoval i svou kandidaturu na předsedu KDU-ČSL (předsedou strany byl Čunek v letech 2006−2009).

Na předsedu Senátu má nárok nejsilnější klub, shodli se Kubera a Čunek Číst článek

Kdo nahradí Bělobrádka?

Současný lidovecký předseda Pavel Bělobrádek totiž ještě před sobotní začátkem sčítání hlasů 2. kola senátních voleb oznámil, že na březnovém sjezdu strany už nebude kandidovat na předsedu.

Jeho konec se prý ale nemá jakkoli spojovat s výsledkem voleb, ve kterých sám neúspěšně kandidoval. „Vím, že po osmi letech člověk už nepřináší tolik energie a nových přístupů, jak by měl, takže si myslím, že straně prospěje, pokud bude nový předseda,“ řekl Bělobrádek doslova.

Zvažuje svou kandidaturu i teď tak úspěšný senátor Čunek? „Budu se rozhodovat na základě dvou důvodů: jací kandidáti se na tu funkci hlásí a zda mohu KDU-ČSL nějak významně prospět,“ odpověděl na to senátor. Rozhodnutí ale přijde až někdy za čtyři měsíce, takže má prý času dost.

Hnutí ANO

Senátor se taky nijak netají svým postojem k hnutí ANO. Lidovci prý měli vstoupit i do vyjednávání po sněmovních volbách.

„Hnutí ANO je pro mne přijatelný partner, stejně jako ČSSD, ODS a další. Teď už je tu nějaké status quo, nějak je to rozdáno. My jsme se tehdy, jako parlamentní strana, nějak rozhodli. Podle mne chybně, ale už se to stalo. Pokud bude stávající koalice trvat, tak ani nemáme do čeho vstupovat. Od takového malého ratlíka s necelými 6 % je asi hloupé, aby navrhoval pád vlády. To je nesmyslné. Diskuse na úrovni sněmovna−vláda taky bude zas až po dalších volbách,“ řekl v pořadu.

Podle Čunka má pak jeho lidová strana „na víc“. „Myslím, že má na tolik, kolik máme v tomto Zlínském kraji, což je nějakých 22 %. Zhruba tolik voličů mne tady zvolilo, což vůbec neodpovídá religiozitě tohoto kraje. Musí to být tak, že lidé nehledí na barvu strany, ale na to, kteří lidé ji zastupují. Potenciál je tady několikanásobně vyšší. Daleko víc než 10 procent,“ dodává Jiří Čunek.