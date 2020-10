Čunek o nové nemocnici ve Zlíně: V Česku se nestaví, protože politici se bojí odpovědnosti. Já ne

Odcházející hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) ještě může podepsat veřejnou zakázku na projektanta nové krajské nemocnice ve Zlíně. „Dávno zde existují závazky kraje i soutěžitele a není možné je rozhodnutím hejtmana jen tak měnit. Mohlo by to znamenat velké pokuty,“ řekl v Interview Plus. Celou záležitost prý předal právníkům, aby možná rizika posoudili a vydali stanovisko, co je nyní kraj povinen udělat. Interview Plus Praha 11:41 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházející hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

Vše už podle Jiřího Čunka probíhá podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jako končící hejtman musí jednat jako řádný hospodář a tak, jak mu přikazuje zákon.

„Když začnete soutěžit, tak se musíte nějak chovat,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Čunek zdůrazňuje, že dokud nezačne zasedat nově zvolené zastupitelstvo, mají hejtman i Rada kraje své povinnosti.

„Kandidátovi na hejtmana Radimu Holišovi (ANO) jsem napsal, že volby nejsou válka, volby jsou soutěž. Když mi bude chtít zavolat a na něco se zeptat nebo se něčeho zúčastnit, určitě se domluvíme,“ uvádí.

Zástupci vznikající nové krajské koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD ve čtvrtek končícího šéfa kraje opět vyzvali, aby projekt na výstavbu nemocnice nepodepisoval.

On ale podotýká: „Ten projekt byl řádně a na všech stupních schválen. Dva a půl roku byl diskutován s veřejností. A to jako žádný jiný v republice. Není to tak, že se teď něco narodilo a diskutuje se o tom.“

Novou nemocnici prosazuje i kvůli tomu, že - jak tvrdí - jen údržba té staré vyjde každý rok na 100 milionů korun. Čím dříve se podle něj postaví nová, tím víc se ušetří.

Současně se prý připravuje rekonstrukce vsetínské a kroměřížské nemocnice, takže budou „jako nové“.

„Proč se v Česku nestaví dálnice a koridory? Je to právě z toho důvodu, že nikdo nechce převzít zodpovědnost a přehazuje ji na někoho jiného. Já tento typ nejsem a dělám to tak v politice pořád,“ deklaruje vsetínský senátor.

Neměl by se končící hejtman věnovat spíš boji s koronavirem? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.