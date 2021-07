Další terče Jiřího D.? Zbraň podle policie nastražil na bytnou, po vražedné střelbě se chystal na třídní sraz

Seznam obětí Jiřího D. mohl být mnohem delší. Server iROZHLAS.cz zjistil, že střelec z Bělehradské ulice se chtěl pomstít několika dalším lidem. Své bytné či státní zástupkyni, která jej v minulosti posadila na lavici obžalovaných. Ale nejen jim. Po střelbě na úřadu práce mířil na třídní sraz, kde mělo být více jak 20 lidí. Původní zpráva Praha 5:00 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V bytě, kde Dvořák v Libni bydlel, museli vyměnit dveře. Ty původní zničilo nástražné střelné zařízení | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Když se panelovém domě v pražské Libni v sobotu ozvala exploze, mělo se za to, že Jiří D. byt zabezpečil především proti policistům. Podle všeho ale vražednou past nastražil na majitelku bytu, která mu jej pronajímala a s níž se rozešel ve zlém.

Zvonek u Dvořákova bytu | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

Server iROZHLAS.cz s pomocí několika důvěryhodných zdrojů získal a ověřil dosud neznámé detaily případu, který vyústil v úterní vraždu úřednice v Bělehradské ulici v Praze 2.

„Po roce nebo po dvou přestal platit nájem a kvůli tomu se soudili. Majitelka bytu soud vyhrála a on měl byt opustit,“ popsal serveru iROZHLAS.cz jeden ze sousedů Jiřího D. Zveřejnit jméno odmítá, obává se, že by se i jemu mohl mstít.

Vraždy nelituje

Jiří D. ale před vynuceným odchodem byt totálně zdemoloval. Když policisté byt otevřeli, našli na stěnách namalované hákové kříže, rozbité dlaždičky, provrtanou kuchyňskou linku, vytrhané zárubně. A po zemi se válela vajíčka a rajčata. „Ten byt je úplně vybydlený, všechno je tam olámané,“ shrnul soused.

Právě kvůli této vražedné léčce se prodloužil výčet zločinů, z nichž je šestašedesátiletý muž obviněn. „Na základě jak balistického zkoumání, tak výpovědi podezřelého byl tento skutek překvalifikován na trestný čin vražda ve stadiu pokusu,“ uvedl mluvčí pražských kriminalistů Jan Daněk.

Poranění policisty je přitom jediný čin, kterého Jiří D. zalitoval. Alespoň to po vazebním jednání prozradil soudce Jiří Horký. „Vůbec nelituje vraždy, nelituje nástražného systému. Lituje pouze toho policisty, který se k tomu dostal nevinně. Ostatní si to zasloužili a měli za to být potrestáni,“ přiblížil Horký, který střelce z Bělehradské poslal do vazby. Podle shromážděných důkazů hrozilo, že by ve svém plánu pokračoval.

Při zatčení měl v batohu nelegálně drženou pistoli. Další zbraň, podomácku vyrobenou brokovnici, pak policisté našli v jeho modrém SUV Hyundai Santa Fe, v němž podle dosavadních informací v posledních dnech přespával.

Auto přitom zaparkoval na pražské Výtoni, nedaleko činžovního domu, v němž dříve bydlel se svou matkou.

Dveře bytu, v němž Jiří D. v minulosti bydlel se svou matkou. | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

„V bytě bydlel s maminkou. Ta ale později nezvládala bydlení ve třetím patře bez výtahu a odstěhovala se do domova důchodců. Ve stejné době se odstěhoval i její syn. Byt si pak nechal majitel domu pro své potřeby, ačkoli na zvonku a schránce zůstává Dvořákovo jméno,“ řekla redakci jedna ze sousedek, která je obeznámena s chodem domu. Její slova potvrdila i další nájemnice.

Proč se skrýval poblíž svého někdejšího bydliště, zatím není jasné.

Třídní sraz a žalobkyně

Po úterní střelbě se Jiří D. potloukal v centru Prahy, sehnal si náhradní oblečení a chodil kolem Václavského náměstí. Už v tu chvíli policisté věděli, že v jeho seznamu plánovaných kroků je nejméně jedna další položka.

Podle informací z několika důvěryhodných zdrojů obsahoval útočníkův úterní itinerář i účast na školním srazu. Ten měl začít v 17.00 a zúčastnit se ho mělo dvacet až třicet lidí.

Podle soudce Horkého měl v hledáčku také státní zástupkyni Nikolu Petrlíkovou. S tou se v minulosti setkal během sporů s firmou Aero Vodochody, kde dva a půl roku pracoval jako konstruktér přípravků. V této věci nakonec pražský městský soud zastal firmy a Jiřímu D. udělil milionový finanční trest za pomluvu.

„Tu má asi také v merku, má o ní vědomí,“ uvedl soudce a dodal: „Byl vzat do vazby z důvodu nebezpečí pokračování či opakování trestné činnosti, neboť i zde v jednací síni začal znovu vytahovat osoby, které se ho měly dotknout se slovy, že zkorumpovaná justice si s ním vytřela otvor a on na to musí tedy reagovat.”