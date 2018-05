Jakmile Babiš získá důvěru, už se na nás nebude ohlížet, varuje senátor ČSSD Dienstbier

V půlce června rozhodnou členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu o tom, zda podpoří vstup do vlády s hnutím ANO, které v minulé vládě dokázalo sociální demokracii zastínit. „Budu hlasovat proti. Neumím si představit nic, co by mě mohlo přesvědčit,“ říká senátor Jiří Dienstbier (ČSSD). Praha 20:41 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Koalici považuje za problematickou z řady důvodů: „Hrozí obrovský střet zájmů, kdy premiér, kterému hrozí deset let vězení, může rozhodovat o jmenování klíčových funkcionářů justičních a policejních složek, například nejvyššího státního zástupce, ředitele GIBS, nebo může mít vliv na jmenování nového policejního prezidenta,“ varuje Dienstbier.

Orgány činné v trestním řízení jsou sice formálně nezávislé, ale prostor pro ovlivňování prý nutně existuje. Největší šanci střet zájmů pohlídat by podle Dienstbiera měla většinová koaliční vláda bez Andreje Babiše, se samotnou ČSSD je ale možnost kontroly mizivá.

ČSSD zachraňuje Babiše

„Poměr ministrů má být deset ku pěti, takže můžeme být teoreticky kdykoli přehlasováni. Nebo dojde k tomu, že nás Babiš využije k získání důvěry, a pak už se na nás nebude ohlížet. Pojistky v koaliční smlouvě jsou až směšné,“ zdůrazňuje.

Argument, že se ČSSD snaží zabránit vzniku vlády s SPD, považuje za lživý. „Babiš se o to už pokusil, ale vzbouřila se mu část vedení i poslanců. On tuto možnost nemá. ČSSD tím, že vyjednává o vládě s Babišem jako premiérem, tak ho v této pozici zachraňuje. Pokud bychom ho odmítli, tak ANO nezbývá než přijít s jiným kandidátem. To by situaci odblokovalo a bylo by několik variant většinové vlády,“ tvrdí.

Okopírované prohlášení

Senátorovi vadí i navrhované programové prohlášení, které prý vzniklo připomínkováním prohlášení současné Babišovy vlády. Vadí mu neurčité formulace, například ohledně zavedení jednokolových voleb do Senátu nebo v oblasti exekucí:

„Když to zjednoduším, tak se tam píše: ‚Zvážíme zavedení teritoriality, zvážíme spojení exekucí u jednoho exekutora.‘ To znamená, že se nestane vůbec nic. A víme, že v této oblasti je s ANO zásadní neshoda,“ upozorňuje Dienstbier. ČSSD by podle něj měla odejít do opozice.