Babiš má chuť zasahovat do justice, nikdy jsme ho neměli podpořit, říká Dienstbier

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za hnutí ANO) chce změnit zákon o státním zastupitelství. Její návrh počítá se zavedením funkčních období státních zástupců, kteří jsou nyní jmenováni na dobu neurčitou. Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) se zavedením funkčních období souhlasí, v případě nejvyššího státního zástupce by mělo být desetileté. Spor ale bude o to, jak na nový systém přejít, jak podotkl v Interview Plus. Interview Plus Praha 11:00 13. června 2019

„Teoreticky to může být tak, že všichni naráz skončí, což může vyvolat nevoli až bouři,“ uvádí ve vysílání Českého rozhlasu Plus s tím, že přechodné období by mělo být co nejdelší, a to až deset let.

Ministryně spravedlnosti rovněž navrhuje redukci čtyřstupňové soudní soustavy na třístupňovou, Dienstbier ale připomíná, že k tomu by bylo třeba změnit Ústavu. „Země velikosti České republiky skutečně nepotřebuje čtyřstupňovou soustavu. Otázka je, zda zrušit vrchní soudy, anebo spíše omezit počty soudů na nejnižší úrovni,“ zamýšlí se senátor.

Babiš má chuť zasahovat do justice

Proti Benešové a jejím návrhům ovšem protestují statisíce lidí – obávají se, že chce zkrátit funkční období nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a zasáhnout do kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Nepochybuji, že by měl (Andrej Babiš) chuť (zasahovat do chodu justice). Otázka je, jestli má možnost, nebo zda si ji dovolí využít.“ Jiří Dienstbier (senátor za ČSSD)

„Nerozumím důvodům, proč došlo k výměně ministra spravedlnosti. Ty okolnosti nutně musely vyvolat pochybnosti o motivech v pozadí – to načasování bylo s prominutím úplně pitomé, když jeden den policie navrhne obžalobu premiéra a ten druhý den přijde s novým ministrem spravedlnosti,“ míní Dienstbier.

Problém podle něj není primárně v osobě Marie Benešové, ale v premiérovi – trestně stíhaná osoba nikdy nemá být v čele vlády, protože to vždy vyvolává pochybnosti. „Je to ohrožení důvěry v demokratický systém, lidé nevěří, že si nehlídá zájmy svoje a své rodiny, která je z velké části také stíhaná,“ upozorňuje.

Nelze prý vyloučit možnost zásahů do trestního stíhání premiéra a jeho rodiny. „Máme zkušenost z nedávné minulosti, že k takovým zásahům docházelo. To byla kauza Jiřího Čunka, kde se děly velmi podivné věci a vystupovaly tam osoby, které právě Marie Benešová označila za justiční mafii, a pokoušely se ovlivnit trestní řízení,“ tvrdí.

Prezident Miloš Zeman prohlásil, že protivládní demonstrace nemají smysl a premiér by je měl ignorovat. „Komentář svědčí o tom, že smysl mají a že se jich prezident obává,“ reaguje Dienstbier.

Demonstrace podle něj fungují jako prevence před pokušením politiků zasahovat do justice. Dodává ale, že Babiš má zatím ve sněmovně dostatečnou podporu, a to i díky ČSSD.

„To je bohužel pravda. Myslím, že nemělo nikdy dojít k podpoře vlády v čele s trestně stíhaným premiérem. Ale i kdyby se sociální demokracie rozhodla ke změně, za což bych byl rád, tak to pořád neznamená konec vlády, ať už zní koaliční smlouva jakkoli. Na pomoc by přispěchali poslanci SPD,“ soudí Dienstbier.

ČSSD se nedostala do Evropského parlamentu a podle Dienstbiera je důvod k obavám. „Hlavní střet se odehrává mezi Babišem a těmi, kdo proti němu protestují. A toho se sociální demokracie neúčastní. Těžko se pak obhajuje naše pozice,“ uzavírá senátor.