Možná že byl Babiš ml. poslán na Krym za sluníčkem. Přece tam nebyl zavlečen nějakými agenty, říká Dolejš

Po zveřejnění výpovědi Andreje Babiše mladšího pro Seznam Zprávy chtějí opoziční strany demisi premiéra. Důležitou roli tak teď budou mít dva hráči: koaliční ČSSD a KSČM, která ve sněmovně vyslovila vládě důvěru. V interview na Českém rozhlasu Plus se poslance Jiřího Dolejše (KSČM) ptal Jan Bumba. Praha 11:28 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Dolejš | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ve středu ráno proběhla schůzka předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a Andreje Babiše (ANO). „Větší detaily nemám, protože to nejdřív musí premiér probrat se svým koaličním partnerem sociální demokracií,“ říká komunistický poslanec Jiří Dolejš, který byl do dubna 2018 i místopředsedou strany.

„Pro nás je podstatné, že premiér nevidí důvod k odstoupení, a těžiště dalšího vysvětlování se teď bude spíš pohybovat v oblasti práce orgánů činných v trestním řízení. Do toho ale Babiš jako osoba stíhaná příliš vstupovat nebude. Ani by neměl,“ dodává poslanec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Babišův konec v čele vlády nyní žádá šest opozičních stran. Koaliční ČSSD zatím své definitivní slovo neřekla. Co KSČM? Celá situace se podle Dolejše ještě bude asi i dost razantně vyvíjet.

Okamura ochotně přiskočil

„I kdyby došlo k vyslovení nedůvěry, tak by ten, kdo to vyvolá, taky měl říct plán B. Ale i to hlasování je otevřené, protože víme o 92 hlasech, které naprosto nestačí. Já o žádném takovém plánu B nevím. Kromě toho, že Okamura ochotně přiskočil s tím, že by rád nahradil případný odchod ČSSD. Ale vláda ANO opřená o SPD Tomia Okamury je asi z těch horších a asi by vyvolala další diskuse a nové problémy,“ myslí si poslanec.

Celé je to prý ale pouhá spekulace, protože důležité by bylo, koho by prezident pověřil sestavením případné nové vlády.

„Kdyby to byl znovu předseda vítězného ANO, tak je otázka, v jakém formátu. Jestli by to byla menšinová vláda pouze hnutí ANO a jak by se rozhodla ČSSD. Jestli by už nechtěli hrát roli vládní, ale ani podporující. To je taky s velkým otazníkem a taky je to velký rozdíl. A ještě něco úplně jiného je vláda s SPD… Takovou vládu, opřenou o extremistickou stranu, ale já osobně vnímám jako velmi problematickou,“ tvrdí Dolejš s tím, že ale rozhodně nemluví za celou KSČM.

Stojí to na dvou bodech

Na čem prý ale strana rozhodně staví, a to už od začátku, je předpoklad, že případ trestního stíhání premiéra nebude nijak ovlivňován a že obsah „tolerančního patentu“ bude zohledněn při samotném vládnutí. „To se průběžně víceméně děje, přestože nás čeká jistý audit podmínek,“ upřesňuje.

Nebudu stát na straně Kalouska a ostatních, vysvětlil Filip, proč se nepostavil proti Babišovi Číst článek

Podle Dolejše se po zveřejnění celého rozhovoru s Babišovým synem vlastně nic nového neděje. „Zatím jsme se u mediálních tahanic nedozvěděli nic nového. Už v době, kdy se sněmovna bavila o jeho vydání k trestnímu stíhání, jsme věděli, že je premiérův syn klíčovou osobou. Že se ale taky nedostavil na policii ze zdravotních důvodů. Takže z našeho pohledu nic nového.“ A ani informace o údajném únosu Babiše mladšího na Krym?

Proč Krym? K moři, na sluníčko

„Je jasné, že je tam nějaký psychický problém a že to můžeme chápat i tak, že si ten výlet bere s odstupem času jinak. Ale to se dostáváme do roviny melodramat. Dovedu si představit rodiče, který pošle syna k moři za sluncem,“ odpovídá Dolejš.

‚Nikdy jsem mu nic špatného neudělal.‘ Protopopov poprvé popsal, jak se staral o Babiše mladšího Číst článek

A to prý klidně i na Ruskou federací anektovaný Krym, protože „on tam přece nebyl zavlečen nějakými agenty, ale byl se prostě podívat k moři. Kdyby mě někdo poslal k moři, tak je mi jedno, jestli to je Andalusie nebo Rimini… Jestli mu to doporučil lékař a jestli nakonec skončil ve Švýcarsku, kde bude mít péči na úrovni sanatoria… Babiš si to může dovolit, a to na rozdíl od většiny lidí, kteří mohou o takovém odpočinku jen snít,“ řekl doslova komunistický poslanec Jiří Dolejš.