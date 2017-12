Zeman pohrdá svými vlastními voliči, myslí si Drahoš. Nemá se schovávat, souhlasí s ním Topolánek

Jaké jsou politické priority uchazečů o post hlavy státu? Kam by podle nich měla směřovat Česká republika? Osm prezidentských kandidátů představí své názory na zásadní politické otázky ve čtveřici duelů. Prezident Miloš Zeman, který usiluje o znovuzvolení, se předvolebních debat odmítl účastnit. Nejnověji byl místo něj do debaty prezidentských kandidátů na TV Barrandov 2. ledna pozván jeho mluvčí Jiří Ovčáček. DUEL PREZIDENTSKÝCH KANDIDÁTŮ Praha 17:30 29. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Drahoš a Mirek Topolánek | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Miloš Zeman se nemá schovávat, lidé mají právo znát jeho názory na prezidentské kompetence a jejich výkon v dalším funkčním období. Chová se arogantně vůči protikandidátům, ale i k voličům,“ soudí Mirek Topolánek, který kandiduje s podporou senátorů.

Jiří Drahoš, který kandiduje na základě petice občanů, to považuje za tragikomickou záležitost a účast v debatě - stejně jako Topolánek - odmítl. „Prezident pohrdá svými vlastními voliči, občany i protikandidáty,“ zdůrazňuje.

Referendum

„Referendum je dobrý sluha, ale zlý pán. Podporuji referendum zejména na komunální úrovni, kde lidé vědí, o čem hlasují. Ale mám problém s referendy o zásadních věcech v oblasti zahraniční politiky nebo bezpečnosti,“ říká Jiří Drahoš.

Také Topolánek souhlasí s tím, že referenda mají smysl na místní úrovni. „Na krajské a celostátní úrovni by měla být schvalována ústavním zákonem. Nejsem pro nadužívání referend, lidé mají právo rozhodovat ve volbách,“ zdůrazňuje.

Podle Drahoše by vláda a politici měli zajistit, aby se k lidem dostávaly korektní informace. Zároveň se obává, že lidé mnohdy nevědí, o čem hlasují.

„Pokládám lidi za dospělé a schopné rozeznat kvalitu informací. Nemyslím, že lze zabránit šíření dezinformací,“ dodává Topolánek.

Obrana a NATO

Armáda dnes podle Topolánka není schopna teritoriální obrany a je pro navýšení jejích stavů na třicet tisíc příslušníků, aby byla bojeschopná, akceschopná a vševojsková. „Musíme zvýšit její rozpočet na dvě procenta HDP, a to s důrazem na nové formy války – hybridní, digitální a kybernetickou.“

Podle Drahoše je nutné obnovit armádní techniku a navýšit investice, které dnes představují asi sedm procent armádního rozpočtu, ale mělo by to být až dvacet procent. „Je také třeba pracovat na vnitřní odolnosti společnosti, abychom věděli, jak se chovat v době války nebo přírodních pohrom,“ podotýká.

Oba se shodují, že klíčovou zárukou naší bezpečnosti je členství v Severoatlantické alianci a kolektivní obrana.

Zahraniční orientace

„Našimi nejbližšími partnery jsou naši sousedé, evropské státy a také Spojené státy. Odmítám pohyb směrem k Východu, změnu našeho zakotvení v Evropě a pohledu na naše spojence,“ uvádí Jiří Drahoš. Prezident by podle něj měl vyvolávat debatu a být jejím moderátorem. „Měli bychom si ujasnit, co od Unie chceme a jak by se měla změnit. Zatím jsme takřka neslyšitelní. Evropská unie je prostor k dohodě, jednací stůl místo tanků,“ myslí si Drahoš.

Topolánek odmítá politiku mnoha azimutů, kterou prosazuje Miloš Zeman, i koncept tvrdého jádra a periferie Evropské unie. „Musíme mít excelentní vztahy se sousedy, pak se členy Unie a NATO a teprve ve třetím kruhu jsou všichni ostatní. To se týká především ekonomické diplomacie a obchodních vztahů,“ deklaruje.

Ústavní role prezidenta

„Prezident je instituce a musí komunikovat se všemi. To ale neznamená, že musí připustit účast všech ve vládě. Pokud bych si zval ministry, tak v otázkách, které jsou nadčasové. Například v oblasti nezávislosti justice, policie, médií nebo zahraničního směřování,“ uvádí Topolánek. „Prezident by se měl pokusit sladit své názory s vládou, aby mluvili jednotně a jednoznačně. Byla by to příjemná změna oproti stávajícímu stavu,“ myslí si také.

Drahoš by se chtěl účastnit jednání vlády a parlamentu ve věcech, které jsou blízké kompetencím prezidenta. „A občas bych klíčové politiky pozval na pivo, ale ne všechny. Se všemi bych ale formálně jednal.“