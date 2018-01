Ryba smrdí od hlavy. Politici by se měli vyjadřovat kultivovaně, upozorňuje Jiří Drahoš

Pokud by se stal prezidentem Jiří Drahoš, tak by se snažil mimo jiné kultivovat politickou scénu. Úroveň debat, kterou mezi sebou politici vedou, jejich řeč a způsoby jsou totiž k pláči. Říká to ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, které tak uzavírají třetí den projektu Hledá se prezident. Praha 20:20 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Ryba smrdí od hlavy, od vysoké politiky se učí i další. Co můžeme chtít po našich dětech a vnucích, když slyší to, co slyší od politiků?“ ptá se Jiří Drahoš v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným.

A protože prezident má jít příkladem, tak by především začal sám u sebe – mluvil by sám spisovně a nekultivované politiky by se snažil hlasitě pojmenovat. „Myslím, že by se zastyděli a šli by do sebe,“ dodává.

V oblasti ekonomické diplomacie by se na rozdíl od Miloše Zemana orientoval na jiná teritoria – na Afriku a zejména Latinskou Ameriku. V posledně jmenované oblasti má řadu přátel, kteří se ho ptají, proč český prezident v posledních čtyřech letech toto teritorium zanedbává.

Východní trhy, jako je Čína s Ruskem, by nevypustil, jenom by na ně nekladl nějaký zásadní důraz. „V českém exportu hraje Rusko asi dvouprocentní roli, Čína ještě méně,“ upozorňuje.

Referendum pouze na komunální úrovni

Ohledně přijetí eura je podle něj důležitá především solidní a vysvětlovací kampaň o tom, proč má smysl přijmout euro. Referendum ale v této otázce odmítá.

„Euro je velmi významný projekt, aby o něm rozhodovali běžní občané včetně mě. Nejsem ekonom, tady bych se spoléhal na odborníky,“ přiznává s tím, že referendum si nedokáže představit v zahraničně politických nebo ekonomických otázkách.

Na druhé straně vítá referendum na komunální úrovni, kde lidé vědí, o čem hlasují. „Můžeme se bavit o tom, jestli v referendu rozhodnout o tom, zda sídlo vysokého státního úřadu má být v Praze, Brně, Ostravě nebo Plzni,“ uzavírá.