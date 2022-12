Rodina zastřelené ženy z úřadu práce chce po státu deset milionů korun. Měla manžela a dvě děti

Příbuzní pracovnice úřadu práce, kterou loni zastřelil na jejím pracovišti v Praze Jiří Dvořák, chtějí po státu odškodné deset milionů korun. Požaduje také měsíčně náklady na výživné. Úřad práce ale tvrdí, že takovou sumu nelze jednorázově vyplatit. Pozůstalí proto podali na úřad žalobu. Informují o tom Lidové noviny. Žena měla manžela a dvě děti. Úřad jim již v minulosti vyplatil více než dva miliony korun, uhradil také náklady na pohřebné. Praha 16:19 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud poslal na doživotí do vězení sedmašedesátiletého Jiřího Dvořáka za to, že loni zastřelil zaměstnankyni na úřadu práce, polil kyselinou svou bývalou kolegyni a nastražil střelné zařízení na pronajímatelku svého bytu | Foto: Petr Horník | Zdroj: Profimedia

„Požadujeme hlavně lidskost, nic podobného se v novodobé historii nestalo, takže to ani nejde pořádně s něčím porovnat. Navíc jde o deset milionů pro tři lidi, oni ztratili maminku a manželku, rodina si ponese následky po zbytek svého života,“ řekl Lidovým novinám právník pozůstalých Jiří Matzner.

Rodina chce od státu také doplatit asi 150 tisíc korun výživného a rovněž měsíčně vyplácet budoucí náklady na výživu.

Úřednici zavraždil v pracovní době Jiří Dvořák, kterému tento týden vrchní soud potvrdil doživotní trest. Podle zákona je i taková mimořádná událost považována za pracovní úraz.

Pozůstalí mají v takovém případě nárok na dvacetinásobek průměrné mzdy, což bylo loni 692 tisíc korun. Úřad už tuto částku každému z pozůstalých vyplatil.

Podle právního zástupce je to ale málo. „Žena byla nelítostně zastřelena, protože dělala dobře svoji práci, šlo o vraždu, očekával bych od státu větší vstřícnost,“ uvedl. Nejprve se snažil o mimosoudní vyrovnání. Úřad práce ale tvrdí, že soud je v tomto případě nutný.

„Naše krajská pobočka v Praze písemně upozornila už 27. června právního zástupce rodiny, že jednorázovou úhradu může ve smyslu zákonných ustanovení přiměřeně určit co do důvodu i výše pouze soud,“ sdělila deníku mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

Termín soudního jednání zatím určený nebyl, Matzner ho čeká nejdříve po Novém roce. Ani Úřad práce zatím žádnou výzvu neobdržel.

„Prozatím je dána pouze časová prodleva a snaha vytvořit účelový tlak přes média. Jestli na nás někdo podal žalobu, nám není známo,“ dodala mluvčí. Podle ní Matzner několikrát dostal od úřadu nabídku k osobnímu jednání, ale nereagoval na ni. „Jen nám napsali, že se s námi mohou setkat, aby vysvětlili své zamítavé stanovisko. To my ale nepotřebujeme, to je nám k ničemu,“ dodal advokát.

Případ Jiřího Dvořáka

Dvořák loni v červnu vnikl do kanceláře ženy, která ho v roce 2016 vyřadila ze seznamu zájemců o zaměstnání. Matku dvou dětí střelil do břicha a odešel. Policisté ho zadrželi v centru Prahy několik hodin poté.

U sebe měl pistoli, kterou upravil tak, aby zvýšil její účinnost. V jeho autě policie našla ještě brokovnici vyrobenou z instalatérské trubky. O čtyři dny dříve vychrstl před svým bývalým pracovištěm kyselinu sírovou na kolegyni, kterou vinil ze ztráty zaměstnání.

Podle obžaloby se Dvořák na své činy dlouho připravoval - zbraň si pořídil už v listopadu 2015 po skončení pracovního poměru.

Později dostal soudní příkaz, aby se vystěhoval z libeňského bytu, kde přestal platit nájemné. Také byl odsouzen k desetiměsíční podmínce za vydírání a pomluvu.

V červnu 2021 ho pak soud vyrozuměl o konání zasedání, na kterém mu byl tento trest přeměněn na vězení. Proto se rozhodl pomstít. Policisté po jeho výslechu uvedli, že chtěl v páchání zločinů pokračovat, a to vůči dalším lidem, s nimiž měl v posledních letech spory.

Součástí rozsudku je i mužova povinnost uhradit pozůstalým po zavražděné ženě a dalším obětem zhruba čtyři miliony korun jako náhradu způsobené újmy.

Server iROZHLAS.cz před časem prostudoval prvoinstanční rozsudek, kde je celý případ podrobně popsán.

Úřad byl po útoku šestašedesátiletého střelce na skoro dva týdny uzavřen, lidé na jeho okno přinesli svíčky, vzkazy i květiny | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas