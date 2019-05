Pochybil uzavíráním externích smluv, hájí Staněk odvolání Fajta a slibuje, že vypíše výběrové řízení

Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD upozornil na údajné další nedostatky v hospodaření Národní galerie v Praze. Řekl to po čtvrtečním jednání sněmovního podvýboru pro kulturu, kde vysvětloval odvolání ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a šéfa Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. Staněk to zdůvodnil manažerskými a ekonomickými chybami. Podle Fajta si Staněk vymýšlí a účelově používá lživá tvrzení. Praha 13:37 9. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výtky se týkají se například externích právních smluv za zhruba 6,3 milionu korun. Staněk to novinářům řekl na brífinku po jednání. „Problémy kolem externích právních smluv, které uzavírala Národní galerie v celkové částce asi 6,3 milionu korun, dále některé smlouvy, které jsou uzavírány s podřízeným panem Malátem a jeho prostřednictvím s firmami, ve kterých je zastoupen, a další sérii pochybení, která souvisejí s činností Národní galerie,“ uvedl ministr.

Fajt s důvody pro své odvolání nesouhlasí. „Pokud je hlavním důvodem autorská smlouva, kterou se mnou uzavřela Národní galerie, tak je to naprosto irelevantní argument, protože autorské smlouvy jako takové jsou obvyklé v resortu kultury. Zaráží mě výtka, že jsme používali externích právníků. To používá každá instituce a dokonce pan ministr sám,“ uvedl. S důvody odvolání nesouhlasí ani dosavadní ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup.

Vypsání výběrového řízení na ředitele Národní galerie namísto odvolaného Jiřího Fajta podle Staňka po technické stránce už nic nebrání, chce ale ještě svolat odbornou skupinu. S ní se chce poradit o takovém postupu, který by umožnil zapojit do přípravy řízení co nejširší odbornou českou, ale i zahraniční veřejnost.

Staněk to přislíbil zástupcům petentů, kteří vyjadřují nesouhlas s odvoláním ředitelů a kterou podepsalo necelých 500 lidí. Pokud vše půjde dobře, umí si představit, že by galerie měla nového ředitele ve druhé polovině letošního roku.

Okamžité odvolání

Pokud Staněk výběrové řízení nevypíše, petenti jej znovu vyzvou k rezignaci, uvedly zástupkyně petice. „Ministr se zavázal k tomu, že bude pokračovat v otázce zřizování správních rad, které by stály mezi ním a samotnou institucí a korigovaly podobná řešení do budoucna,“ řekla ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Petenti podle Kottové vyjádřili obavy, že se za stávající nedůvěry kulturní obce vůči ministrovi nebudou chtít relevantní osobnosti účastnit výběrového řízení a nebudou mít zájem být součástí zřizované odborné komise.

Autoři druhé petice, jíž podepsalo na 6000 lidí, chtějí okamžité odvolání Staňka. Podle nich je současný ministr zdiskreditován, nemá důvěru umělců a není považován za partnera pro jednání. „My s ním vést dialog nechceme, protože mu nevěříme, nemyslíme si, že je kompetentní,“ řekl ředitel centra umění DOX Leoš Válka.

Staněk v polovině dubna odvolal Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele Muzea umění Olomouc Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným Národní galerií v Praze, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti.

Situací kolem ministra kultury se bude zabývat i užší vedení sociální demokracie. Jeho odchod z resortu v souvislosti s odvoláním ředitelů požaduje petice s více než 6000 signatáři.