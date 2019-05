Post finančního ředitele pro Fajta? ‚Nestandardní,' hodnotí nabídku oborník na pracovní právo

Česká televize v neděli zveřejnila část dopisu, ve kterém Národní galerie nabízí svému odvolanému řediteli Jiřímu Fajtovi místo finančního ředitele, či kurátora.

Post finančního ředitele mu nabídlo vedení galerie navzdory tomu, že ho ministr kultury odvolal kvůli pochybnostem okolo hospodaření, podal na něj podal trestní oznámení.

Prozatímní ředitel galerie Ivan Morávek paradoxní situaci vysvětlil později tím, že nemohl činit jinak. Odvolával se přitom na zákoník práce.

Právníci oslovení serverem iROZHLAS však konstatují, že tento konkrétní post ze zákona nabízel nemusel, obzvláště pak v souvislosti s trestním oznámením.

Sám Jiří Fajt nabízenou pozici okomentoval tak, že ji považuje „za další dějství absurdního divadla“. Praha 20:00 12. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvolaný Jiří Fajt získal nabídku na post finančního ředitele galerie (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Pozici finančního ředitele jsem odstupujícímu generálnímu řediteli Jiřímu Fajtovi nabídnul, nemohl jsem ani učinit jinak,“ sdělil v neděli odpoledne Radiožurnálu Ivan Morávek, který je momentálně pověřený vedením Národní galerie v Praze.

Národní galerie nabídla Fajtovi místo finančního ředitele. ,Absurdní divadlo,‘ reaguje odcházející ředitel Číst článek

Zároveň dodal, že ačkoli situace může působit paradoxně, řídí se platnými českými zákony. Skutečně měl Morávek povinnost pozici finančního ředitele nabídnout, přestože byl Fajt odvolán kvůli hospodaření galerie?

„V zákoně je uvedeno, že zaměstnanci má nabídnout pozici, která odpovídá zdravotními stavu a kvalifikaci. Pokud má více volných pozic, je na rozhodnutí zaměstnavatele, kterou mu nabídne. Sám musí rozhodnout, která by pro něj byla nejvhodnější,“ řekl serveru iROZHLAS Jaroslav Stránský z katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

„Působí to přinejmenším zvláštně, jestliže byl odvolán v souvislosti s finančními záležitostmi,“ hodnotí s tím, že je ale potřeba přihlédnout k tomu, jaké vhodné pozice byly zrovna k dispozici.

„Měl by to zdůvodnit nový ředitel, proč mu nabídl právě toto. Působí to nestandardně,“ uzavírá.

Ministr Staněk: Problém s odvoláním ředitelů Fajta a Soukupa je složitý, ale zákon platí pro všechny Číst článek

Striktnost zákona

„Hledisko kvalifikace je podle zákona až druhé, určitě z něj nevyplývá toto konkrétní místo. Pokud jsou zde tyto předpoklady (trestní oznámení – pozn. red.), ačkoli platí presumpce neviny, a pokud byla volná jiná vhodná místa, určitě měl nabídnout jiné pozice,“ popsal další advokát Dominik Brůha.

„Například kdyby odvolali někoho v jiné organizaci z pozice ředitele a vzápětí by tam bylo jiné volné místo, které by bylo téměř totožné, tak by bylo paradoxní, že by ho museli nabízet. Tak striktní zákon není,“ popisuje.

„Nabízí se jiné vhodné místo, což by splňovala například zmíněná pozice kurátora. Kdyby zaměstnavatel nabídl pouze to, s přehledem by to ustál,“ hodnotí kroky Morávka.

Petici proti Fajtovu odvolání podepsal i ředitel Centre Pompidou. K protestu se přidaly desítky institucí Číst článek

‚Nekompetentnost‘

Vedením pověřený Ivan Morávek ještě odpoledne informoval, že Fajt nabídku nepřijal. „V tomto okamžiku je toto téma již zcela bezpředmětné,“ napsal.

Fajt ale Radiožurnálu řekl, že nabídku sice nemůže přijmout, jelikož na ni nemá odpovídající kvalifikaci a požadované zkušenosti, ale formálně se ještě nevyjádřil a má lhůtu deset dní. Vedení mu dle jeho slov nemuselo toto místo ze zákona nabízet.

„Je to pouze další z mnoha důkazů o naprosté nekompetentnosti ministra kultury a jeho lidí,“ poznamenal.