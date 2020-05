Policie odložila trestní oznámení na exředitele Národní galerie. ‚Mé odvolání bylo účelové,‘ říká Fajt

Policie odložila dvě trestní oznámení na bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta. Potvrdilo to ministerstvo kultury. Trestní oznámení podal bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) poté, co loni na konci dubna odvolal Fajta z čela národní galerie. Podle Staňka to bylo kvůli údajným hospodářským pochybením. To ale Fajt odmítá. Podle současného šéfa resortu Lubomíra Zaorálka z ČSSD bylo trestní oznámení zřejmě neadekvátní.

