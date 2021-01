Právnická fakulta chce po Jelínkovi vysvětlení posudku pro Metrostav, šéfem katedry zůstane

Očkovací strategie je podle expertů málo ambiciózní. ‚Bude to stát lidské životy a miliardy korun,‘ tvrdí

„Naše ambice musí být proočkovat občany nad 75 let do poloviny února, občany nad 65 let do poloviny března,“ míní René Levinský, matematik a ředitel Centra modelování biologických procesů.