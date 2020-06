Poslanec Kohoutek byl lichvář, rozhodl odvolací soud. Bývalá členka SPD se mu kvůli tomu nemusí omlouvat

Poslanec SPD Jiří Kohoutek neuspěl s žalobou na bývalou členku hnutí Jindřišku Líbalovou Trpkošovou. Ta o něm na facebooku napsala s ohledem na jeho dřívější byznys v nebankovních půjčkách, že je lichvář. Odvolací Krajský soud v Hradci Králové jí dal za pravdu. Podle pravomocného rozsudku bylo označení „přípustné, věcné a konkrétní i přiměřené“. Praha 6:00 20. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Jiří Kohoutek, hnutí Svoboda a přímá demokracie | Foto: Poslanecká sněmovna/Michaela Danelova | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Kohoutek se v žalobě na ochranu osobnosti domáhal omluvy a požadoval odškodné 20 tisíc korun. Částku už dříve pro iROZHLAS.cz označil za symbolickou, jelikož mu prý šlo o princip.

Omluvu měla bývalá členka SPD podle žaloby zveřejnit na vlastní náklady na stránkách ParlamentniListy.cz. Právě ty vyjádření Líbalové Trpkošové z jejího facebooku převzaly. Text omluvy měl znít: „Omlouvám se Jiřímu Kohoutkovi za to, že jsem o něm v Parlamentních listech nepravdivě uvedla, že je lichvář.“

‚Nejde o odškodné, ale o princip.‘ Poslanec SPD Kohoutek žaluje bývalou členku strany Číst článek

Okresní soud v Ústí nad Orlicí nejprve rozhodl, že poslanec Kohoutek má na omluvu nárok, ale na finanční odškodnění už nikoli. „Omluva je přiměřeným zadostiučiněním, které skutečně a dostatečně účinně odčiní způsobení újmy, protože se jedná o omluvu zveřejněnou na veřejně přístupných stránkách,“ vysvětlil okresní soud.

Krajský soud v Hradci Králové ale rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí změnil a Kohoutkovu snahu o omluvu zamítl jako nedůvodnou s tím, že jej bylo možné za lichváře označit. „Lze uzavřít, že žalovanou vyřčená kritika žalobce byla přípustná, věcná a konkrétní i přiměřená co do obsahu a formy veřejné prezentace,“ stojí v odůvodnění verdiktu.

Roční úrok 791 %

V rozsudku je uvedeno, že Kouhoutek byl třináct let jednatelem a společníkem ve firmách Time Financial CZ a První Time Financial CZ, které poskytovaly nebankovní půjčky, svého podílu se však podle Obchodního rejstříku krátce před volbami v roce 2017 zbavil.

Roční procentní sazba nákladů půjček byla uváděna ve výši 240 procent, inspektoři ale dospěli k hodnotě 791 procent, což vzaly do úvahy i soudy.

Nesouhlasím s popisem světa, kde je věřitel hned lichvář a dlužník je v tom nevinně, říká Nacher Číst článek

„Úrok 240 % ročně a roční procentní sazbou nákladů (RPSN) 791,68 % je tak vysoký, že nemůže být pochyb o tom, že soudy na takovou půjčku nahlížejí jako na právní jednání obsahující lichevní znak – nepřiměřeně vysoký úrok,“ stojí v rozsudku. Senát v něm odkazuje i na předchozí praxi rozhodování soudů ohledně nepřiměřeně vysokých úroků.

RPSN zahrnuje veškeré úroky, poplatky a další náklady, které musí klient za půjčku zaplatit.

„Tomuhle přece nemůžete věřit,“ reagoval poslanec Kohoutek, kdež ho iROZHLAS.cz konfrontoval s verdiktem. “Vždyť za takových podmínek by si od vás nikdo ani nepůjčil. Logicky uvažující a přemýšlející člověk tomu nikdy nemůže věřit. Nikdy se nám nestalo, že by si na nás někdo stěžoval, že jsme ho o něco okradli a nedodrželi, co bylo ve smlouvě,“ vysvětloval.

Česká televize v pořadu Reportéři ČT ovšem uvedla, že Kohoutkovy firmy na rychlé půjčky dostaly kvůli nevýhodným podmínkám mnoho lidí do exekuce. Za nepravdivé údaje ve smlouvách navíc v roce 2010 dostaly od České obchodní inspekce pokutu 100 tisíc korun.

Líbalová Trpkošová k rozsudku řekla: „Pan Kohoutek se k soudu nikdy osobně nedostavil. Jeho zástupce napadl Krajský soud, že je to dehonestace a poškozování SPD. Rozsudek krajského soudu na něčem stojí, zatímco rozsudek okresního soudu, který jsem prohrála, stál na drbech. Soudkyně odmítla všechny důkazy, které jsme předložili, a uznala jen svědka, kterého přivedl pan Kohoutek. Přišlo mi, že jela vyloženě ve prospěch pana Kohoutka.“

Veřejný zájem před volbami

Kohoutek u soudu argumentoval také tím, že mu vznikla újma, protože musel „nesčetněkrát vysvětlovat voličům, že tvrzení žalované o něm a o jeho lichvářství není ničím opodstatněné“.

Krajský soud ale vycházel z toho, že v období před volbami jsou kandidující politici přirozeně vystaveni většímu veřejnému zájmu a kritice. „Navíc samo poskytování peněžních prostředků za jednostranně nevýhodných podmínek je také záležitostí veřejného zájmu,“ uvedl předseda soudního senátu Jan Ducháček.

„Toho si je konečně vědom i sám žalobce, který byl jako poslanec Parlamentu ČR jedním z předkladatelů návrhu na změnu občanského zákoníku a trestního zákoníku v souvislosti s potíráním lichvářských půjček,“ dodal.

Vláda vzdala slibovaný boj s lichvou. Zastropování nákladů na úvěry ani účinnější postihy nebudou Číst článek

Poslanci hnutí SPD v čele s předsedou Tomiem Okamurou totiž v loňském roce předložili návrh, který počítá se zastropováním úroků půjček s RPSN na 20 procentech. Cokoliv nad tuto sazbu by se považovalo za trestný čin lichvy.

Jedním z předkladatelů je i sám Kohoutek, jehož předchozí byznys by se tak podle návrhu SPD stal lichvou i podle zákona. Na základě toho by tak někdejší Kohoutkovy firmy tuto novou hladinu při 791% RPSN překračovaly až 40×.

Krajský soud své rozhodnutí obhajuje nakonec mimo jiné tím, že v případě označení Kohoutka za lichváře nešlo ze strany Líbalové Trpkošové o skutkové tvrzení, ale o hodnotící soud. Skutkové tvrzení se totiž opírá o objektivně existující realitu, ověřitelný fakt. Na druhé straně hodnotící soud vyjadřuje názor, který k danému faktu zaujímá z určitého postoje na základě vlastních kritérií, přiblížil Ducháček.

Případ tímto ale s největší pravděpodobností nekončí. Proti rozsudku nelze podat odvolání, ale Kohoutek uvedl, že sáhne k mimořádnému opravnému prostředku a v nejbližší době podá dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. „Věřil jsem v nezávislost našich soudů, že jsou apolitické. Bohužel jsem se spletl. Dál se k tomu ale nebudu vyjadřovat, protože budeme podávat dovolání,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

„Moje advokátka si myslela, že podá dovolání. Ať si ho klidně podá. Už si ho totiž kdysi podával, čekal na něj čtyři roky a šlo také o lichvu. Dostal od České obchodní inspekce pokutu, že místo 240% RPSN měl 791 %. Nakonec těch sto tisíc musel zaplatit,“ reagovala Líbalová Trpkošová.

Někdejší členka SPD Jindřiška Líbalová Trpkošová s předsedou hnutí Tomiem Okamurou | Zdroj: archiv manželů Líbalových

Kohoutkova minulost

Kolem poslance a regionálního šéfa SPD v Pardubickém kraji Kohoutka bylo živo už na podzim 2017, krátce po sněmovních volbách. Část krajské organizace SPD ho chtěla z čela regionu odvolat kvůli jeho údajně nedemokratickému a autoritářskému jednání. Vadila jim také právě jeho minulost ve firmě s rychlými půjčkami.

Za kritiku vyhazov. 'Špinili hnutí,' říká ke svým oponentům pardubický poslanec SPD Kohoutek Číst článek

Následně vyplulo na povrch, že SPD na Kohoutkův pokyn shromažďovala od straníků peníze za umístění na kandidátce ke krajským volbám 2016. „Ušil na lidi boudu. Kdo chtěl být na kandidátce, musel zaplatit,“ řekla tehdy Líbalová Trpkošová, která s manželem z hnutí následně odešla.

Kritici vedení krajské SPD byli na začátku roku 2018 z hnutí vyloučeni. Šlo o Jana Nového a Ivanu Pilchovou, kteří se v médiích vyjádřili proti Kohoutkově řízení organizace i poslancově minulosti.

Situace hnutí v Pardubickém kraji nebyla ojedinělá. V listopadu 2017 se něco podobného odehrálo i v Moravskoslezské SPD, ze které odcházeli členové. Na vině byl údajně také předseda této organizace Lubomír Volný, který v březnu 2019 spolu s dalšími dvěma poslanci za kraj – Ivanou Nevludovou a Mariánem Bojkem – z hnutí odešli.