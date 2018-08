‚Nejde o odškodné, ale o princip.‘ Poslanec SPD Kohoutek žaluje bývalou členku strany

Firmy na rychlé půjčky

Poslanec SPD Jiří Kohoutek do konce loňského roku spoluvlastnil dvojici úvěrových firem Time Financial CZ a První Time Financial CZ. Ty podle České televize dostaly mnoho lidí do exekuce nevýhodnými půjčkami. Za nepravdivé údaje ve smlouvách navíc v roce 2010 dostaly od České obchodní inspekce pokutu 100 tisíc korun. Roční procentní sazba nákladů půjček byla uváděna ve výši 240 procent, inspektoři ale dospěli k hodnotě 791 procent. Podle Kohoutkova společníka Stanislava Šebka jsou nyní firmy v útlumu.