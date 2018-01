Odmítl úplatek 10 milionů, mluvil o 'brutálním úniku' informací. Kdo je exdetektiv Jiří Komárek?

Policejního prezidenta nařkl z „brutálního úniku“ informací. Od lihového bosse zase odmítl úplatek deset milionů za zmanipulování důkazů. Nyní se jméno bývalého detektiva Jiřího Komárka objevuje v další citlivé kauze. Expolicistu si pozval imunitní výbor v kauze evropských dotací pro Čapí hnízdo. Kdo je muž, kterého chtějí poslanci zpovídat v debatě o (ne)vydání premiéra Andreje Babiše (ANO)? PROFIL Praha 9:00 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expolicista Jiří Komárek | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Mám povědomí o tom, že pan policejní prezident (Tomáš Tuhý) je osobou podezřelou z brutálního úniku informací v rámci objasňování hospodářské trestné činnosti ve stamilionových částkách,“ řekl policista Jiří Komárek v červnu 2016 pro Českou televizi.

Z tehdejšího vedoucího ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Komárka udělal tento výrok na nějaký čas jednoho z nejznámějších policistů v zemi. Tehdy opoziční TOP 09 mluvila o „válce policistů“, vládní ANO a KDU-ČSL zase žádaly o svolání Bezpečnostní rady státu. Proti jeho slovům se ohradil sám policejní prezident, který na něj podal trestní oznámení.

Nyní se stal Komárek aktérem další politické kauzy: případu evropských dotací pro projekt Čapí hnízdo.

Kdo je a co má za sebou muž, kterého si poslanci ANO a SPD z imunitního výboru pozvali na jednání o vydání či nevydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k trestnímu stíhání?

Nejsou přímé důkazy

Komárek spolu s bývalým šéfem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robertem Šlachtou patřil mezi hlavní kritiky policejní reorganizace. Ta se týkala části policie a podle Komárka měla za cíl odstranit právě šéfa ÚOOZ Šlachtu.

Přesvědčit o tom chtěl i sněmovní komisi, která se spornou reorganizací zabývala. Pro server iROZHLAS.cz v minulosti zopakoval, že na svých slovech by nic neměnil.

„Pakliže si uvědomíte, jaký rozdíl je mezi pojmy a významem slov podezřelý, obviněný, obžalovaný a odsouzený, tak vám musí být jasné, že Tuhý podezřelý v danou chvíli byl a netřeba má slova jakýmkoliv způsobem obhajovat,“ uvedl tehdy (celý text si můžete přečíst ZDE).

Vyšetřovací komise se ale nakonec usnesla, že Komárkova tvrzení „nejsou průkazná“. „Komisi nebyly předloženy přímé důkazy potvrzující jeho mediální vyjádření vůči konkrétním osobám a institucím,“ zhodnotil to Pavel Blažek (ODS), tehdejší šéf komise, která se nakonec postavila proti policistovi. Dokonce přišla s tvrzením, že je pro ně Komárek nedůvěryhodný.

Loni v prosinci si pak exdetektiv za svá slova vysloužil i trest. Zatím nepravomocně ho Okresní soud pro Prahu-západ potrestal roční podmínkou s odkladem na dva roky (více čtěte ZDE).

Úplatek deset milionů

Už v říjnu ale Komárka podpořil i Nadační fond proti korupci. „Podle našeho přesvědčení je čestný a spravedlivý člověk. Dokladem jeho čestnosti je to, že odmítl i desetimilionový úplatek od lihového magnáta a zlojeda (Radka) Březiny,“ vysvětloval předseda správní rady NFPK Karel Janeček, proč se Komárkovi rozhodl nabídnout a zaplatit právní pomoc.

Totiž: Komárek se coby detektiv podílel na tom, že se před soud dostal lihový boss Radek Březina. Když ho policista v lednu roku 2013 navštívil ve vazební věznici, měla na místě padnout nabídka deseti milionů. Za to, že Komárek v Březinův prospěch zmanipuluje některé důkazy, popsala MF Dnes.

Původně působil policista Komárek na krajské kriminálce v Olomouci. „Po problémech, které souvisely mimo jiné s jeho kontakty s jistým nechvalně proslulým olomouckým podnikatelem, odešel na expozituru ÚOOZ do Brna, kde se ale brzy ocitl v podobných potížích - mimo jiné udržoval problematické vztahy s exsenátorem (Vlastimilem) Sehnalem,“ napsaly v říjnu 2015 Lidové noviny.

Po konfliktu s kolegou měl proto odejít na ostravskou expozituru, které nakonec začal šéfovat. „Přičemž patří k mužům silně loajálním současnému řediteli Šlachtovi,“ doplnil ještě deník.

Nejčestnější lidé

Komárek nakonec od policie – stejně jako Šlachta – odešel. Bývalý šéf ÚOOZ našel uplatnění v celní správě, která tehdy spadala pod ministra financí Andreje Babiše.

„Stojím si zatím, jakým způsobem jsme s Jiřím Komárkem postupovali. Čas nahrává nám. Ukazuje se, že reorganizace byla zpackaná. Plukovník Komárek je jedním z nejčestnějších lidí, jaké jsem kdy potkal. Vždycky za ním budu stát,“ řekl Šlachta loni v říjnu Lidovým novinám.

Sám Komárek našel uplatnění u finanční správy, která taktéž spadala pod resort vedený Babišem. Nicméně kvůli obvinění byl postaven mimo službu a zaměstnavatel mu snížil plat. Zároveň přišel o výsluhy za celoživotní práci u policie. Začal si proto přivydělávat broušením podlah.

Ostrá slova

Předstoupit před členy imunitního výboru má Komárek příští úterý kvůli dalšímu svému výroku. Podle poslankyně Taťány Malé (ANO) mluvil o vztahu policejního vyšetřovatele Čapího hnízda s mafií.

Podle všeho jde o to, co Komárek řekl nedávno u soudu. Ve své řeči citoval spis k případu Beretta, který se týká úniků informací od policie. Když totiž policisté případ spustili a rozjelo se zatýkání, advokát David Michal, který je obviněn v několika kauzách spolu s kontroverzním podnikatelem Ivo Rittigem, zjišťoval, zda mezi zadrženými je i detektiv Pavel Nevtípil - říkali mu prý Nevťa.

Podle Komárka si právník oddychl, když se dozvěděl, že Nevtípil zadržený nebyl a pronesl, cituji: „To jsem si tedy oddech. Ten byl pro nás klíčový v době, kdy probíhalo Čapí hnízdo.“ David Michal k tomu na twitteru napsal, že Komárek lže.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz pak Komárek svá slova ještě přiostřil, když Nevtípila zařadil mezi „nečisté policisty“. „Jsem o tom přesvědčen. Vím, že existují důkazy o tom, že to tak je,“ uvedl.

Nevtípil nebyl za nic obviněn a detektivové nepřišli na to, že by se někdy osobně s Rittigem potkal a něco s ním řešil. Navíc, Nevtípil je policista a má svoje zdroje, takže pokud by policie neměla přímo zmonitorované nějaké vynášení informací, což podle všeho nemá, tak Nevtípil nedělal nic nezákonného, i kdyby se s Rittigem potkával.

Logika hnutí ANO, že vyšetřovatel má vztah s mafií, když se o něj takzvaná mafie zajímá, by musela členy partaje vést k pochybnostem i o svém předsedovi. S Rittigem se zná Andrej Babiš přes dvacet let, v Otázkách Václava Moravce nynější premiér dokonce přiznal, že si tykají.