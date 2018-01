Kauza forexových robotů: Ústavní soud se zastal podnikatele Kubíčka kvůli zajištění desítek milionů

Podnikatel a hokejový sponzor Jiří Kubíček obviněný kvůli podvodu si může připsat drobné vítězství. Ústavní soud rozhodl, že policie, státní zastupitelství i soud porušily právo na spravedlivý proces, když rozhodovaly o zmrazení 57 milionů korun na účtu miliardářova advokáta. Vrchní soud odmítl rozhodovat o stížnosti proti zajištění peněz, protože jí chyběl elektronický podpis. Podle Ústavního soudu dostal mylné informace a kvůli tomu chyboval. Brno 6:00 22. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kubíček, zakladatel finanční skupiny WSM | Foto: Dalibor Glück / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Policisté Kubíčka obvinili loni v prosinci. Je stíhán za to, že jeho byznys postavený na prodeji takzvaných forexových robotů, obchodujících na měnových trzích, je ve skutečnosti pyramidová hra neboli letadlo. Už v březnu 2016 detektivové miliardáře zadrželi a nechali mu zablokovat nemovitosti a peníze na účtech skupiny WSM. Jsou přesvědčeni, že jeho majetek pochází z trestné činnosti.



Podnikatelův advokát podal stížnost proti zajištění 57 milionů korun. Jenže Vrchní soud v Praze odmítl podání řešit kvůli zdánlivě malichernému nedostatku: na dokumentu podle něj chyběl takzvaný elektronický podpis. Zjednodušeně řečeno opatření, díky němuž lze online ověřit totožnost odesílatele. Pokud chybí, dokument nesplňuje požadavky zákona, a nelze se jím zabývat.

Podpis se ztratil

Kubíčkův advokát však argumentoval, že stížnost s elektronickým podpisem odeslal, a obrátil se proto na Ústavní soud, jenž mu loni v listopadu dal zapravdu. Zjistil totiž, že stížnost Národní centrále proti organizovanému zločinu, která kauzu vyšetřuje, s elektronickým podpisem skutečně přišla. Ovšem při přeposílání e-mailu příloha s podpisem vypadla a k vyšetřovateli ani dozorující státní zástupkyni tak už nedorazila.



Vrchní soud pak vycházel z mylné informace, že stížnost přišla bez podpisu, a rovnou ji zamítl. A tady ústavní soudci vidí jednoznačné pochybení.



„Pokud tedy stížnostní soud na základě neúplného spisového materiálu a mylné informace dozorující státní zástupkyně a policejního orgánu vyhodnotil sporné elektronické podání stěžovatele jako podání bez uznávaného elektronického podpisu a dospěl k závěru o neúčinnosti tohoto podání, aniž by relevantní skutečnosti sám ověřil, jeho rozhodnutí nelze považovat za ústavně konformní,“ píše v nálezu předseda senátu Jiří Zemánek.

Vrchní soud již rozhodl

Vrchní soud tak o stížnosti proti zabavení peněz musel nakonec rozhodnout minulý týden v pondělí. „Rozhodnutí bylo učiněno v neveřejném zasedání a věc se nachází v přípravném řízení, další podrobnosti tedy nemohu sdělit,“ uvedla Simona Heranová ze sekretariátu soudu. Verdikt nechce prozradit ani Kubíček. „Nebude to komentovat,“ napsal marketingový ředitel společnosti WSM František Hýbl.

Kubíček se k rozhodnutí Ústavního soudu vyjádřil na konci loňského roku na svém facebookovém profilu. „Vyhověl naší stížnosti a dal nám zapravdu, že rozhodování policie, státních zástupců a soudu v případě odvolání proti blokaci části finančních prostředků bylo jednostranné a bez práva na spravedlivý proces. Ústavní soud nařídil nové jednání v této věci a my všichni teď čekáme, jak to všechno dopadne. Ano, je to výhra, ale je to jen malý krůček na cestě, která nás a mě čeká v očištění dobrého jména,“ napsal podnikatel.



Policie ho obvinila kvůli obchodování s takzvanými forexovými roboty. Jde o programy, které údajně svým majitelům zajistí neobvykle vysoké výnosy na měnových trzích. Zájemci prý navíc nemusí dobře znát jejich fungování, software má pracovat za ně. Stačí zaplatit 150 dolarů za licenci a dalších 500 dolarů jako základní vklad.

Policie: S penězi neobchodoval

Podle vyšetřovatelů se ale nic takového neděje. Kubíček podle nich od klientů z České republiky, Slovenska, Polska či Ruska obdržel více než miliardu korun, ovšem s penězi neobchoduje.

„Shromážděné peněžní prostředky jsou Jiřím Kubíčkem přeposílány mezi dalšími účty jím ovládaných společností. Jsou z nich hrazeny provozní náklady, výplaty provizí partnerů, hrazeny nákupy nemovitostí a obchodních podílů v dalších společnostech, jež se převážně zaměřují na zemědělskou výrobu a jejichž předmět činnosti nesouvisí s obchodováním na trhu s měnami,“ napsali loni detektivové do usnesení, kterým zablokovali Kubíčkův majetek.

Pochybení, které jim vyčítá Ústavní soud, policisté komentovat nechtějí. „V této věci si podávání informací z trestního řízení vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Praze, čili se k dotazům nemohu vyjádřit,“ reagoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Chybovala policie

Vrchní státní zastupitelství potvrdilo, že k chybě došlo. „Došlo k zajištění peněžních prostředků na účtu jako výnosu z trestné činnosti. Proti uvedenému usnesení podal subjekt, kterému byly peněžní prostředky zajištěny, stížnost, jejíž formální náležitosti však byly ze strany policejního orgánu nesprávně vyhodnoceny, a proto soud stížnost zamítl pro nedostatek formy, kdy se meritem věci nezabýval. To mělo za následek formálně nesprávné rozhodnutí o stížnosti ze strany Vrchního soudu v Praze,“ napsala serveru iROZHLAS.cz dozorující státní zástupkyně Petra Ullrichová.



Jinými slovy, Ústavní soud se nezabýval samotným obviněním z podvodu, ale postupem policie a zastupitelství při vyšetřování případu. Pokud by podnikatele nakonec soudy uznaly vinným, za mřížemi by mohl skončit na pět až deset let, policie totiž již v březnu v usnesení k zajištění majetku odhadovala škodu na více než miliardu korun.