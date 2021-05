Šéfredaktor Seznám Zpráv: Za pravdivostí informací si stojím. Hamáček kolem Vrbětic dělá kouřovou clonu

Sněmovna se ve středu opět zabývala zrušenou cestou vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Poslanci se o věc začali zajímat po informaci serveru Seznam Zprávy, podle něhož chtěl Hamáček dorazit do Ruska s plánem ututlat mezinárodní skandál kolem exploze ve Vrběticích za dodávky vakcíny Spunik V. „Máme silné důkazy,“ řekl Radiožurnál šéfredaktor serveru Jiří Kubík. Hamáček se plánuje bránit trestním oznámením i civilní žalobou. Rozhovor Praha 20:26 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Investigativní novinář Jiří Kubík, šéfredaktor zpravodajského portálu Seznam Zprávy | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Bude server Seznam Zprávy nějakým způsobem reagovat na vyjádření Jana Hamáčka, který se chce bránit trestním oznámením a žalobou?

Bránit se dá jedinou větou: Za pravdivostí našich informací si naprosto stojíme, stejně tak za prací našich redaktorů. Myslím, že důkazy, kterými disponujeme, jsou naprosto jasné. Jan Hamáček sám dobře ví, co se v té době dělo a jak ta věc probíhala.

To, co teď říká, považuji za kouřovou clonu. Do jisté míry pochopitelnou reakci politika, který se dostal do úzkých, a zároveň absolutně není schopen věrohodně vysvětlit to, co se snažil vytvořil svojí cestou do Moskvy, do jejíž přípravy zapojil slovenské a ruské politiky a kterou veřejně oznámil. To vše v době a v situaci, kdy už druhý týden disponoval informacemi o tom, jak se vyvíjí vyšetřování případu Vrbětice.

Je jasné, že když se zveřejní článek s odkazem na nejmenované zdroje nebo když nejsou úplně jasné, tak ten dotčený se brání. Počítali jste i s trestním oznámením?

Trestní oznámení je standardní reakce politiků. To opravdu... Trestní oznámení je to nejmenší, jak může politik odvrátit pozornost od faktů. Fakta jsou Janu Hamáčkovi a všem účastníkům těch schůzek, které se odehrály na ministerstvu vnitra, známa a jasná. Myslím, že proto je důležité, aby ti dotyční účastníci vypověděli před Poslaneckou sněmovnou, nebo případně před komisí pro dohled nad tajnými službami, jak to bylo.

Právě teď se koná uzavřené jednání sněmovny (rozhovor probíhal kolem středeční šesté hodiny večer, kdy jednání bylo u konce - pozn. red.). Očekáváte, že pozvaní hosté na něm potvrdí informace, které jste zveřejnili?

Předpokládám, že budou mluvit pravdu. Nebudou mít důvod něco lakovat narůžovo před veřejností nebo před svým ústavním činitelem, tedy ministrem vnitra, protože budou mít minimálně jistotu, že nevyzrazují nic tajného. Věřím tomu, že budou mít všichni chuť říct, jak ta věc probíhala.

Věřejné vysvětlení aktérů?

V článku Janka Kroupy se říká, že popsaný plán Jana Hamáčka potvrdili někteří účastníci schůzky. Po dotazech médií se ale nezachovali stejně, nikdo z nich veřejně schůzku nepotvrdil.

Někteří z nich měli důvod je nepotvrzovat třeba proto, že jsou loajální k panu ministru vnitra a k předsedovi ČSSD.

Někteří o nich nemluvili, protože nebyli účastníky přímo toho jednání, což je případ nejvyššího státního zástupce (Pavla Zemana), který přijel na poslední chvíli a pouze poinformoval o tom, že jednou z možností je, že bude trestní řízení zastaveno, nebo odloženo, protože je nepravděpodobné, že by se Česku podařilo dostat ruské důstojníky před soud a vyšetřovat je. Tehdy byla naprosto reálná ta varianta odložení.

Pak jsou tam další účastníci, kteří poskytli vyjádření, která velice kličkují. Prostor pro vysvětlení je v Poslanecké sněmovně a věřím, že tam budou mluvit pravdu.

Proč to podle vás nechtějí říct veřejně?

Myslím, že mají za to, že mají hájit kulturu nebo loajalitu. Mají vypovídat na patřičném místě, což je přesně to, co se odehrává ve sněmovně. Myslím si, že někteří z nich řekli, že se vyjádří následně a nebo, že se vyjádří tam.

Nejspíš jim nemusí být ani příjemné reagovat na politické kroky nebo prohlášení ministra vnitra, který z toho samozřejmě udělal velkou kauzu a dal do toho všechno - ve smyslu, že je to klíčový okamžik jeho politické kariéry. Oni teď cítí, že jejich vyjádření bude poměřované s tím, jak hodně to vyšponoval.

‚Silné důkazy‘

„Máme slovo od zdrojů, že pokud proběhne sněmovní nebo policejní vyšetřování, tak budou říkat pravdu,“ řekl Janek Kroupa ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12. Je tady ale možnost, že pod tlakem mohou svoji výpověď změnit. Máte v ruce i jiné důkazy než je přímá výpověď účastníků schůzky?

Jako šéfredaktor Seznam Zpráv vám mohu potvrdit, že důkazy pro to, co jsme napsali, jsou opravdu silné. Sám jsem se s nimi seznámil.

Zároveň mohu říct, že jsme hovořili s celou řadou lidí, se kterými Jan Hamáček v té době komunikoval, a mluvíme s nimi dál. To znamená, že to není uzavřený příběh. Věřím tomu, že se se svědectvími o tom, co se stalo a jak to bylo, veřejnost následně seznámí.

Čekala bych, že se schůzky vznikne nějaký zápis nebo záznam. Existuje něco takového?

Nevím, jestli si pořizovali účastníci záznam. Je možné, že někteří z nich to udělali. Možná to bude i informace, kterou se od nich dozvíme v dalších dnech, možná se to dozví poslanci dnes (sněmovna ve středu vládu vyzvala, aby záležitost prošetřila - pozn. red.).

Je jasné, že všichni ví, jak to proběhlo, a všichni dnes ví, jak to Jan Hamáček chce prezentovat. Myslím, že vývoj v dalších dnech ukáže to, že Jan Hamáček není schopen vysvětlit podstatu nebo smysl své cesty do Moskvy a že se v tom totálně zamotal a utopil. Nevěří tomu ani prezident a ani běžná veřejnost. To všichni vidíme.

Teď je jen otázka, jak se mu to podaří rozmlžit a udělat z toho bramboračku, ve které se nevyzná vůbec nikdo. Proto bych zachovával klid a sázel na výpovědi jasných svědků.

Hamáčkovo trestní oznámení

Mohlo být jednání Jana Hamáčka trestným činem? Janek Kroupa mluvil o vlastizradě...

Nemyslím, že je role nás novinářů hodnotit, jestli to je, nebo není trestný čin. Samozřejmě, že vlastizrada je trestným činem a předpokládám, že je trestná i ve stadiu pokusu. Na druhou stranu to musí zhodnotit lidé, kteří se tím zabývají, případně lidé, kteří u toho byli a mohli to vyhodnotit. Tohle bych nechal na posouzení někoho jiného.

To mě právě zajímá: jestli jste třeba podali trestní oznámení po tom, co jste zjistili?

To ne. Nemyslím si, že úkolem novinářů je podávat trestní oznámení poté, co zjistili. Úkolem novinářem je zjištění zveřejnit a být si jist zveřejněným dokumentem nebo informacemi. Předpokládám, že pokud policie pracuje s otevřenými zdroji, což jsou i média, tak si informace už vyhodnotila a předpokládám, že s nimi může nakládat v rámci vyšetřování.

Bude podle vás policie zjištění serveru Seznam Zprávy řešit i v rámci trestního oznámení, které podal Jan Hamáček?

To nevím. Nemyslím si, že je to otázka na mě, jak bude policie postupovat. Říkám: za svými informacemi si stojíme a věříme, že se pravda vyjeví. Rozhodně jsme si jistí a jsme připraveni to dosvědčit a doložit v případném soudním řízení.

A věřím, že svá slova potvrdí všichni, kteří se té schůzky u Jana Hamáčka účastnili. Zatím o tom nemám důvod pochybovat. Jediné, co tady Jan Hamáček v posledních dvou dnech vytvořil, je opravdu obrovská kouřová clona a pocit nějakého spiknutí.

Myslím, že jediné, co měl udělat, je, že měl vysvětlit, proč, s kým a za jakých okolností chystal nebo připravil cestu do Moskvy.

Máte kolem té plánované cesty do Moskvy nějaká další zjištění, která plánujete zveřejnit?

Na tom případu pracujeme delší dobu, protože myslím, že nejen nám, ale i všem ostatním bylo to vysvětlení Jana Hamáčka, že to byla kamufláž čehosi, co se asi nedá vysvětlit. Myslím, že si všichni všimli, že to není úplně normální věc. Pracujeme na tom dlouhodobě. Věřím tomu, že informace, které máme, budou nadále ověřeny a budeme je moct předložit veřejnosti s tím, že za ně ručíme a že jsou tak, jak píšeme.