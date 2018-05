Získáváme vliv, v Česku jsou nás desítky tisíc, říká dezinformátor, od něhož Foldyna citoval lež

Hojně sdílí materiály ruského propagandistického webu Sputnik, sám sebe označuje za Rusa, při prezidentské volbě šířil lživé e-maily proti Jiřímu Drahošovi a jím zveřejněnou nepravdivou zprávu o protestech řízených Drahošovou vnučkou citoval místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna. Muži, který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Jiří Maxon, nedávno Twitter dokonce zablokoval účet. Rozhovor Praha 6:00 16. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Maxon má momentálně zablokovaný účet na sociální síti Twitter. | Foto: Reprofoto, 168 hodin | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jméno Jiřího Maxona se na veřejnosti díky Foldynovi objevilo minulý týden. Maxon koncem dubna zveřejnil lživou informaci, že nedávné protesty studentů v Česku organizovala vnučka neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše sponzorovaná miliardářem Zdeňkem Bakalou.

Nepravdivá zpráva se pak rozšířila na sociálních sítích a Foldyna ji citoval v pořadu České televize 168 hodin, když vysvětloval svůj incident při vítání ruského nacionalistického motorkářského klubu Noční vlci.

„Ukázalo se, že nedávné studentské protesty tady vedla vnučka pana Drahoše, financovaná panem Bakalou,“ řekl doslova Foldyna. Drahoš nicméně žádnou vnučku nemá a Foldynovo tvrzení označil za „bláboly“.

Na Maxona však již v lednu narazil server iROZHLAS.cz, když hledal šiřitele dezinformačních řetězových e-mailů. Svoje pravé jméno nechce muž kvůli rodině prozradit. Ve vůbec prvním velkém rozhovoru, který poskytl, však popisuje, že vystudoval vysokou školu, je zaměstnaný, má nadprůměrný plat a je členem hnutí SPD Tomia Okamury.

Server iROZHLAS.cz dlouhodobě mapuje aktivity dezinformátorů v českém prostředí. Maxon odmítá, že je troll. Sám sebe považuje za vlastence šířícího „alternativní“ pravdu.

Překvapilo vás, že se Jaroslav Foldyna odkazoval na informaci od vás?

Ano, nemile. Nejsem rád spojován s ČSSD a s panem Foldynou, který si trochu zvedl kredit.

Z jakého důvodu nechcete být spojován s ČSSD?

Co se týká sociální demokracie, tak samozřejmě kvůli nedostatečné obraně proti migraci, nedostatku obrany proti politickým neziskovkám. Mají podivný, pomalu víc než sociální, komunistický program. Samozřejmě i kvůli pokračování linie působení mainstreamových médií a útlaku alternativních.

'Chtěl jsem scoop'

Kde jste vzal informaci, že vnučka Jiřího Drahoše vedla studentské protesty financované Zdeňkem Bakalou? Víte, že Jiří Drahoš nemá žádnou vnučku?

Nemám rád chyby, natož vlastní, a s tou vnučkou se povedla. Naběhl jsem si na informaci z facebooku a ve spěchu ji neověřil. Chtěl jsem svůj scoop (sólokapra). Nepovedl se. Byl jsem uveden v omyl, což se asi stává. I profilize. Zdůraznil bych, že neúmyslně.

Co si představujete pod pojmy „alternativní“ a „mainstreamová“ média?

Ještě jednou, nechci být šiřitel lži, což je to, co vyčítám mainstreamu.

Čili mainstreamová média podle vás lžou? Jaká mezi ně řadíte?

Definice je snad jasná, média typu České televize, Českého rozhlasu, pak v režii vládního magnáta (Andreje Babiše). Tendenčně prozápadní, pro unijní. Podporována intelektuály, umělci, co z toho pro sebe těží dotace. Typický příklad je DVTV (Martina) Veselovského a (Daniely) Drtinové, v režii a žoldu Sorose. Kalouskův a Bakalův vliv na ČT. Horší než lži jsou různé mixy pravdy.

Můžete uvést konkrétní příklad, kdy tato média lhala?

Už třeba jen zkazky o proruském vlivu alternativy. Asi by nebylo problém dodat docela podložený elaborát. Tady z hlavy bych se nerad pouštěl do dlouhého psaní. Nemám u ruky počítač, archiv.

Proč se se mnou bavíte, když pracuji pro Český rozhlas, který podle vás lže a šíří dezinformace?

Snad je šance, že se některé názory třeba dostanou na vědomí vám a třeba i mezi lidi přes vás. Naděje je vždycky, všude jsou rozumní lidé, snad. Ideál přece nejsou nějaké boje, rozštěpení, ale naopak sjednocení na rozumných kompromisech. Hrozí, že nevyhraje nikdo, prohrajeme všichni.

'Sputnik? Trocha srandiček na úkor Ukrajiny'

Na facebooku jste hojně sdílel ruský propagandistický web Sputnik. Jde mu podle vás u nás o nějaký konsenzus, sjednocení?

Sputnik jsou také jen zajímavosti z vědy a techniky. Není tam jen politika. Samozřejmě, no, trocha srandiček na úkor Ukrajiny. Její počínání je prostě občas docela bizarní.

Lživý tweet o vnučce Jiřího Drahoše | Zdroj: Printscreen

Je podle vás pro Česko nebezpečný?

Co? Nebezpečný? To je k smíchu. Ani já tam neberu úplně všechno vážně. Tak trochu bulvár po Rusku. Aspoň česká mutace.

Šíří podle vás v naší zemi Rusko svou propagandu?

Ne tak silně, jak by umělo. Už mu za to bohužel ani nestojíme. Je úsměvné, že bychom nějak tlačili Rusko. Máme jiné problémy, naše, vnitřní. Když zahraniční, tak proti unii, ta je náš vážný problém.

A jak ji tedy šíří?

Prostě si jede vlastní linii, ne přes nás - několik našich tak proklínaných serverů. Tady funguje spíš alergická reakce na pana Jandu a jeho podivné „hodnoty“ (šéf think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda), hysterku Štětinu (senátor Jaromír Štětina) a podobné typy.

Vy o ruské propagandě u nás máte nějaké podložené informace, nebo si to jen myslíte?

Legrační je, co se dá získat z vašich vlastních zdrojů informací, když je podrobeno trochu hlubší analýze. Jinak ano, máme i své zdroje, insidery.

Kdo jsou „my“?

Prostě my lidi. Omlouvám se, ale nebudeme se šířit o jménech. I my kryjeme své zdroje a lidi z buněk. Přijde na to, že někdo se třeba i ztratí ze scény. Je třeba jistit kontinuitu. A zejména teď, kdy je naděje na předčasné volby. „My“ jsou Češi. Lidi, co chtějí nezávislost na Západu, Východu, být i vojensky neutrální.

'Necháme to v oblasti dohadů'

Chápu tedy správně, že patříte do nějaké struktury nebo organizace, která šíří alternativní informace, jak vy říkáte?

Struktura? To necháme pouze v oblasti dohadů, to bude nejlepší. Podstatné je spíš to, že získáváme vliv proti elitám všeho ražení a o volbách jistě využijeme pro naši vlast.

Kolik takových lidí z kategorie „my“ je?

Hodně, opravdu hodně. Od času kdy se zjistilo, že parlamentní opozice je nanic a v Senátu neexistuje. Sám neodhadnu přesně. Minimálně desítky tisíc, spíš víc.

Je mezi těmi desítkami tisíc nějaké vedení, které činnost organizuje?

I kdybych já osobně snad něco věděl, asi to nechám bez odpovědi.

Profil Jiřího Maxona na Twitteru | Zdroj: Printscreen

A vy něco víte?

Ale, to je už trochu dotaz na tělo. Platí zásada, že ten který koná, nemusí vědět. Je to bezpečnější.

Jak byste tedy ty aktivity, co popisujete, nazval?

Vlastenectvím? Snahou o zachování statusu quo aspoň v naší zemi.

Vlastenectvím? Vy sám se označujete za Rusa...

Mám ruské předky, ano. A jsem na to hrdý. Jsem Slovan. Tak trochu je to i způsob, jak některé lidi malinko pozlobit. Takové ty alergiky.

Z jakého důvodu jste během prezidentské kampaně šířil dezinformační e-maily?

Něco jsem přeposlal, ale nezkoumal. Co mi došlo, zase odeslal. A nakonec, šlo o vítězství, ne? Na to ovšem přišla nepřiměřeně silná reakce některých subjektů, providerů.

Jak reagovali?

Blokováním e-mailů, kde byly jakékoliv odkazy na alternativní servery. Prostě to zahodili.

Takže lze ve jménu vítězství špinit a lhát o kandidátovi, v tomto případě Jiřím Drahošovi, který se vám nezamlouvá?

Zemana snad nešpinili? Neděje se to dodnes? Stačí se podívat tady na twitteru, jaké „hovadství“ na Zemana tu dodnes je, také na Ovčáčka, na soudně uznaného Pitomia.

Pokud vím, lživé e-maily se týkaly především Jiřího Drahoše.

Víte špatně. Existují stovky modelů. Od Ovarů po čínské zrádce.

Jaký lživý e-mail o Miloši Zemanovi jste zaznamenal?

Nemám u ruky archiv. Ale můžu dodat kupu.

Prezident Zeman, ale i další politici jistě čelí urážkám, to je ale rozdíl oproti vyložené lži, nemyslíte? Neměli by politici být schopni urážky unést?

Jde o intenzitu, vyvážení. Je to silně asymetrické. Od „lepší“ části společnosti. Aktivisté, studenti a tak dále. Od menšiny, co by měla demokraticky snést volební výsledky, ne? Příště můžou vyhrát třeba zase oni. Stát se můžou i divnější věci.

Facebookový profil Jiřího Maxona | Zdroj: Printscreen

Lživé e-maily? Moc jsem je nečetl

Vy sám jste napsal, že nechcete být šiřitelem lži, ale zároveň jste šířil lživé e-maily. Jak si tento rozpor vysvětlit?

Jak říkám, moc jsem to nečetl. Jen přeposlal, jedu si vlastní linii a maily důchodců jen prošly. Jinak, sám za sebe ty maily neshledávám příliš důstojnými.

A proč jste je šířil?

Jen přeposlal.

Ale proč? Evidentně jste věděl, že nejsou pravdivé.

Opět, šlo o vítězství. Tedy o hodně. Snažila se i druhá strana. Opět zdůrazňuji, nesledoval jsem, jen pustil dál. To ale asi není to nejpodstatnější. Už je to dávno mrtvá věc.

Co je tedy teď podle vás aktuální?

Ideální by byly předčasné volby. Ale to asi už moc neovlivníme. A samozřejmě, kdyby na to došlo, tak bodovat, sebrat co nejvíce hlasů pro kandidáty.

Parlamentní volby dopadly celkem jasně, proč se snažíte o předčasné?

Podle průzkumů by se asi vyčistil vzduch. Vypadla TOP 09, Starostové, snad i lidovci. Možná by oslabila ČSSD. A tím by nastaly přehlednější podmínky a odpadli potížisté... Jen reakce na průzkumy.

Vy věříte průzkumům veřejného mínění?

Jediný průzkum, kterému věřím, je ten, co si zfalšuju sám. Ale toto jsou průzkumy agentur a docela hrají s naším.

Vy si děláte vlastní průzkumy?

Je třeba vědět, jak se věci vyvíjí.

Udělat relevantní průzkum je velmi náročná věc. Jak to zvládáte?

Dotazování fyzicky a internet. I anketa občas dost napoví a dělá je kupa serverů. Jen to sledovat a vyhodnocovat. Respondentů je o hodně více, než mají agentury.

Váš účet na twitteru nese podtitul „nejzlejší muž na internetu“, jak to mám chápat?

To opět nechám bez odpovědi. Lidi, co mě znají, ti vědí své.

Twitter vám nedávno účet zablokoval, proč?

Přičítám to panu Kundrovi (novinář týdeníku Respekt Ondřej Kundra) a jeho kroužku.

Máte nějaký důkaz pro tohle tvrzení?

Ale i se třeba pletu. Žádné zdůvodnění nebylo. Ostatně, nejsem první ani poslední.

Nebylo to spíš kvůli obsahu, který šíříte? Stejně jako u těch e-mailů?

To neberu. Jak už jsem říkal, už se snažím o lepší zdrojování, většinou ho uvádím. A můj jazyk není závadný, agresivní. Sarkasmus a ironie snad ještě nejsou zakázány.

Opravdu? Loni jste na facebooku na adresu zpěváka Radka Bangy napsal toto: „No vidíš. A mne to docela láká. Porušit Bangovu bezstrestnost. Podívat se na toho barevnýho nechutně sprostýho smrada. Chytit ho za flígr a zakroutit mu tím oplzlým krkem.“

No jo, facebook, to je trochu „tyjátr“. A asi vám nedošlo, že tam už delší dobu nejsem. Nemám rád tamní dost nekultivované prostředí.

'Za oplzlým Bangou si stojím'

Počkejte, snižuje nějak váhu vašich slov, že už tam nejste nebo že je to na facebooku?

Že je Banga oplzlý, za tím si stojím. Nakonec, jsou i bílí velmi nekultivovaní lidé, sprostota nezná barev, jen je trochu vázaná na prostředí, okolí. Je jen můj názor, že dělat z vulgárního týpka hvězdu není dobře. I když poslouží politicky.

A i dnes byste mu zakroutil krkem? A mohu pokračovat další citací vašeho postu: „Tohohle zm*da bych fakt rád fyzicky potkal. Fakt moc.“

To značí co? Jo, třeba bych si s ním rád povídal osobně. Že je někdo podle mě zm*d, neznamená, že si nemůžeme věci vyříkat z očí do očí. Dát si pivo třeba a diskutovat.

Taky by se to dalo vykládat jako výhrůžka.

Silně bezzubá. I můj kluk nedávno slyšel, že bych mu zakroutil krk. Dostal flastr za parkování. A řekl jsem mu, že stojí blbě.

Nejste spíš xenofob než vlastenec?

To má být urážka? Ne, nefunguje. Češi ale nemohou být podle těchto definic xenofobové, protože mají obavy ze zcela známého a konkrétního. Tedy nebojíme se neznámého, ale toho, co známe už z celé Evropy.

Na Ukrajině poděkovali Rusku za Krymský most - myslím, že dost předčasně...

Ukrajinci hodlají využívat most po „navrácení“ poloostrova Kyjevu.

Už onen most bude pár století rozpadlý a bude postaveno několik nových. A Ukrajina bude na "navrácení" Krymu stále čekat. Krym je Rusko! https://t.co/NNzM76XGkJ — Jiří Maxon - nejzlejší muž internetu (@MuzMaxon) May 7, 2018

Proč na sociálních sítích vystupujete pod pseudonymem?

Přání rodiny, která má odlišnou politickou orientaci. Zaměřenou na výhodnost, jak je dnes běžné.

'Z anonymity vylezu'

Prozradíte své pravé jméno?

Předpokládám, že stejně víte. Máte prostředky přece. Ano, vylezu z anonymity, rozhodně. Až bude vhodný čas a doufám, že brzo.

Vhodný čas přijde kdy?

Pár týdnů před volbami.

Podporujete SPD, chcete za stranu kandidovat?

Všechno je otázka budoucnosti. Podle času, co mi zbývá.

Jste členem hnutí?

Ano. Ale hnutí do svých osobních názorů nezatahuju. Případně se i bude od mé osoby distancovat.

Vám zbývá málo času?

Onkologický problém. Nevím, jak dopadnu.

Vypadá to, že šíření „alternativní“ pravdy, jak říkáte, věnujete hodně času. Jste někde zaměstnán?

Samozřejmě. Ani neužívám nemocenskou, jen když je to vyloženě nezbytné. Nechci zatěžovat už tak napnutý systém. Netoužím parazitovat na společnosti.

V jakém oboru pracujte? Nebo podnikáte?

To si prosím nechám pro sebe, šlo by mě snadno identifikovat. Příjmově patřím mezi lepší průměr.

Bydlíte ve velkém městě, nebo na venkově?

Město.

Kolik vám je?

Něco nad 50. V KSČ jsem nebyl, nespolupracoval s STB. I rodina tehdy nebyla zapsaná nejlíp.

„Opravdu se snažím v maximální míře pravdivě informovat. A ano, exhibovat občas umím, když je nálada. Trolly sám nemám v lásce.“ Jiří Maxon (dezinformátor)

'Snažím se pravdivě informovat'

Máte děti?

Děti ano. Manželka, družka ne.

Jaké máte vzdělání?

Vysokoškolské.

Promiňte, ale vypadá to, že rád provokujete a spíše než o vlastenectví vám jde o zahnání nudy. Považujete sám sebe za trolla?

Ne, to ne. Opravdu se snažím v maximální míře pravdivě informovat. A ano, exhibovat občas umím, když je nálada. Trolly sám nemám v lásce.

Nepůsobí vaše skrývání tak, že si za informacemi, které šíříte a vytváříte, nestojíte?

Lidi, co mě osobně znají, ten pocit nemají. Ostatně, v novinách je značkou novinář, v rádiu jen hlas. A taky nevím, kdo to vlastně je. Jen někdo, komu prý mám věřit.