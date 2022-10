,Jdu s tím ven.‘ Poslanec Navrátil si za svůj coming out zaslouží respekt, chválí Milde z iniciativy Jsme fér

První věc, která mě po slovenské hrůze napadla - jdu s tím ven, komentoval poslanec KDU-ČSL a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil svůj rozhovor pro Seznam Zprávy, ve kterém uvedl, že je gay. Narážel na nedávnou vraždu dvou mladých lidí, ke které jejího pachatele vedla nenávist k homosexuálům. V rozhovoru pro Radiožurnál mluví o Navrátilově coming outu Filip Milde z iniciativy Jsme fér. Rozhovor Praha 17:38 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pořád žijeme v době a v zemi, kdy taková věc, navíc u veřejně činné osoby, a navíc ještě v politice, není vůbec běžná,“ popisuje v rozhovoru Milde (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak důležité je pro vás to, co Jiří Navrátil udělal? On totiž není úplně prvním politikem. Třeba v roce 2019 řekla tehdejší poslankyně ANO Karla Šlechtová, že patří k LGBT+ komunitě.

Pan poslanec Navrátil je v tuto chvíli asi první mužským poslancem, který se k takovému kroku odhodlal. Je to v první řadě velmi odvážný krok, který si zaslouží velký respekt. Ten si zaslouží coming out jakéhokoliv člověka, který veřejně vystoupí a svěří se ostatním, že je gay, lesba nebo trans člověk.

Pořád žijeme v době a v zemi, kdy taková věc, navíc u veřejně činné osoby a ještě v politice, není vůbec běžná.

Navrátil je členem a poslancem KDU-ČSL, tedy konzervativní strany, jejíž vedení, jak víme, chce, aby bylo manželství definováno v Ústavě jako svazek muže a ženy. Je to významné i z tohoto pohledu?

Určitě je to asi pro spoustu lidí velmi překvapující věc. Doufáme, že i tento krok a povede ke kultivaci toho tématu právě v Poslanecké sněmovně, kde se i objevil návrh na ukotvení manželství jako svazku muže a ženy.

V překladu to znamená, že to je zákaz manželství pro gay a lesbické páry, protože manželství muže a ženy nepotřebuje žádnou vlastní úpravu v Ústavě. Do Ústavy bychom neměli zasahovat. Navíc to říká, že v právech bychom si měli být všichni rovni.

https://t.co/QnoZGj6nMv

První věc, která mě po slovenské hrůze napadla byla - jdu s tím ven!



Mám za to, že Česko je tolerantní země a nenávist k různým menšinám je okrajovou záležitostí.

Výzvám proto všechny kolegy napříč obory, následujte mě!

Pomůžete celé komunitě — Jiří Navrátil (@Jiri_Navratil_) October 27, 2022

Doufáme, že tento krok změní atmosféru i debatu ve sněmovně a že už třeba neuslyšíme od poslanců a poslankyň i naprosto nechutné přirovnávání a urážky LGBT+ lidí. I z řad politiků a političek ze strany KDU-ČSL zaznívají naprosto nesmiřitelné a neopakovatelné výroky směrem k nám.

Myslíte si, že teď přibude nejenom ve sněmovně, ale vůbec veřejně činných lidí, kteří se ke své příslušnosti k LGBT + komunitě přihlásí?

Určitě. Pan poslanec Navrátil je k tomu ve čtvrtečním vyjádření na sociálních sítích vyzval. Samozřejmě oceňujeme, pokud se k takovému kroku odhodlají politici a političky. V minulé sněmovně to byla paní Šlechtová.

Předáváme výzvu https://t.co/abDarfxej0.



Výzvu jsme zveřejnili minulý týden a včera se zástupkyně organizací, které ji iniciovaly, setkaly s s další vrcholnou političkou - předsedkyní @snemovna a @TOP09cz @market_a, aby jí výzvu předaly a představily její požadavky. pic.twitter.com/oY4iyOV5Av — Jsme fér (@JsmeFer) October 28, 2022

Od politiků a političek víme, že ve sněmovně se k takovému kroku zdráhají, protože vyoutovaní politici a političky neustále čelí narážkám i útokům od svých kolegů a kolegyň z politických stran.

Myslíme si, že by tak zásadní věc měla vést i k otevření debaty a reakci na výzvu, kterou v tuto chvíli převzalo 23 signatářů a signatářek. Jde o výzvu parlamentu a české vlády, aby řešili bezpečnost a situaci LGBT+ lidí, rodin a dětí.