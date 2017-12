Ovčáček na Barrandově chválil Zemana. Přijdou i jeho protikandidáti, odmítá kritiku z porušení zákona Soukup

Kampaň a možné porušení zákona. Tak hodnotí odborníci, které oslovil server iROZHLAS.cz, vystoupení mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka v TV Barrandov. V úterý v živém vysílání protežoval Miloše Zemana a současně se nelichotivě vyjadřoval o dalších uchazečích o Hrad. Sám majitel televize Jaromír Soukup, který rozhovor s Ovčáčkem vedl, ale kritiku odmítá. Prostor ve vysílání podle něho navíc dostanou i jiní kandidáti. uvnitř video Praha 6:00 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní mluvčí Jiří Ovčáček v živém vysílání propagoval prezidenta Miloše Zemana | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Férovost předvolební kampaně hlídá Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Podle člena vedení Františka Sivery však v barrandovském pořadu nešlo o propagaci ocenitelnou v penězích, tudíž ji nelze zahrnout do kontrolní činnosti instituce sídlící v Brně. Ten má na starosti především problematiku financování kampaně.

Pořadem by se však podle Sivery měla zabývat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. „Jestli Rada umožňuje podporovatelům Miloše Zemana takovouto kampaň v televizi, tak je samozřejmě otázka, jestli je to standard pro všechny kandidáty, jestli jejich podporovatelé dostanou stejný časový prostor, nebo má jeden z kandidátů větší možnosti,“ řekl.

S tím souhlasí také odborník na mediální právo Ondřej Moravec. Rada má podle něho dohlížet na dodržování povinností, které provozovatelům televizního vysílání ukládá zákon. Mezi ně patří mimo jiné povinnost poskytovat „objektivní a vyvážené“ informace.

„Má se také dbát o to, aby v programu jako celku nebyly upřednostňovány některé politické strany nebo jejich názory. Zvláštní povinnost politické neutrality se pak týká zpravodajských pořadů a politické publicistiky, což by tento pořad asi splňoval,“ popsal Moravec.

„(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. (3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.“ Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 31 Obsah programů)

Provozovatel vysílání má podle něho zajistit, aby pořad nevyzníval „jednostranně ve prospěch některé části politického spektra“. Moravec současně upozorňuje, že může jít o porušení vysílacího zákona.

„Může jít o porušení paragrafu 31 odstavce 2 a 3 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Za porušení těchto konkrétních paragrafů, tedy vyváženosti televizního vysílání, hrozí pokuta od pěti tisíc až do 2,5 milionu korun,“ upřesňuje Moravec.

Server iROZHLAS.cz s žádostí o vyjádření obrátil i na předsedu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivana Krejčího. Ten však na dotazy nereagoval.

Soukup nevyváženost odmítá

Sám majitel TV Barrandov a moderátor Jaromír Soukup odmítá, že by byl jeho pořad nevyvážený. „Proč by měl být nevyvážený? Že byly špatně otázky?“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Problém v tom, že pozval pouze podporovatele jediného kandidáta, Soukup nevidí.

V příštích týdnech by se navíc v živém vysílání na TV Barrandov měli podle jeho slov objevit i další kandidáti na post prezidenta. „To je princip pořadu, je tam vždy jeden člověk, který má jeden názor. Do další arény je potvrzený pan Horáček, pan Drahoš,“ doplnil Soukup.

Prezident Miloš Zeman s Jaromírem Soukupem v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem | Zdroj: Pražský hrad

Téma hodinového pořadu se točilo převážně kolem prezidenta Miloše Zemana. Hradní mluvčí Ovčáček reagoval na otázky moderátora Soukupa, ale opakovaně také na dotazy publika.

„Pan prezident je bojovník. Bojuje za republiku a za lid... Kdyby nezvedl svůj hlas a nevystoupil proti přijímání migrantů, tak bychom je tu u nás už dávno měli,“ reagoval například na dotaz z publika, jak hodnotí prezidenta Zemana.

V publiku přitom byli příznivci současné hlavy státu, někteří z nich drželi transparenty „Ať žije Zeman!“. „Pan prezident není tím, kdo naslouchá hlasu médií, pan prezident naslouchá lidem, jejich stížnostem, podnětům, kritice, to je to, co pana prezidenta zajímá,“ zněl další Ovčáčkův komentář na adresu prezidenta.

Hradní mluvčí také odmítl, že by Miloš Zeman byl populistou. „Kdyby ano, tak by lidem na náměstích říkal, že není pro přijetí eura. Pan prezident však pro euro je, ale s jednou podmínkou, že Řecko odejde z Evropské unie, abychom za ně nemuseli platit jejich dluhy,“ uvedl dále.

TV Barrandov v hledáčku kontrolorů

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se přitom programem TV Barrandov už dříve zabývala. Letos v září ji například upozornila na výběr hostů, když v sedmi sledovaných dílech pořadu Duel Jaromíra Soukupa z května a června vystupovali zástupci hnutí ANO.

„Tím se provozovatel dopustil porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě,“ konstatovala poté rada.

Tehdy se jednalo o upozornění na pochybení, které by se dále nemělo opakovat. Při dalším porušení zákona by už totiž mohla následovat sankce. „Za první porušení zákona může Rada vydat jen upozornění, podruhé ale za obdobný prohřešek může už dát pokutu,“ doplnil odborník na mediální právo Moravec.

Nedávno server Aktuálně.cz také upozornil, že Rada odložila několik stížností, které si stěžovaly na zvýhodňování strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Podle serveru byl Okamura v pořadu Duel Jaromíra Soukupa během 17 debat celkem devětkrát, ačkoli žádný jiný předseda politické strany se ve vysílání neobjevil více než čtyřikrát. Analýza rozhlasové a televizní rady ale pochybení neodhalila, protežování byl podle ní jen „optický dojem“.