Opozice a média vytváří nepřípustný tlak, vysvětluje Ovčáček, proč prezident uvažuje o abolici pro Babiše

Ještě před 20 měsíci sliboval, že stíhání Andreje Babiše (ANO) nezastaví. V čtvrtek večer ale otočil. V televizní debatě prezident Miloš Zeman prohlásil, že pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přehodnotí stopku kauzy Čapí hnízdo, využije svých pravomocí a - obnovené stíhání Babiše definitivně zastaví.

„Andrej Babiš není trestně stíhán. Pravomocně o tom rozhodli státní zástupci. Opozice a část médií ale vytváří nepřípustný nátlak na nejvyššího státního zástupce, aby pravomocné rozhodnutí zrušil. Za takové situace je prezident povinen působit jako pojistka zachování právního státu,“ odpověděl v pátek ráno Ovčáček serveru iROZHLAS.cz na otázku, proč změnil prezident svůj názor z roku 2018.

Prezident by zastavil trestní stíhání Babiše, pokud šéf žalobců zruší Šarochovo rozhodnutí Číst článek

Tehdy se během duelu s Jiřím Drahošem v České televizi vyjadřoval i k otázce případné abolice pro v té době stíhaného premiéra Babiše. Zeman sám připomněl, že za pět let ve funkci prezidenta nad někým trestní stíhání nezastavil.

„Proboha. V žádném případě ne. Protože on sám se musí očistit,“ řekl doslova. Když se jej moderátorka zeptala, zda si můžeme být jisti, že nezmění názor, odvětil:. „Nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil.“

Obrat

Po včerejším pořadu Týden s prezidentem na televizi Barrandov je ale vše jinak. „Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ uvedl.

„Teď již bych to považoval za politické rozhodnutí. Protože tito dva státní zástupci – zejména státní zástupce Šaroch, který ten spis studoval zhruba rok - odvedli dobrou práci a já si jejich práce vážím,“ vysvětlil své důvody Zeman dále v pořadu.

Případnou abolici podle Ústavy musí přitom spolupodepsat předseda vlády či jím pověřený člen kabinetu.

Šarochovo rozhodnutí i spisový materiál v kauze Čapí hnízdo už od středy leží na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně. Šéfžalobce Zeman se musí do 17. prosince rozhodnout, jestli Šarochovo usnesení potvrdí, nebo zruší. Pokud by jej stornoval, vyšetřování by se rozběhlo nanovo.

5 pasáží, jimiž žalobce Šaroch stopl stíhání Babiše za Čapí hnízdo: OLAF, zamlčené údaje i výpověď bankéřů Číst článek

„Prohlášení pana prezidenta o možnosti udělení milosti panu premiérovi nebude mít žádný vliv na postup nejvyššího státního zástupce při přezkoumávání zákonnosti usnesení o zastavení trestního stíhání," reagoval v pátek mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. "Nejvyšší státní zástupce je v této věci vázán zákonem a také přesně podle zákona bude postupovat,“ vysvětlil Radiožurnálu Malý.

Spisový materiál k nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi doputovaly poté, co před týdnem v pátek státní zástupce Jaroslav Šaroch zrušil stíhání nad premiérem Babišem a jeho příbuznými v kauze Čapí hnízdo. Jak v devadesátistránkovém rozhodnutí zdůvodnil, podle něj nebyly naplněny všechny znaky dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Šaroch v usnesení uvedl, že premiér Babiš a někdejší manažerka farmy Mayerová jednali „vědomě účelově“, aby Čapí hnízdo na podporu dosáhlo. Podezření se ale nepodařilo podložit takovými důkazy, aby případ došel až k soudu.