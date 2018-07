Bojkot umělců vůči Agrofertu je laciná urážka všech voličů Andreje Babiše, říká mluvčí Ovčáček

Jak rozlišit, kdy na twitter píše mluvčí prezidenta České republiky vlastní názor a kdy čteme názor hlavy státu? Mají lidé vůbec potřebu takový účet sledovat? I na to se ve středu v 11:35 na stanici Český rozhlas Plus zeptá Michael Rozsypal v rozhovoru Jiřího Ovčáčka. Interview Plus Praha 21:30 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Aktivitu více umělců, kteří se rozhodli veřejně bojkotovat akce podpořené Agrofertem a dalšími firmami ze svěřenského fondu současného premiéra Andreje Babiše (ANO), přirovnal Ovčáček na sociální síti twitter k antichartě.

Mohli by se setkat v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat ANTIBABIŠ. A odsoudit zaprodance a samozvance: https://t.co/36TIMzlHqH — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30 July 2018

„Myslím, že to je velmi přiléhavé. Má to velkou podporu mediálního mainstreamu, je to laciné a urážka všech voličů, kteří volili pana premiéra.“

„Je to podobné jako v USA, kde se určité umělecké kruhy předhánějí v tom, aby urazily případně bojkotovaly Donalda Trumpa, je to podobná záležitost,“ říká.

Jaká je a jaká byla role prezidenta v kauze H-Systém? Jak dlouho bude trvat provizorium na ministerstvu zahraničních věci? Poslouchejte Interview plus ve středu po půl dvanácté na stanici Český rozhlas Plus.