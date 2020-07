Porady s Paroubkem? ‚Patří k nejlepším premiérům,‘ zní z ČSSD. Podle ústecké buňky se oživují mrtvoly

Neformální konzultace nynějšího šéfa ČSSD Jana Hamáčka s někdejším premiérem a předsedou strany Jiřím Paroubkem většinu předních sociálních demokratů nepobuřují, ba naopak. Vyplývá to z ankety serveru iROZHLAS.cz. Například podle ministryně práce a místopředsedkyně strany Jany Maláčové je tento kontakt „žádoucí“. Podobně mluví i poslanec Jan Birke: „V naší situaci je každá pomoc vítaná.“ Kritika zní hlavně z ústecké a plzeňské buňky. Praha 6:00 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Esemeskování a tipy na články. Tak podle nynějšího šéfa sociální demokracie a ministra vnitra Jana Hamáčka vypadají porady s jeho předchůdcem v čele strany a někdejším premiérem Jiřím Paroubkem. Způsob jejich komunikace přiblížil v neděli v televizi Prima. Odmítl současně, že by Paroubek měl placenou a oficiální funkci.

Server iROZHLAS.cz se na to proto zeptal předních funkcionářů strany, aby řekli, co ČSSD může Paroubek – který po volebním neúspěchu skončil ve vysoké politice před deseti lety – přinést, a zda ji naopak spojení s jeho jménem nemůže před krajskými volbami v očích veřejnosti poškodit.

„Já myslím, že je normální, že předseda ČSSD je občas v kontaktu s bývalými předsedy ČSSD. Mně to přijde dokonce jako žádoucí,“ reagovala na dotazy redakce například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která současně působí jako místopředsedkyně strany. Na porady s Paroubkem minulý týden upozornil server Seznam Zprávy.

Podobně jako Maláčová mluví také poslanec a šéf královéhradecké organizace Jan Birke, který dříve pracoval jako ředitel Paroubkova kabinetu. „Patřil jsem dlouhá léta k jeho nejbližším spolupracovníkům, takže vím, jak velké má zkušenosti a politický přehled. A v dnešní době, když ČSSD není na vrcholu v průzkumech politických preferencí, a není tedy automatickým výtahem k moci, je každá pomoc vítaná a já jsem za ni rád,“ popsal.

Nejlepší premiér?

Za jednoho z nejlepších českých premiérů pak Paroubka označuje Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD a náměstek Maláčové. „Považuji za zcela přirozené, když současný předseda ČSSD komunikuje s bývalými předsedy sociální demokracie a premiéry. Jiří Paroubek patří k nejlepším premiérům naší země a osobně jsem rád, že oba muži spolu umí v zájmu ČSSD i České republiky konzultovat témata,“ popsal.

Jiří Paroubek Z ČSSD vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. Z politiky odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy uvedl, že se bude věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem. Před dvěma lety se snažil do kandidovat do Senátu na Ostravsku s podporou ČSSD, předsednictvo strany to ale zamítl. Nakonec se expremiérovi podařilo a do boje o senátorské křeslo vyrazil jako nezávislý kandidát. Získal pouhých sedm procent a skončil na sedmém místě.

Redakce v anketě oslovila členy politického grémia, tedy nejužšího vedení strany, dále hejtmany i krajské předsedy. Část z nich přitom konzultace s Paroubkem nechtěla komentovat s dovětkem, že jsou na dovolené či že jde o interní věc. To byl třeba případ předsedy liberecké ČSSD Jana Mečla.

V podobném duchu se vyjádřili také někteří další krajští předsedové, konkrétně olomoucký lídr Jiří Zemánek i poslanec a šéf moravskoslezské organizace Tomáš Hanzel. „Toto je plně v kompetenci předsedy strany. Vím o tom a nijak mě to nepohoršuje,“ napsal v SMS zprávě Hanzel.

Naopak lehce kritický je pardubický hejtman Martin Netolický, o poradách s Paroubkem podle svých slov nevěděl. „Jeho éra skončila,“ uvedl. Současně ale připustil, že Hamáček si jako poradce může vybrat, koho chce. „Mělo by být u něj ale jasně řečeno, že nebude mít již žádné politické či veřejné funkce,“ doplnil s tím, že Paroubek může straně pomoci ohledně vnitřní organizace v Lidovém domě či v mediální oblasti.

Oživlé mrtvoly

S počínáním šéfa ČSSD se neztotožnil ani senátor a bývalý předseda horní komory Milan Štěch, Hamáčkovu volbu přesto respektuje. „Já bych pana Paroubka potom, jak se choval k sociální demokracii, neoslovoval. Na druhou stranu když se s někým jenom hovoří, nemusí to být vždy ke škodě. Je to věc pana Hamáčka. Kdyby ho ale posouval do nějakým pozic, tak bych ho určitě nepodpořil,“ přiblížil.

Největší kritika ovšem zní z ústecké organizace od dosavadního předsedy ČSSD Miroslava Andrta. „Nerozumím tomu. Oživují se v podstatě politické mrtvoly,“ uvedl. Současně totiž vyšlo najevo, že Hamáček si tam bez souhlasu předsednictva strany prosadil vlastní kandidátku, na které mimo jiné figuruje Paroubkův někdejší blízký spolupracovník Petr Benda. Ten před třemi lety kandidoval do sněmovny za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti.

Jiří Paroubek (ex ČSSD) a Petr Benda (NS) během jednání sněmovny v roce 2013 | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„ČSSD měla na Ústecku třicet procent, nyní má kolem pěti procent. Raději tam dotáhnu lidi, kteří tam udělali těch třicet procent,“ argumentoval Hamáček v televizi Prima. Zařízl tak původní kandidátku, kterou krajská ČSSD sestavila pod hlavičkou Lepší sever v koalici s místními politiky z hnutí ProMost a UFO.

Podle Andrta je takový postup nedemokratický, od Hamáčka se prý mnoha konkrétních připomínek nedočkal. „Předložili jsme koaliční kandidátku, která byla zamítnuta. Pak jsme ji upravili a předložili znovu ke schválení na předsednictvu. K tomu ale už nikdy nedošlo, už se jenom rozhodovalo na úrovni politického grémia a tam náš návrh nebyl vůbec projednán,“ popsal.

Pozastavené členství

Andrt proto s dalšími členy sociální demokracie, kteří figurovali na původní kandidátce, v úterý dvě hodiny před finálním odevzdáním kandidátek oznámili, že do podzimních krajských voleb půjdou pod hlavičkou Lepší sever jako nezávislí kandidáti.

Petr Benda Dlouholetý sociální demokrat v devadesátých letech provozoval v Teplicích dvě diskotéky, pak začal podnikat v realitách. V roce 2005 se stal předsedou krajské buňky ČSSD v Ústeckém kraji. Spolustraníci ho tehdy podezřívali z náboru černých duší, aby si v kraji udržel svoji pozici. Působil také jako Paroubkův poslanecký asistent a je kmotr jeho dcery Margarity. Nakrátko si vyzkoušel i funkci poslance. Když se ale po volebním debaklu Paroubek z vysoké politiky stáhl, odešel spolu s ním a pomohl mu rozjet LEV 21.

„Sociální demokracie nepodpořila naši kandidaturu v této koalici, tak jsme se rozhodli, že budeme kandidovat jako nezávislí. Takže v tuhle chvíli všichni členové, kteří byli za sociální demokracii na kandidátní listině Lepšího Severu, budou bezpartijní, přerušili jsme členství,“ prohlásil během tiskové konference původní lídr sociálních demokratů, náměstek hejtmana Martin Klika.

Vedení ČSSD s Klikou, ani třeba s nyní už bývalým předsedou krajské ČSSD Andrtem delší dobu nekomunikuje. Jedním z důvodů, proč neschválilo kandidátku Lepšího Severu, ale také bylo, že někteří kandidáti byli dříve spojováni s pravicově smýšlející stranou.

„U nás na kandidátce jsou komunální politici možná smýšlející pravicově nebo s nějakou zkušeností z politické strany, ale to není překážka. Je to o lidech,“ uvedl Klika. Doplnil, že pozastavení členství může později znamenat vyloučení ze strany.

Celá věc může mít ještě dohru. S Hamáčkovým postupem totiž nesouhlasí také například Milan Chovanec, předseda plzeňské organizace a bývalý ministr vnitra. Celou věc by chtěl proto otevřít na předsednictvu strany. „Je to zásadní atak na demokratické principy strany, budu to chtít řešit,“ uvedl s tím, že by navíc ústecká kandidátka mohla být zpochybněna u soudu.