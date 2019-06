Ve sporu o ministra kultury se hraje o to, kdo po Hamáčkovi převezme ČSSD, tvrdí Paroubek

Česko se podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka dostalo na hranu ústavní krize. Důvodem je to, že prezident Miloš Zeman už měsíc odmítá jmenovat Michala Šmardu (ČSSD) ministrem kultury. Na schůzce s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) se ho bude Hamáček ptát, jak chce situaci řešit. Premiér už ve čtvrtek řekl, že nevidí důvod k podání kompetenční žaloby na prezidenta. Praha 7:00 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér za ČSSD Jiří Paroubek kandiduje do Senátu s podporou ostravských sociálních demokratů | Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Bylo by to novum v české politice, za 30 let nebylo nic takového nikdy podáno a nedomnívám se, že k tomu Andrej Babiš přikročí. Je to věc několika jednání a vyjasnění si pozic,“ míní expremiér Jiří Paroubek.

Připouští, že z ústavního hlediska je situace jasná a prezident by měl neprodleně konat. „Druhá věc je, že si to prezident nepřeje. Bylo by dobré, aby si s předsedou Hamáčkem vyjasnili, zda je pan Šmarda vhodným kandidátem,“ radí bývalý předseda strany, podle kterého nemá Šmarda dostatečné zkušenosti.

ČSSD by podle Paroubka neměla odcházet z vlády – v opozici by se prý stala bezvýznamnou stranou –, ale měla by navrhnout vhodnějšího kandidáta a jednat, aby si obě strany zachovaly tvář. Prezident je prý odhodlán vydržet i za cenu toho, že sociální demokracie odejde z vlády.

„Vedení sociální demokracie se samo vmanévrovalo do situace, kdy může akorát odejít z vlády, nebo tím alespoň hrozit. A nemůže hrozit pořád, protože už je to směšné.“ Jiří Paroubek

Paroubek poukazuje i na to, že Šmarda je úzce spjat s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou a v celé věci prý jde i o křeslo předsedy strany:

„Myslím, že k tomu celá ta zájmová skupina Sobotky a (Radka) Pokorného směřuje. Mají zájem takového člověka umístit na ministerstvo, aby ve vhodném okamžiku mohl převzít po Hamáčkovi stranu. To jsou normální úvahy, které mají oni, já i pan prezident, který má výhodu, že umí myslet na několik tahů dopředu.“

Co je zbytečný odklad?

Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha ještě nejsme na hraně ústavní krize, o které mluví předseda ČSSD. „První nesporná věc je, že prezident je povinen odvolat člena vlády, navrhne-li to premiér, a druhá nesporná věc je, že tam není výslovně stanovena lhůta,“ vysvětluje s tím, že další postup je otázkou interpretace.

Gerloch připouští, že pokud v právu není stanovena lhůta, platí, že prezident musí konat bez zbytečného odkladu. Otázkou prý ale je, zda odklad neopravňuje prezidentův požadavek, aby se nejprve rozhodlo o trestních oznámeních, která podal ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) na bývalé ředitele Národní galerie a Muzea umění v Olomouci.

Nastalou situaci je možné řešit buď jednáním, kompetenční žalobou, anebo ústavní žalobou na prezidenta. „Logické je jednání příslušných aktérů, a to premiéra s prezidentem,“ míní Gerloch.