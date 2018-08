Paroubek dostával milionové částky, tvrdí jeho manželka. Ať doloží důkazy, vzkázal expremiér

Bývalý předseda vlády za ČSSD Jiří Paroubek podle své manželky dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Petra Paroubková, která se s ním nyní rozvádí a soudí o výživné na dceru, to ve čtvrtek řekla v rozhovoru pro TV Seznam. Praha 8:41 24. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Podle Paroubkové to určitě nebyly legální příjmy. Paroubek uvedl, že se jeho manželka takto snaží ovlivnit říjnové volby. Expremiér kandiduje jako nezávislý v Ostravě do Senátu.

„Nebudu říkat, odkud ty finanční zdroje jsou, ani na co se spotřebovávaly, ale o části jsem věděla, odkud je. Sepsala jsem u notáře prohlášení, protože jsem měla obavy o svůj život,“ řekla Paroubková. „Není v tom sám. Jsou tam mnohem větší hráči. Některé znám osobně,“ dodala.

‚Ví, že kandiduji‘

Paroubek řekl, že jeho manželka musí svá tvrzení doložit důkazy. „V kterých bankách ty peníze jsou, na kterých účtech,“ podotkl. „Je šest týdnů před volbami a moje žena ví, že kandiduji, a samozřejmě že se snaží do toho hodit vidle, to je celé,“ uvedl. Dodal, že celou věc nebere vážně.

Paroubková také řekla, že neví, za co její manžel peníze získával. Uvedla, že svá slova může podepřít důkazy, které zčásti čerpá z deníku, který Paroubek zapomněl v jejich domě v Řecku. Nabídku ke spolupráci, kterou dostala od jedné policejní složky, Paroubková odmítla kvůli obavám o svůj život a také kvůli tomu, že by to Paroubka mohlo přivést do vězení, doplnila.

Bývalý předseda ČSSD převzal funkci premiéra po Stanislavu Grossovi v dubnu 2005, zůstal v ní zhruba rok a půl. Od června 2006 do srpna 2013 byl poslancem. S Petrou vstoupil do manželství v listopadu 2007, mají osmiletou dceru Margaritu.